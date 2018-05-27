Файна Юкрайна - фото краси із неба
Фотограф Владислав Мусієнко поділився з BBC News Україна серією своїх фото під назвою "Файна Юкрайна".
Митець розповів, що по роботі йому іноді доводиться літати вертольотом. І те, що він бачить в ілюмінатор, не змогло залишити його байдужим.
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"Україна з повітря - фантастична, причому в будь-яку пору року. Так виникла ця серія", - зізнався фотограф.
Усі фото зроблені протягом останнього року у різних куточках України.
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