Гібридна війна на військовому цвинтарі. За що Польща вислала росіянку Цивільську

Копирайт изображения VK Image caption У Польщі Катерина Цивільська входила до товариства "Курськ", яке доглядає за радянськими військовими цвинтарями

У ніч на 18 травня з Польщі депортували росіянку Катерину Цивільську, яку місцева влада звинуватила в участі "у російській гібридній інформаційній війні". Російська служба Бі-бі-сі поговорила з депортованою росіянкою і дізналася, як вона пов'язана з білоруським політологом, який розробляв для Москви проекти на підтримку "русского мира".

Про те, що 17 травня працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали громадянку Росії за підозрою у антидержавній діяльності, повідомив Станіслав Жарин, офіційний представник міністра, що координує роботу польських спецслужб.

Жарин анонсував, що затриману - Катерину Ц. - видворять із Польщі. Він також повідомив про ще чотирьох затриманих, які, за його словами, отримали п'ятирічну заборону на в'їзд на територію Польщі, їхні імена і громадянство не називають. Станіслав Жарин заявив, що порушників виявили під час операції проти "двох мережевих структур, які беруть участь у російській гібридній інформаційній війні, що здійснюється проти Польщі".

Від Кракова до Багратіоновська

Першим ім'я затриманої росіянки повідомило агентство Regnum, яке очолює колишній начальник управління президента Росії з міжрегіональних і культурних зв'язків Модест Колєров. У різні роки Колєрову з формулюванням "загроза територіальній цілісності й економічній безпеці" забороняли в'їзд до Грузії, Латвії, Литви і Естонії. Мешканка Воронезької області Катерина Цивільська, за даними Regnum, була відома тим, що разом з волонтерами упорядковувала могили червоноармійців на краківському муніципальному кладовищі на вулиці Завила.

20 травня Бі-бі-сі вдалося зв'язатися з Катериною Цивільською. Вона розповіла, що вже перебуває у Воронежі у своєї мами. За словами Цивільської, польські спецслужби затримали її 17 травня близько 8 ранку біля будинку в Кракові, а вже близько 16:00 жінку вивезли в напрямку російського кордону. У ніч на 18 травня її передали російським прикордонникам у Калінінградській області на пункті пропуску Безледи-Багратіонівск. Прикордонники підвезли депортовану з Польщі росіянку до калінінградського аеропорту "Храброво", звідки вона вилетіла до Москви, а потім Воронежа.

За словами Цивільської, їй заборонили в'їзд до Польщі на п'ять років, але вона намагатиметься оскаржити рішення про депортацію, оскільки вважає його незаконним "Немає звинувачення, немає конкретних формулювань, немає рішення суду, тільки примха міністра внутрішніх справ, - написала Цивільська. - Законодавством ЄС забороняється розділяти сім'ї. Я мати-одиначка і єдиний представник неповнолітньої дитини, 11-річної Станіслави Цивільської, яка залишилася під опікою чоловіка і його батьків, які поки що ходять у суди, щоб отримати опікунство. Отже, Польща не спромоглася перевірити, чи є ще батьки або опікуни, і дитина фактично залишилася сама".

Депортована росіянка скаржиться, що після затримання їй не дозволили ані зібрати речі, ані побачитися із родиною: "Добре хоча б, що при мені була банківська карта, на яку друзі змогли надіслати трохи грошей після моєї депортації".

До редакції Бі-бі-сі Цивільська надіслала також рішення про видворення, ухвалене МВС Польщі 9 травня. "Ухвалюю зобов'язати пані Ekaterina Tsivilskaya 13.03.1973 р.н. до зворотного повернення і заборонити повторний в'їзд на територію Республіки Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на 5 років. Рішення підлягає негайному примусовому виконанню", - сказано в документі.

У ньому не наводяться конкретні причини видворення, лише те, що Цивільська "є серйозною, справжньою, актуальною загрозою для захисту інтересів, репутації, оборони Польщі та її державної безпеки".

Депортована росіянка вважає, що причиною її неприємностей у Польщі стало "донесення українських націоналістів". Протягом п'яти років у Польщі, розповідає Цивільська, вона заробляла як перекладач-фрилансер, спеціалізуючись на медичних документах.

"Кілька перекладів я робила для білоруського політолога Усовського, і одного разу ми зустрічалися з ним у Кракові, - розповідає вона, уточнюючи, що не пам'ятає, які саме тексти перекладала для нього. - Знаю, що рік тому його поштову скриньку зламали українські хакери, і наше листування ними опубліковане. Але я ніколи не брала участь у жодних акціях біля посольства або українських консульств, хоча ніколи й не приховувала свого ставлення до подій на Донбасі".

