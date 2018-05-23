Нова лайка: кого в Британії почали обзивати "солоним окостом"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У традиційній англійській кухні є багато рецептів приготування окостів. Але тепер окіст для британців - більше, ніж їжа

У Британії з'явилася нова лайка - "гаммон". Здавалося б, його дослівний переклад - "окіст", а якщо бути точними "засолений окіст", - не містить і натяку на образу. Але гастрономічні алюзії британців довели націю до того, що "гаммонами" почали називати буркотливих, товстих, немолодих чоловіків, які голосували за "брекзит".

Користувачка Tattooed Mummy розписала у Twitter два визначення терміна: перше - величезний окіст з кісткою задньої ноги свині; друге - білий гетеросексуальний червонопикий чоловік середніх років з надлишковою масою тіла, який голосував за "брекзит" на референдумі 2016 року й обурений імміграцією та "божевільною політкоректністю".

Пропустити Twitter допис , автор: @tattooed_mummy Gammon : the bottom piece of a side of bacon, including a hind leg.



Also (recently) slang : Middle aged red-faced white male, usually ranting about Brexit, immigrants and political correctness gone mad. (origin : 2017 BBC) pic.twitter.com/BNZ3Bro0NZ — Tattooed Mummy (@tattooed_mummy) 14 травня 2018 р.

Термін виник після референдуму і парламентських виборів 2016 року серед молодих прихильників Лейбористської партії як відповідь на слово "сніжинка", що характеризує "вразливих ліберальних мілленіалів".

Схоже, що поділ на "сніжинок" і "гаммонів" справді ілюструє розрив між поколіннями: за збереження Британії в ЄС в основному голосували молоді жителі королівства, в той час як вихід країни зі спільноти підтримала переважно старша публіка.

Порівняння зі свининою стало особливо популярним після статті в газеті Times, де деякі коментатори назвали термін расистським випадом прихильників лідера лейбористів Джеремі Корбіна проти чоловіків середнього віку.

Звідки він?

Реакція на програму ВВС Question Time у Twitter - вочевидь, перше місце, де "гаммон" використали як образу огрядних білих консерваторів.

Контент недоступний

"Хлопчику, ти просто торі-конформіст і чекаєш, що гамонна пика скаже тобі, що робити", - написав такий собі Девід Вуд у лютому 2016 року.

Що іронічно, тепер Вуд пише, що твіт дворічної давнини вирваний з контексту, не має "сучасного" сенсу, та й взагалі не має особливого сенсу.

2017 року слово "гаммон" стало ще популярнішим, коли портрети старших білих чоловіків зібрали в колаж, підписаний фразою "Велика гаммонська стіна".

Відтоді в онлайн-дебатах він завжди спливає - як напівжартівлива образа прихильників "брекзиту".

Чи це расизм?

Депутат від північноірландської Демократичної юніоністської партії (партнера консерваторів-торі по коаліції в нинішньому британському парламенті) Емма Літтл Пенгеллі у своєму твіті висловила огиду до терміну, заявивши, що образа базується на віці й кольорі шкіри.

Пропустити Twitter допис , автор: @little_pengelly I'm appalled by the term "gammon" now frequently entering the lexicon of so many (mainly on the left) & seemingly be accepted. This is a term based on skin colour & age - stereotyping by colour or age is wrong no matter what race, age or community. It is just wrong — E Little-Pengelly MP (@little_pengelly) 13 травня 2018 р.

При цьому журналіст Адам Бенці вважає, що немає нічого сумного або образливого в тому, щоб назвати "злого рожевощокого діда" тим, "чим він є".

Пропустити Twitter допис , автор: @AdamBienkov There is no cultural, economic, or political disadvantage to being an angry old man with pink cheeks. Relax, nobody is coming for you. — Adam Bienkov (@AdamBienkov) 14 травня 2018 р.

Багатьох зацікавив парадокс, пов'язаний з тим, що скривджені "гаммони" самі вважають "сніжинок" надто вразливими.

Користувач Майкл Сканлан навіть придумав гештег "#gammonparadox для ілюстрації такого онлайн-феномена.

Художник Док Хакенбуш вивісив у себе в Twitter дві ілюстрації терміна "гаммон" і не без сарказму додав: "Схоже, таке тепер вважатимуть расизмом".

Інтернет-лайка сьогодні

Низка британських ЗМІ в п'ятницю назвали гаммон "образою року".

Користувачів і правда не зупинити: деякі пригадали колишньому прем'єру-торі Девіду Камерону неоднозначний досвід взаємодії зі свининою.

Пропустити Twitter допис , автор: @DrSausages1 BREAKING: David Cameron to return to frontline UK politics. He will head up a new political party that aims to capture the Gammon vote.



Cameron confesses he has had a "difficult" relationship with pigs in the past but does not expect it to cause problems. #Gammon pic.twitter.com/6LzxENexKu — Dr Sausages (@DrSausages1) 14 травня 2018 р.

Як і у випадку з іншими - іноді колишніми - образами, дехто перетворив термін на предмет особистої гордості.

"Протестую! Я 100%-на свиня"! - стверджує Дірк Бруер.

Але знайшлися люди, які формально потрапляють у вікову групу "гаммонів" і радіють появі терміна. Вони не вважають його расистським.

Пропустити Twitter допис , автор: @JamieJones77 I'm a 55 year old white thinning cropped haired old punker. #Gammon isn't racist, it perfectly describes the bigoted tossers of my own age group who turn pink when they get angry about their privilege being challenged.

G'wan bust yer blood vessels you rancid foaming dinosaurs. — JamieJones77 (@JamieJones77) 14 травня 2018 р.

"Мені 55, я волосатий старий панк, що намагається схундути. "Гаммон" - не расизм, а ідеальне опис нетерпимих нікчем мого віку, які червоніють від гніву щоразу, як їхні привілеї ставляться під сумнів", - написав користувач Джеймі Джонс, зірвавши понад 7 тис. лайків і майже 2 тис. ретвітів.

Ну і звичайно, не обійшлося без тих, хто захотів повернутися до первісного значення слова - "окіст".

"Twitter тепер впливає на те, що я виберу на вечерю", - стверджує користувач @paulj71.

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