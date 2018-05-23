Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент України Петро Порошенко зустрівся із Трампом у Білому домі у червні 2017 року

Особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен таємно отримав щонайменше 400 тисяч доларів за організацію переговорів президента України Порошенка із Трампом, повідомили джерела в Києві, близькі до людей, залучених у цю історію.

Платіж організували посередники, що діяли від імені Петра Порошенка, повідомили джерела. При цьому Коен не був зареєстрований у США як особа, що представляє інтереси України, як того вимагає американський закон.

Зустріч двох лідерів пройшла у Білому домі у червні минулого року.

Невдовзі після повернення Петра Порошенка додому українське антикорупційне бюро припинило розслідування діяльності колишнього голови передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

У адміністрації Петра Порошенка ці твердження назвали відвертою брехнею.

Високопоставлений працівник українських спецслужб у адміністрації президента України розповів про те, що сталося перед візитом Порошенка до Вашингтону.

Коена запросили, бо зареєстровані у США українські лобісти і посольство України у Вашингтоні не могли організувати Петру Порошенку нічого, окрім короткої фотосесії із Трампом.

Петру Порошенку потрібна була зустріч, яку можна було б представити як "переговори".

Як розповів цей високопосадовець, Порошенко вирішив налагодити неофіційний канал доступу до Трампа.

Завдання доручили колишньому помічнику президента, який попросив про сприяння лояльного президентові депутата Верховної Ради.

Той, у свою чергу, використав свої особисті контакти у єврейській благодійній організації Chabad of Port Washington, зареєстрованій у штаті Нью-Йорк.

Цей ланцюжок у підсумку привів до Майкла Коена, адвоката і довіреної особи президента Трампа. Коену заплатили 400 тисяч доларів.

При цьому немає жодних підстав припускати, що Дональд Трамп знав про цей платіж.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щодо Майкла Коена (в центрі) у США ведеться кримінальне розслідування

Інше джерело у Києві розповіло у тих же деталях про цю зустріч, із різницею лиш у тому, що, за його словами, Коен у підсумку отримав 600 тисяч доларів.

Отримали підтвердження і свідчення, надані свого часу американським юристом Майклом Авенатті, що вивчав фінанси Майкла Коена.

Авенатті представляє інтереси порноакторки Стормі Деніелс у її позові проти Трампа.

За словами Авенатті, банк, у якому у Коена був рахунок, направляв до міністерства фінансів США звіти про підозрілі транзакції (Suspicious Activity Reports), із яких випливало, що Коен отримав гроші він осіб чи організацій, які представляли інтереси України.

Ми поспілкувалися із Коеном і двома українцями, які, як стверджується, нібито налагоджували неофіційний канал для свого президента. Усі троє заперечують, що таке справді відбувалося.

Високопоставлений представник українських спецслужб також розповів про те, що Коену допомагав Фелікс Сатер - девелопер, засуджений на 12 місяців тюрми за п'яну бійку в ресторані на Мангеттені і колишній діловий партнер Трампа.

Довідка: Фелікс Сатер (Шеферовський) народився у Москві. Коли він був іще дитиною, його родина емігрувала до Ізраїлю, а потім у США. Про кримінальну діяльність Сатера і про те, як він перетинався із Трампом, у 2016 році писала британська преса.

Адвокат Сатера заперечив ці звинувачення.

Як повідомлялося у червні минулого року, президент Порошенко, вирушаючи на зустріч із Трампом, не знав, скільки часу йому приділить президент США.

У розкладі Білого дому повідомлялося лише, що його заведуть до Овального кабінету, коли Трамп проводитиме нараду зі своїми підлеглими.

Про це домовилися за офіційними каналами. Майклу Коену заплатили за те, щоб у Порошенка було більше часу, аніж кілька незручних хвилин обміну люб'язностями і рукостискань, розповіло високопоставлене джерело.

Проте переговори щодо цього тривали до глибокої ночі перед днем, на який призначили візит.