Політолог зі зв'язками в Москві

Той, кого Цивільська називає білоруським політологом, сам себе вважає перш за все письменником. "У мене зараз у Німеччині вийшло п'ять книг, чотири російською мовою і одна німецькою", - розповів Бі-бі-сі Усовський. Пише він в основному на історичну тематику, назви його останніх книг: "Що сталося 22 червня 1941 року", "Продана Польща", "Антинюрнберг. Головна брехня ХХ століття", "Як Черчілль розв'язав Другу світову".

У лютому 2017 року "Кіберхунта" і "Український кіберальянс" зламали електронну пошту і комп'ютер Усовського.

З опублікованих хакерами матеріалів випливає, що Усовський часто навідувався до Польщі для зустрічей з місцевими націоналістами і проросійськими активістами. Заручившись їхньою попередньою згодою, він розробляв дорогі проекти з проведення антиукраїнських акцій і дискусійних клубів.

В одному зі злитих листів Усовський дякує за фінансування депутату Держдуми від "Єдиної Росії" Костянтину Затуліну. В іншому - автором якого, якщо вірити хакерам, була гендиректор телеканалу "Царград" Олена Шаройкіна - стверджується, що за перший етап створення мережі прихильників у Східній Європі Усовський отримав "адекватний гонорар".

У листах не називаються остаточні суми, проте з них випливає, що кошторис на кілька тисяч євро, які призначалися для другого етапу, Усовському узгодити не вдалося.

"Навіть 8-9 тисяч рублів виділити неможливо", - відповіла Шаройкіна на наполегливі листи білоруського політичного активіста видати аналогічну суму, але в євро, на другий етап східноєвропейського проекту.

У розмові з Бі-бі-сі Олена Шаройкіна назвала наклепом інформацію про те, що "Царград" міг підтримувати проекти Усовського. За її словами, хакери опублікували неіснуючі листи.

Копирайт изображения GETTY Image caption Українці протестують проти нової версії польського закону про інститут національної пам'яті

На запитання Бі-бі-сі про співпрацю з Костянтином Затуліним і директором групи компаній "Царград" Костянтином Малофєєвим Усовський відповів: "Зараз не про мене мова. А мова про Катажину Цивільську, яка - мати-одиначка, і яку де-юре зараз розлучили з неповнолітньою дочкою. Мати вигнали з Польщі, позбавивши дочку матері!"

Депутат Костянтин Затулін у розмові з Бі-бі-сі сказав, що знайомий з Олександром Усовським, а прізвище Цивільська чує вперше. Факт фінансування будь-якої діяльності Усовського депутат заперечує.

"Наш Інститут країн СНД існує з 1996 року, і за цей час нам пропонували мільйон різних проектів: від завоювання Місяця і Марса і до проекту, як ощасливити людство, - сказав Затулін Бі-бі-сі. - Я дійсно познайомився з ним, але не більше. Якщо хтось комусь щось пропонував, це ще нічого не означає".

"Пиши про дитину, дівчинку-підлітка, яку позбавили матері! Ось це тема! А не мітинги чотирирічної давності..., - порадив Усовський Російській службі Бі-бі-сі. - А Затуліни, Малофєєви, акції, демонстрації... Це все дрібниці. Тим більше - акції були не проросійські, а антибандерівські. Я усього лише допоміг в організації кількох десятків антибандерівських акцій у Польщі, Словаччині, Чехії та Угорщини. Як приватна особа, що ніякими законами не заборонено".

Звіти про мітинги біля українського посольства у Варшаві "з вимогою припинення агресії української армії на Донбасі і розриву дипломатичних відносин з київським режимом" Усовський неодноразово публікував у своєму акаунті у "Живому журналі".

Своїми ідеями і кошторисами Усовський обмінювався з Дмитром Левченком, колишнім членом політради "Націонал-соціалістичного суспільства". До заборони НСС у 2010-му Усовський публікував статті на сайті організації.

На сайті НСС досі можна знайти такі повідомлення, датовані 2007 роком: "НСС провело у Держдумі презентацію книги Олександра Усовського". У Думі письменник представляв свою роботу "Що сталося 22 червня 1941 року", а на презентації були присутні депутати від ЛДПР Володимир Чуров (з 2007 до 2016 року обіймав посаду голови ЦВК), Сергій Іванов (продовжує бути депутатом Думи) і лідер НСС Дмитро Румянцев.

Копирайт изображения Web Archive Image caption Звіти про відвідини Думи опубліковані на сайті НСС

До Левченка Усовський звертався не інакше як "Євгенович", нерідко вітаючи його у листах "хайль" і "хайль Гітлер". Крім політичних, у них були спільні бізнес-проекти, зокрема щодо просування у Східній Європі криптовалюти EDRC (інша назва - E-dinar). Однак біржі криптовалют торгувати EDRC відмовлялися, вважаючи, що проект за багатьма ознаками нагадує фінансову піраміду.

