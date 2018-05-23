Нова лайка: кого в Британії почали обзивати "солоним окостом"?
У Британії з'явилася нова лайка - "гаммон". Здавалося б, його дослівний переклад - "окіст", а якщо бути точними "засолений окіст", - не містить і натяку на образу. Але гастрономічні алюзії британців довели націю до того, що "гаммонами" почали називати буркотливих, товстих, немолодих чоловіків, які голосували за "брекзит".
Користувачка Tattooed Mummy розписала у Twitter два визначення терміна: перше - величезний окіст з кісткою задньої ноги свині; друге - білий гетеросексуальний червонопикий чоловік середніх років з надлишковою масою тіла, який голосував за "брекзит" на референдумі 2016 року й обурений імміграцією та "божевільною політкоректністю".
Термін виник після референдуму і парламентських виборів 2016 року серед молодих прихильників Лейбористської партії як відповідь на слово "сніжинка", що характеризує "вразливих ліберальних мілленіалів".
Схоже, що поділ на "сніжинок" і "гаммонів" справді ілюструє розрив між поколіннями: за збереження Британії в ЄС в основному голосували молоді жителі королівства, в той час як вихід країни зі спільноти підтримала переважно старша публіка.
Порівняння зі свининою стало особливо популярним після статті в газеті Times, де деякі коментатори назвали термін расистським випадом прихильників лідера лейбористів Джеремі Корбіна проти чоловіків середнього віку.
Звідки він?
Реакція на програму ВВС Question Time у Twitter - вочевидь, перше місце, де "гаммон" використали як образу огрядних білих консерваторів.
"Хлопчику, ти просто торі-конформіст і чекаєш, що гамонна пика скаже тобі, що робити", - написав такий собі Девід Вуд у лютому 2016 року.
Що іронічно, тепер Вуд пише, що твіт дворічної давнини вирваний з контексту, не має "сучасного" сенсу, та й взагалі не має особливого сенсу.
2017 року слово "гаммон" стало ще популярнішим, коли портрети старших білих чоловіків зібрали в колаж, підписаний фразою "Велика гаммонська стіна".
Відтоді в онлайн-дебатах він завжди спливає - як напівжартівлива образа прихильників "брекзиту".
Чи це расизм?
Депутат від північноірландської Демократичної юніоністської партії (партнера консерваторів-торі по коаліції в нинішньому британському парламенті) Емма Літтл Пенгеллі у своєму твіті висловила огиду до терміну, заявивши, що образа базується на віці й кольорі шкіри.
При цьому журналіст Адам Бенці вважає, що немає нічого сумного або образливого в тому, щоб назвати "злого рожевощокого діда" тим, "чим він є".
Багатьох зацікавив парадокс, пов'язаний з тим, що скривджені "гаммони" самі вважають "сніжинок" надто вразливими.
Користувач Майкл Сканлан навіть придумав гештег "#gammonparadox для ілюстрації такого онлайн-феномена.
Художник Док Хакенбуш вивісив у себе в Twitter дві ілюстрації терміна "гаммон" і не без сарказму додав: "Схоже, таке тепер вважатимуть расизмом".
Інтернет-лайка сьогодні
Низка британських ЗМІ в п'ятницю назвали гаммон "образою року".
Користувачів і правда не зупинити: деякі пригадали колишньому прем'єру-торі Девіду Камерону неоднозначний досвід взаємодії зі свининою.
Як і у випадку з іншими - іноді колишніми - образами, дехто перетворив термін на предмет особистої гордості.
"Протестую! Я 100%-на свиня"! - стверджує Дірк Бруер.
Але знайшлися люди, які формально потрапляють у вікову групу "гаммонів" і радіють появі терміна. Вони не вважають його расистським.
"Мені 55, я волосатий старий панк, що намагається схундути. "Гаммон" - не расизм, а ідеальне опис нетерпимих нікчем мого віку, які червоніють від гніву щоразу, як їхні привілеї ставляться під сумнів", - написав користувач Джеймі Джонс, зірвавши понад 7 тис. лайків і майже 2 тис. ретвітів.
Ну і звичайно, не обійшлося без тих, хто захотів повернутися до первісного значення слова - "окіст".
"Twitter тепер впливає на те, що я виберу на вечерю", - стверджує користувач @paulj71.
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