"Брудна угода"

Українська сторона була невдоволена, розповіло джерело, тому що Коен узяв "сотні тисяч доларів" за те, що він, здається, був неспроможний гарантувати.

До останнього моменту український президент не був певен, що не опиниться у принизливій ситуації.

"Люди із найближчого кола Порошенка були вражені тим, наскільки брудною була вся ця угода [із Коеном]", - розповіло джерело у Києві.

Порошенко відчайдушно хотів зустрітися із Трампом через те, що сталося під час президентської передвиборчої кампанії у США.

У серпні 2016 року газета New York Times опублікувала документ, який, імовірно, свідчив про те, що голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт отримував мільйони доларів від осіб, що представляли російські інтереси в Україні.

Це були виписки із "чорної бухгалтерії" проросійської Партії регіонів, що найняла Манафорта, коли він був політичним консультантом в Україні.

Ці виписки, імовірно, надійшли із Національного антикорупційного бюро України, що розслідувало діяльність Манафорта.

Після публікації цих документів Пол Манафорт був змушений піти із посади голови передвиборчого штабу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Колишньому голові передвиборчого штабу Трампа загрожують нові звинувачення

Кілька українських джерел заявили, що цей витік стався зі згоди Порошенка, оскільки він був впевнений, що на виборах переможе Гілларі Клінтон.

Якщо це так, то це була катастрофічна помилка: Україна підтримала на американських виборах кандидата, який програв. Незалежно від того, як стався цей витік, він завдав шкоди переможцю - Дональду Трампу.

Україна тоді воювала із підтримуваними Росією сепаратистами і не могла дозволити собі заробити собі ворога ще й в особі американського президента.

Тому Порошенко, судячи з усього, відчував полегшення, коли він, широко всміхаючись, вітав у Овальному кабінеті Дональда Трампа.

Порошенко хвалився тим, що зустрівся із американським президентом раніше, ніж це зробив російський лідер.

"У нас буде фантастична програма. Дуже важливо, що зустріч моя як українського президента у Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна, для того, щоб всі були озброєні інформацією, щоб нікому не залишити шансу на несправедливість", - заявив тоді у Вашингтоні український лідер.

"Ніколи не було такого потужного візиту", - додав він.

Порошенко провів тріумфальну прес-конференцію перед північним портиком Білого дому.

Через тиждень після повернення Порошенка до Києва українське Національне антикорупційне бюро оголосило, що припинило розслідування щодо Манафорта.

Чиновник у Києві пояснив мені тоді, що в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів немає розписок Манафорта про отримання грошей.

І в будь-якому випадку, додав він, Манафорт - громадянин США, а закон дозволяв бюро вести розслідування лише щодо українців.

Звинувачення, висунуті Манафорту у США

Змова з метою відмивання грошей, неправдиві свідчення, приховування активів за кордоном - всі ці звинувачення стосуються його роботи в Україні і висунуті спецпрокурором Мюллером (сам Манафорт їх заперечує);

Шахрайство і ухиляння від податків - висунуті Мюллером пізніше у штаті Вірджинія (ці звинувачення Манафорт також відкидає).

Українська влада не те, щоб закрила справу Манафорта, але її передали із НАБУ у прокуратуру, де її відклали у довгу шухляду.

Минулого тижня у Києві прокурор Сергій Горбатюк, який керує справою, заявив мені: "Ми не отримували прямої вказівки закрити справу Манафорта, але по тому, як просувається розслідування, цілком очевидно, що наше керівництво намагається йому завадити".

Коментар прес-служби адміністрації президента України

"Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, ніби зустріч Президентів України і США була організована за гроші. Українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково офіційними дипломатичними каналами, зокрема Посольством України у США.

Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії з дискредитації українсько-американських взаємин, а також персональною атакою на Президентів України та США.

