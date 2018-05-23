Фінал ЛЧ у Києві: де дивитися і де зустріти зірок футболу

Копирайт изображения unian

Якщо ви не серед тих 62-х тисяч вболівальників, які дивитимуться двобій "Ліверпуля" і "Реала" на НСК "Олімпійському", ми зібрали інформацію про місця й події у Києві, де також можна відчути це футбольне свято.

Єдине місце у Києві, де у суботу можна буде подивитися фінал Ліги Чемпіонів на великому екрані, - це фан-зона на Контрактовій площі.

Матч почнеться 26 травня о 21:30.

Копирайт изображения unian Image caption Контрактова площа у суботу перетвориться на величезну фан-зону. Тут транслюватимуть футбол

"Вперше в історії чемпіонату організовано публічний перегляд фіналу, це буде Контрактова площа у Києві", - розповів заступник голови КМДА Андрій Мірошниченко.

Матч в Україні транслюватимуть телеканал "Україна" і "Футбол 1". Гру дивитимуться сотні мільйонів глядачів у понад 200 країнах.

Де зустріти футбольних зірок?

Щороку в місті, яке приймає фінал Ліги чемпіонів УЄФА, проводять спеціальний турнір, де у футбол грають легенди спорту.

Копирайт изображения unian Image caption Шевченко гратиме, а Кличко тренуватиме

Подія під назвою "Фестиваль Чемпіонів" пройде і в Києві.

У п'ятницю, 25 травня, на спеціально встановленому міні-футбольному полі на Хрещатику (в районі ЦУМу) зіграють чотири команди - "Легенди "Реалу", "Легенди "Ліверпуля", команда "Легенди УЄФА" і команда "Шевченко і друзі". В останній тренерами будуть мер Києва Віталій Кличко і його брат Володимир Кличко.

Футболісти зіграють чотири 30-ті хвилинні гри, два півфінали, фінал і гру за третє місце, у перервах між якими відбудеться автограф-сесії футболістів.

Розклад матчів "Фестивалю Чемпіонів" такий:

16:00-16:30 Перший півфінал;

16:45-17:15 Другий півфінал;

17:30-18:00 Матч за третє місце;

18:15-18:45 Фінал

Трансляцію цього турніру покажуть на екрані на Хрещатику, але самого фіналу Ліги Чемпіонів там не буде.

Склад команд "Фестивалю чемпіонів"

"Легенди "Реалу": Єжи Дудек, Мічел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Клод Макелеле, Естебан Камб'яссо, Предраг Міятович, Давор Шукер.

"Легенди "Ліверпуля": Девід Джеймс, Владімір Шміцер, Патрік Бергер, Стів Макманаман, Джейсон Макейтір, Луїс Гарсія, Роббі Фаулер.

"Шевченко і друзі": Олександр Шовковський, Ія Андрущак, Кларенс Зеєдорф, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Біллі Вінгрув, Джеремі Лінч.

"Легенди Ліги чемпіонів УЄФА": Вітор Байя, Жозе Босінгва, Марсель Десаї, Алекс Скотт, Деку, Гаїска Мендьєта, Селія Шашич, Хенрік Ларссон.

Копирайт изображения unian Image caption На Хрещатику будуть концерти і гратимуть у футбол

Вхід на "Фестиваль Чемпіонів" на Хрещатику буде вільним, але всім, хто планує їхати у центр міста, міська влада рекомендує брати з собою документи.

Копирайт изображения unian

У Мілані такий фестиваль чемпіонів відвідало понад 400 тисяч гостей. Щоб уникнути натовпу, радять приходити на "Фестиваль Чемпіонів" зранку 24 травня або до обіду 27 травня.

"Якщо ви хочете побачити зірок футболу, то вам треба обов'язково прийти на матч Легенд, що відбудеться на Хрещатику, у п'ятницю 25.05, о 16.00. У разі, якщо ви полюбляєте музику, дискотеки, тоді п'ятниця після 18:00 - це ваш час на Фестивалі Чемпіонів", - радить Андрій Мірошниченко.

24 травня на Хрещатику виступить Даха Браха, гурт Latexfauna та TNMK.

Фото з Кубком і футбол бездомних

Зранку 24 травня на Хрещатик привезуть головні трофеї змагань - Кубок Ліги чемпіонів УЄФА і Кубок чемпіонів серед жінок.

Копирайт изображения unian

Сфотографуватися з кубком Ліги Чемпіонів можна буде до 26 травня включно, а з Кубком чемпіонів серед жінок - до 24 травня.

Також на Хрещатику працюватиме галерея чемпіонів УЄФА, де будуть фотографії найяскравіших моментів попередніх фіналів.

24 травня відбудеться матч серед безпритульних у рамках кампанії УЄФА.

Місця для фанів

У Києві на фінал очікують близько 100 тисяч іноземних гостей, 20 тисяч з яких прилетять у день матчу.

Копирайт изображения unian Image caption Фани "Ліверпуля" збиратимуться у парку Шевченка

Місцем зустрічі вболівальників "Реалу" буде площа біля станції метро "Палац Україна", фани "Ліверпуля" збиратимуться в парку Шевченка. Там для них обладнають зони відпочинку, звідти фанати маршируватимуть до стадіону.

Перекритий центр

У день матчу територію навколо стадіону в радіусі 1,5 кілометра перекриють.

Зокрема це вулиця Володимирська, бульвар Лесі Українки, вулиці Євгена Коновальця, Богдана Хмельницького та Хрещатик, що вже перекритий із 12 травня. Периметр, окреслений цими вулицями, буде пішохідним. Обмеження діятимуть з 20:00 25 травня до 06:00 27 травня.

Копирайт изображения kyivcity.gov.ua Image caption Схема перекритих вулиць у центрі Києва

Мешканці, чиї домівки розміщені у транспортному периметрі, до свого житла зможуть під'їхати з паспортом.

Припаркувати авто поряд зі стадіоном також буде неможливо, тому цього дня краще користуватися громадським транспортом.

Станція метро "Олімпійська" 26 травня зачиниться о 18:00. Але громадський транспорт у ніч проти 27 травня продовжить свою роботу на 3 години.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.