Загострення на Донбасі: "Такого не було з 2015 року"

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У травні на Донбасі фіксують загострення ситуації, збільшилася кількість жертв, зокрема, серед цивільних. Місцеві кажуть, що такої ескалації не було вже давно.

В щоденних зведеннях штабу Об'єднаних сил все частіше з'являється інформація про обстріли житлових будинків та соціальних закладів.

BBC News Україна спробувала розібратися, з чим це пов'язано.

Дані штабу Об'єднаних сил

У зведенні за 23 травня прес-центр Об'єднаних сил повідомив, що ситуація в районі операції лишається складною.

За їхньою інформацією, бойовики продовжують застосовувати артилерію та міномети, а українські військові дають "адекватну відповідь".

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Серед найгарячіших точок називають Станицю Луганську, Троїцьке, Зайцеве, Південне, Авдіївку, Водяне та Широкине.

За офіційною інформацією, лише за останні три дні загинули троє українських військових, ще 12 отримали різні поранення.

Що стосується цивільних, то минулого тижня обстріляли житлові будинки на Луганщині, постраждала ціла сім'я. Це сталося в селі Троїцьке. Батько з дитиною загинули, за життя матері борються лікарі.

А 17 травня снаряд потрапив на подвір'я загальноосвітньої школи у Світлодарську, в якій саме в той час перебувало близько 380 школярів та 45 працівників навчального закладу.

Українська сторона звинувачує в обстрілах бойовиків, ті ж у відповідь - Збройні сили.

"Такого загострення давно не було"

Копирайт изображения Facebook Операції Об'єднаних сил

Місцеві жителі кажуть, що загострення відчувається вздовж всієї лінії розмежування.

"Якщо прифронтові села вже звикли, що на околицях регулярно стріляють, постійно щось пролітає, то зараз набагато все жорсткіше", - розповідає BBC News Україна місцева жителька та волонтер Олена Розвадовська.

"Знайома, яка живе з дитиною у Старій Авдіївці, це район біля промзони, звикла, що кулі летять в городи, падають осколки та завжди чути важку техніку. То зараз вони переїхали якомога далі, в центр Авдіївки", - каже Олена.

За її словами, складна ситуація в Мар'їнці. "Місцевий житель вийшов у двір - його вбило кулею. Ситуація стала жорсткішою, більше смертельних випадків", - каже волонтерка.

Вона додає. що люди залишають небезпечні райони або ховаються у підвалах. "Такого давно не було", - каже Олена та додає, що віднедавна обстріли ведуть по тих місцях, які вважали безпечними.

"З початку травня у нас сильна ескалація. Зараз часто обстрілюють житлові будинки та квартали, є поранені, такого давно не було", - каже в розмові з BBC News Україна інша місцева жителька, координатор гуманітарної місії "Проліска" в Майорську Тетяна Кошель.

Копирайт изображения Facebook Операції Об'єднаних сил

Місцева влада навіть радиться щодо плану можливої евакуації людей з тих районів, де почали стріляти. "Ми готуємося до гіршого", - каже пані Кошель.

За її словами, дуже складна ситуація в Торецьку, Залізному, Південному, Мар'їнці та інших населених пунктах.

"На мою думку, таких боїв, які йдуть зараз, не було з 2015 року", - вважає Тетяна.

"Минулого тижня, коли Світлодарськ обстріляли, мимо їхав чоловік на авто і отримав осколкове поранення", - розповідає вона.

Є й інші поранені цивільні, яких доставили у місцеві лікарні.

Копирайт изображения Facebook Операції Об'єднаних сил

За словами Тетяни Кошель, ускладнюється ситуація ще й тим, що у людей в підвалах набралася вода і неможливо сховатися від обстрілів.

Хто винен?

Українська сторона каже, що загострення пов'язано зі зміною АТО на операцію Об'єднаних сил. Адже бойовики активізувалися, аби дискредитувати дії української сторони.

"Бойовики це роблять навмисно, вони обстрілюють спеціально і свідомо мирне населення з метою, аби дискредитувати ЗСУ, нібито це ми обстрілюємо цивільних", - повідомив BBC News Україна речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, бойовики активізувалися після зміни операції та ведуть "активну антиукраїнську пропаганду".

В штабі Об'єднаних сил твердять, що новий формат операції вже дає свої результати. Наприклад, минулого тижня українські військові "спокійно взяли під контроль" селище Південне в Донецькій області.

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Сепаратисти зі своєї сторони стверджують, що українські ЗСУ активізувалися та намагаються укріпити свої позиції, порушуючи Мінські угоди.

Російське агентство "РИА Новости" з посиланням на командирів "ДНР" повідомило, що українські військові нібито роблять спроби "закріпитися на важливих позиціях". Саме тому, згідно з інформацією сепаратистів, ЗСУ увійшли в Південне та намагаються взяти під контроль Горлівку.

"Це і є антиукраїнська пропаганда", - оцінює такі заяви речник Міноборони України.

"Тактика погіршення ситуації"

В адміністрації президента кажуть, що такі загострення є свідченням того, що "на Донбасі справжня війна" і не пов'язують це зі взяттям українськими військовими під контроль нових населених пунктів. "Триває справжня війна, а під час війни є бойові дії, є жертви", - каже представник АП в розмові з BBC News Україна.

За його словами, президент залишається прихильником ідеї ввести миротворчу місію в зону конфлікту, що сприятиме стабілізації ситуації.

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Саме це питання, за словами джерела, мають обговорити лідери "Нормандського формату" на наступній зустрічі.

"Лідери готуються до зустрічі. Українська сторона хоче її провести та обговорити ключове питання - миротворців. Але чи захоче це обговорювати Росія - це питання", - каже представник АП.

Зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції не було вже півтора року - останні переговори відбулися у жовтні 2016 року в Берліні. Після цього було спілкування лише по телефону.

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи та депутатка Ірина Геращенко вважає, що загострення пов'язане одразу з кількома причинами.

"На мою думку, Путін використовує тактику погіршення ситуації перед важливими міжнародними зустрічами", - каже вона в коментарі BBC News Україна.

За її словами, таким чином російська сторона "піднімає ставки", аби просунути свої пропозиції.

Окрім того, на її думку, загострення є "своєрідною відповіддю" на ту військову підтримку, яку надають Україні західні партнери, та на активізацію міжнародних переговорів по миротворцях.

А депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук вважає, що ескалація ситуації на Донбасі є "реакцією Росії на тристоронні переговори Порошенка з Меркель та Макроном", які відбулися 10 травня в німецькому Ахені.

"Я думаю, що сам факт цих переговорів викликав негативну реакцію. Найбільшу увагу Москва звернула на можливість обговорення українського президента із західними партнерами того формату миротворчої місії, який пропонує Україна", - вважає пан Тимчук.

За його словами, ескалацією на лінії зіткнення російська сторона намагається привернути увагу до того, що миротворці, в першу чергу, потрібні саме на лінії зіткнення. Адже Київ наполягає, що миротворці мають бути розміщені на всій непідконтрольній території, в тому числі на лінії кордону з Росією, який не контролює українська сторона.

Ще Москва виступає за прямі переговори Києва з так званими "ЛНР/ДНР" у питанні миротворчої місії.

При цьому Кремль заперечує участь своїх військовослужбовців у конфлікті на Донбасі, однак визнає присутність там добровольців і "відпускників".

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