Оскільки в процесі підготовки даного матеріалу було проігноровано коментар про недостовірність цієї інформації, ми вимагаємо його спростування. В разі, якщо це не відбудеться, залишаємо за собою право подати позов до суду".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Порошенко назвав свою зустріч із Дональдом Трампом потужною

Жодне із наших джерел не стверджує, що під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп просив Порошенка зупинити розслідування щодо Манафорта. Але якщо й справді був і інший канал зв'язку, чи використав його Майкл Коен для того, аби повідомити українській владі, яких дій від неї очікують?

Можливо, йому це і не було потрібно.

Джерело в Києві стверджує, що Порошенко зробив Трампу "подарунок" - влаштував так, щоб в Україні не знайшли більше ніяких доказів чи свідчень, які можна було б передати українським прокурорам, що розслідують можливу змову передвиборчого штабу Трампа з Росією.

За словами іншого джерела, Порошенко розумів, що не зробити цього - фактично означало би плюнути Трампові в обличчя.

Згідно із доповіддю, підготованою одним із працівників західної розвідки, у оточенні Порошенка припускають, що уклали із Трампом свого роду "пакт про ненапад".

Із посиланням на неназвані "високопоставлені і добре проінформовані" джерела розвідки, послідовність подій подається в доповіді так.

Щойно Трамп переміг на виборах, стверджується у доповіді, українська влада припинила "активно розслідувати" звинувачення щодо Манафорта. Національне антикорупційне бюро перестало підтримувати зв'язок із американськими прокурорами - ці обов'язки передали одному зі старших співробітників Адміністрації президента України.

У доповіді йдеться, що після повернення із Вашингтона у серпні чи вересні 2017 року Порошенко вирішив повністю припинити співпрацю із американським слідством щодо Манафорта. Проте відповідне розпорядження він віддав лише у листопаді 2017-го.

Американська влада дізналася про це розпорядження після того, як скасували два візити старшого помічника Порошенка у США, де у листопаді і грудні він мав зустрітися із Мюллером і директором ЦРУ.

За даними доповіді, "елемент взаєморозуміння" між Порошенком і Трампом полягав у тому, що Україна погодилася купувати американське вугілля, а також підписала контракт про поставку зі США тепловозів на суму 1 млрд доларів.

При цьому, наголошується у доповіді, в Україні є власний виробник тепловозів і власні вугільні шахти. Та що обидві ці угоди можна зрозуміти виключно як купівлю українським президентом підтримки з боку Вашингтона.

У березні адміністрація Трампа оголосила про дуже важливу угоду угоду про постачання до України 210 протитанкових ракет «Джавелін».

Навіть за президента Обами США не продавали Україні зброї.

Відомий у Києві політик - у минулому член кабінету міністрів, нині на пенсії, - сказав мені, що йому не подобається, як влада вчинила зі справою Манафорта, але Україна вимушена боротися за власне виживання.

"Звісно, я за те, щоб в країні було верховенство права, - сказав він. - Але водночас я патріот своєї країни".

За його словами, він підтримує зв'язок зі своїми колишніми підлеглими і йому відомо чимало подробиць про організований Коеном неформальний канал зв'язку із Трампом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наприкінці 2016 року Майкл Коен відвідав обраного президента Трампа у Трамп-тауер

Він стверджує, що якщо українці переконаються у тому, що в питанні справи Манафорта була фактично укладена корупційна угода, то це може покласти кінець підтримці на адресу США.

Служба безпеки України також підготувала у справі Манафорта власну таємну доповідь.

Там виявили, що "чорна бухгалтерія" була не єдиною - їх було аж три, і насправді Манафорту заплатили на кілька мільйонів більше, ніж та сума, яка фігурує в звинуваченні (сам Манафорт заперечує будь-які протиправні дії зі свого боку).

Цією інформацією зі мною поділився високопоставлений працівник поліції, що знайомий з доповіддю СБУ. За його словами, цей документ не передали американській владі.

Частину репортажу, підготовану у США, написала Сюзанна Кіанпур.