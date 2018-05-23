Цукор vs замінники. Що корисніше?

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Ми - ласуни і щодня споживаємо надмірну кількість цукру.

Однак "солодка" дієта може призвести до збільшення ваги та проблем зі здоров'ям, наприклад, до розвитку діабету 2-го типу. Тому лікарі радять споживати не більше 7 чайних ложок цукру на день.

Британська асоціація охорони здоров'я закликає зменшити його споживання на одну п'яту до 2020 року.

Вони пропонують замінити цукор на підсолоджувачі, які надають солодкий смак і містять мало калорій.

Та чи здорова це їжа?

Що таке підсолоджувачі?

Різновидів замінників цукру - безліч. Вони є в багатьох продуктах харчування, зокрема в дієтичній їжі та напоях.

Головна мета - надати солодкого смаку продуктам і скоротити споживання зайвих калорій.

Деякі з них, такі як сахарин, сукралоза, ацесульфам і аспартам, мають інтенсивно солодкий смак навіть у маленьких дозах, що робить їх ідеальними для виготовлення низькокалорійних безалкогольних напоїв і жувальної гумки без цукру.

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Інші, наприклад сорбіт та ксиліт, - більш об'ємні за структурою, тому їх додають до кондитерських виробів.

Їсти чи не їсти?

Запитайте у експертів і, на жаль, більшість з них скаже, що це - ваш "особистий вибір".

Їсти менше цукру - це, безумовно, добре. Допомагає знизити ризик розвитку діабету, ожиріння і карієсу.

Звичайна банка коли містить 10 кубиків (39 грамів. - Ред.) цукру - більше денної норми дорослої людини. Тому дієтична кола - не лише справа смаку, але й здоров'я.

Та чи є підсоложувачі корисними - сказати важко.

Звичайно ж, низькокалорійні продукти не гарантують стрункої фігури і не замінять здорової дієти.

Штучний не означає шкідливий?

Підсолоджувачі бувають натуральні та штучні. Наприклад, замінник на основі стевії виробляють з листя цієї південноамериканської рослини.

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Однак штучний не означає шкідливий.

За законом, виробники мають маркувати харчові продукти чи напої на вміст низькокалорійних підсолоджувачів. Це дозволяє споживачам робити вибір - купувати чи ні.

Чи допомагають замінники схуднути?

Зменшення кількості калорій сприяє схудненню.

Однак втрата ваги - це комплексний процес, який залежить від дієти, фізичної активності та індивідуальних генетичних особливостей.

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Стейсі Лок'єр із Британського фонду харчування вважає, що штучні замінники та продукти з низьким вмістом цукру можуть допомогти тим, хто дотримується дієти.

"Обираючи напій, візміть звичайну воду. Однак стримати себе від споживання солодких напоїв - доволі складно. Тому, якщо людині подобається їхній смак, вона може обрати низькокалорійний напій або продукт", - пояснює лікар.

Чи вони безпечні?

Штучні підсолоджувачі пройшли належну перевірку для використання в харчовій промисловості.

Виробники мають надати підтвердження, що їхні замінники:

не викликають жодних побічних ефектів, зокрема рак;

не впливають на репродуктивну систему;

не зберігаються в організмі або не трансформуються в інші потенційно небезпечні речовини;

не викликають алергію.

Європейське агенство безпеки харчових продуктів (EFSA) встановлює допустиму добову норму споживання замінників цукру.

Розглянемо їхнє дозування на прикладі підсолоджувача аспартам. Дорослий вагою 70 кг може випити до 14 банок дієтичного газованого напою або з'їсти 40 чайних ложок підсолоджувача щодня, не перевищуючи норму.

Для дитини вагою 23 кг еквівалентним максимумом є чотири банки напою та 13 чайних ложок підсолоджувача.

Можливі побічні ефекти

Штучні підсолоджувачі отримали багато негативних відгуків ЗМІ.

Деякі дослідження стверджують, що вони підвищують апетит та погіршують рівень цукру в крові, однак переконливих доказів їхньої шкоди немає.

Тим не менш, певні обмеження все-таки є.

Діти віком до трьох років та вагітні жінки мають уникати замінників цукру. Крім того, хворим на рідкісну генетичну хворобу фенілкетонурія заборонено вживати аспартам.

У решти підсолоджувачі можуть викликати метеоризм і діарею.

Чи допоможуть замінники при цукровому діабеті?

Цукор - це вуглевод. Споживання будь-яких вуглеводів впливає на рівень глюкози в крові, тому контроль цукру може допомогти зберегти здоров'я.

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Британські вчені кажуть: "Цукор не має жодної живильної цінності. Крім вуглеводів та калорій, він містить "порожні калорії", які неминуче ведуть до підвищення ваги.

Проте, це не означає, що хворі на діабет мають повністю від нього відмовитись".

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