У злитому хакерами листуванні зустрічається й Цивільська. Як випливає з листів, саме їй Усовський замовляв переклади з польської і на польську. Вона перекладала історичні нариси, інтерв'ю військового діяча так званої "Донецької народної республіки" Ігоря Стрєлкова, а також зв'язувалася з потенційними партнерами з метою просування EDRC.

У листуванні з росіянкою Усовський вітання "хайль" не використовував.

У розмові з Бі-бі-сі Усовський підтвердив, що багато спілкувався з Цивільською і одного разу зустрічався з нею. "Вона допомагала у відновленні могил радянських воїнів, полеглих за визволення Польщі, - сказав Усовський. - Якщо це в сучасній Польщі кримінал, то тоді я - папа Римський".

Через цвинтар у Росію

Висилку Катерини Цивільської з Польщі Усовський пояснює її діяльністю у товаристві "Курськ", яке займається відновленням радянських військових пам'ятників у Польщі. Очолює товариство колишній поліцейський Єжи Тиц.

В інтерв'ю "Комсомольській правді" у 2016-му році Тиц розповідав, що "русофобія стала офіційною політикою Польщі", "у Польщі найсильніша цензура", а у польських школах "дуже погано" розповідають про СРСР і Росію. В іншому інтерв'ю газеті "Культура" Тиц говорив, що "із задоволенням би випив чашечку кави з Марією Захаровою із російського МЗС". Судячи з фотографій у Facebook Тица, у червні 2017 року зустріч із Захаровою, про яку він мріяв, нарешті відбулася.

Російські державні ЗМІ регулярно висвітлюють діяльність польського "Курська". У квітні 2018 року, наприклад, повідомлялося, що активісти товариства відновили військовий меморіал радянським воїнам у місті Прошовиці. Як уточнювали "Вісті. Калінінград", коштами польським активістам допомогли меценати з благодійного фонду "Кронштадтський морський собор". Фонд цей було створено 2009 року під патронатом дружини прем'єр-міністра Росії Світлани Медведєвої і за підтримки патріарха Кирила. А його опікунську раду очолює повпред російського президента у Північно-Західному федеральному окрузі Олександр Бєглов.

Катерина Цивільська підтверджує: "Товариство існує на пожертви благодійних організацій з Росії та небайдужих польських громадян". За її словами, одразу після переїзду до Польщі вона зв'язалася з Єжи Тицем і запропонувала йому свої послуги як перекладача, після чого активно допомагала у роботі по відновленню радянських військових меморіалів воїнам-визволителям.

"Єжи Тица вони чіпати бояться - він польський громадянин і не лізе у політику, нічого не робить проти Польщі, просто відновлює радянські поховання. Але хвицьнути "Курськ"дуже хочеться, - переконаний Усовський. - І тут Катажина підвернулася - вона у "Курську" була чимось на зразок прес-секретаря. У неї немає польського громадянства, і всю міць ABW спрямували на неї. Її під фанфари депортували. При цьому ніяких реальних звинувачень щодо неї не висунуто".

Суперечки Києва і Варшави

За даними польського порталу Niezalezna, разом з Цивільською з Польщі депортували ще чотирьох громадян Росії, імена яких поки що не розголошуються. Відомо лише, що одну з висланих з країни звуть Анастасія З., і у неї є громадянства Росії і Кіпру. Катерина Цивільська розповіла Бі-бі-сі, що не знає, про кого може йти мова і не знайома ні з ким з депортованих з Польщі росіян.

Як стверджував представник польських спецслужб, члени виявлених груп брали участь у "розпалюванні польсько-української ворожнечі у соціальній сфері і в сфері політичній, а також у підриві постулатів польської історичної політики, замінюючи їх на російське трактування".

Напруга у відносинах Києва і Варшави, яку потенційно могли використати проросійські агенти впливу, досягла чергового піку в липні 2016 року. Тоді польський сейм ухвалив постанову про визнання геноцидом Волинської трагедії - масового знищення поляків Українською повстанською армією у 1934 році. В Україні почався натомість рух по визнанню геноцидом польської операції "Вісла" 1947 року.

У липні 2017 року на проекті нового паспорту Польщі з'явився Меморіал орлят у Львові. Він присвячений польським військовим, які загинули в боях з армією Західноукраїнської народної республіки і більшовиками у 1918-1920 роках. МЗС України у зв'язку з проектом нового паспорту вручив Польщі офіційну ноту протесту.

У листопаді 2017 року хакери, які представляються як Anonymous Poland, опублікували особисті дані учасників антитерористичної операції на сході України. Раніше дослідники з компанії ThreatConnect заявили, що Anonymous Poland є прикриттям для російських хакерів Fancy Bear, яких пов'язують із російською військовою розвідкою.

На початку 2018 року польський парламент ухвалив нову версію закону про інститут національної пам'яті, згідно з якою заперечення злочинів українських націоналістів під час Другої світової війни буде каратися кримінально. В Україні відбулися акції протесту проти цього закону.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.