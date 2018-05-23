Огляд ЗМІ: Меган Маркл мітить у президенти США?

В огляді:

Із герцогині в президенти?

Чим завершиться візит Макрона до Росії

Гольф під час робочого візиту

Спершу гроші, потім діти

Із герцогині в президенти?

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Меган Маркл лише звикає до статусу герцогині Сассекської, але це не заважає Daily Mail розмірковувати про її можливі політичні амбіції.

Таблоїд пише, що Маркл може виношувати плани в майбутньому балотуватися у президенти США. Видання цитує неназваного колишнього знайомого герцогині, якому вона нібито зізналася у цьому.

Йдеться про розмову, яка нібито відбулася незадовго після того, як у Меган зав'язалися стосунки з Гаррі.

"Меган досить чітко сказала, що одного дня хотіла б стати президентом", - цитує своє джерело Daily Mail.

Видання пише, що герцогиня залишається громадянкою США, а процес отримання громадянства Великої Британії може розтягнутися на три роки. Та навіть після того вона може залишити американський паспорт, адже подвійне громадянство не заборонене у жодній з двох країн.

Щоб стати президентом США, потрібно обов'язково мати громадянство цієї країни, нагадує Daily Mail.

У статті також згадується, що у Меган теплі стосунки з Бараком Обамою та його дружиною.

Однак проблемою на шляху до президентства може стати шлюб із принцом, стверджують історики королівської родини.

"Існує досить жорстке правило про те, що члени королівської родини тримаються осторонь політики", - цитує експерта Daily Mail.

Втім, і цю перепону теоретично можна подолати, якщо Гаррі відмовиться від королівських обов'язків, припускає видання. І пригадує чутки про те, що його мати - принцеса Діана - розмірковувала про переїзд до Америки.

Чим завершиться візит Макрона до Росії

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Під час візиту до Росії, запланованого на 24-25 травня, президент Франції Емманюель Макрон буде в "не надто зручному становищі", пише в газеті Monde глава центру "Росія - Нові Незалежні Країни" у Французькому інституті міжнародних відносин Тетяна Кастуєва-Жан.

На думку авторки, Макрон усвідомлює, що Захід має слабкі місця, які Росія охоче використає на свою користь, якщо з'явиться така нагода.

"Французький президент уникатиме ролі одинокого вершника у взаємодії з Москвою незалежно від труднощів у нинішніх відносинах з Вашингтоном та іншими столицями ЄС", - припускає вона.

На її думку, в найближчій перспективі жодного перезавантаження відносин Парижа і Москви не варто чекати.

"Франції залишається лише працювати над тим, аби найближчим часом не відбулося ще більшого погіршення відносин", - вважає Тетяна Кастуєва-Жан.

При цьому вона зауважує, що з моменту обрання Макрона президентом Росія і Франція мають регулярні контакти на різних рівнях.

У січні Володимир Путін зустрівся з декількома французькими бізнесменами, що розцінили як сигнал вдячності тим, хто зберігає присутність на російському ринку, попри санкції Заходу. Одним із прикладів економічної співпраці двох країн Кастуєва-Жан називає участь компанії Total у газовому проекті "Ямал".

Втім, успіх зустрічі двох президентів у Санкт-Петербурзі оцінюватимуть з точки зору їхніх переговорів щодо стратегічних питань, на кшталт України та Сирії, вважає Кастуєва-Жан.

Вирішення конфлікту на Донбасі "перебуває у глухому куті", тож не існує передумов для порушення питання про скасування санкцій проти Росії, додає вона.

Гольф під час робочого візиту

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Візит Дональда Трампа до Великої Британії у червні цього року може бути продовжений, адже президент США хотів би пограти там у гольф, пише Independent.

Видання відзначає, що глава Білого дому, можливо, зіграє з професійним британським гравцем у гольф на майданчику в Шотландії, який належить сім'ї Трампа, але поки що ці плани не підтверджені.

Загалом його приїзд, імовірно, буде супроводжуватися значними протестами у Британії, пише Independent. Деякі депутати британського парламенту вже розкритикували Терезу Мей за запрошення Трампа і підкреслили, що не варто давати йому можливість виступати з промовою у законодавчому органі.

Очікується, що президент США зустрінеться з Терезою Мей, а також королевою. А от нещодавно відкрите нове посольство США у Британії він відвідувати не планує, пише Independent.

Візит матиме статус робочого, і навіть гра у гольф не вплине на цей статус, підкреслює видання.

"Державний візит очікується наступного року за умови, що він збереже посаду і не постане перед загрозою імпічменту через зв'язки з Росією", - додає Independent. І зауважує, що такий сценарій не буде фантастичним, якщо демократи отримають більшість у нижній і верхній палатах парламенту США цієї осені.

Спершу гроші, потім діти

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Про непрості ситуації, в яких часом опиняються пацієнти медичних закладів у Китаї, пише New York Times.

Газета ілюструє статтю прикладом 28-річної громадянки Ліберії, яка живе в китайському місті Гуанчжоу і нещодавно народила близнюків. Після їх народження жінці не дозволяли їх побачити поки вона не заплатить майже 800 доларів за послуги пологового будинку.

"Джуліана Логбо живе в Китаї з візою, термін дії якої вже сплив, і не говорить китайською. Але її досвід - це крайній приклад того, з чим мають справу мільйони китайців у країні з негнучкою системою охорони здоров'я, що часом вимагає від пацієнтів платити за послуги наперед", - пише видання.

Влада Піднебесної планує витратити 130 мільярдів доларів на удосконалення системи охорони здоров'я.

Вже нині майже 1,4 мільярда жителів країни мають страховку, але система має низку недоліків. Іноді жителям без грошей відмовляють у наданні допомоги навіть тоді, коли ситуація є на межі життя та смерті, пише газета.

"Якщо людині потрібно йти до місцевої лікарні з будь-якою проблемою, всі знають, що спочатку потрібно знайти банкомат і принести жменю грошей. Ви буквально не отримаєте нічого, якщо не заплатите", - цитує New York Times австралійку Ребекку Тейлор, яка працює радником у Пекіні.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC