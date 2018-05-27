Файна Юкрайна - фото краси із неба

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Фотограф Владислав Мусієнко поділився з BBC News Україна серією своїх фото під назвою "Файна Юкрайна".

Митець розповів, що по роботі йому іноді доводиться літати вертольотом. І те, що він бачить в ілюмінатор, не змогло залишити його байдужим.

"Україна з повітря - фантастична, причому в будь-яку пору року. Так виникла ця серія", - зізнався фотограф.

Усі фото зроблені протягом останнього року у різних куточках України.

То ж далі - без коментарів.

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

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