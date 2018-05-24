Весна, краса і танці: у Челсі відкрився квітковий фестиваль

  • 24 травня 2018

Рослини, мода і відомі люди - в лондонському районі Челсі на відкритті щорічної виставки Chelsea Flower Show.

На спецперегляді перед відкриттям квіткового шоу були артисти і музиканти.

Sally Potterton Копирайт изображения REX/Shutterstock
Image caption На фото - скрипалька Саллі Поттертон в саду Веджвуд, який символізує сади XVIII століття
Танцюристка Копирайт изображения AFP
Image caption Танцюристка в саду Девіда Харбера і Савілза. Вона демонструє, як змінилася взаємодія людини і природи з плином часу
Моделі Копирайт изображения PA
Image caption Моделі у сукнях наречених, які створив Алан Ханна. В руках вони тримають букети півоній
Чемпіонка з фрідайвінгу Таня Стрітер Копирайт изображения Getty Images
Image caption Чемпіонка з фрідайвінгу Таня Стрітер, у якої позаду сад Pearlfisher. На ній сукня, яку створили студенти університету Брайтона. Стіни саду створили з тисячі перероблених пластикових пляшок, аби відобразити обсяг пластику, що потрапляє до Світового океану кожні п'ять секунд
Сад Urban Flow Копирайт изображения PA
Image caption Сад Urban Flow демонструє сміливі дизайнерські рішення і яскраві рослини. Це невеликий міський сад
Скульптура в саду Myeloma UK Копирайт изображения REX/Shutterstock
Image caption Скульптура в саду Myeloma UK здуває насіння на землю
Сад Morgan Stanley Копирайт изображения PA
Image caption Сад Morgan Stanley створили в співпраці з Національним товариством, аби запобігти жорстокому поводженню з дітьми.
Королева Копирайт изображения Getty Images
Image caption Єлизавета II повернулася до своїх королівських обов'язків після весілля принца Гаррі і Меган, яке відбулося у суботу
Сирійська музикантка Майя Юссеф Копирайт изображения AFP
Image caption Сирійська музикантка Майя Юссеф грала на традиційному інструменті напередодні в саду Lemon Tree Trust, який створив Том Мейссі. Дизайн саду символізує рішучість біженців, які живуть в таборі "Доміз" на півночі Іраку
The Silent Pool Gin Garden Копирайт изображения PA
Image caption У саду Silent Pool Gin пара, яка постійно працює, знайде для себе затишне місце, щоб відпочити після важкого робочого дня в галасливому місті
Сад Seedlip Копирайт изображения PA
Image caption Головна тема саду Seedlip - горох. Він - у кольорі, формах та інших елементах
Сад Skin Deep Копирайт изображения PA
Image caption Сад Skin Deep представляє скульптури із 200 бетонних каменів, які уособлюють різні хвороби, що вражають людське обличчя і шкіру
Відвідувачка виставки Копирайт изображения AFP
Image caption Відвідувачка милується квітковою експозицією

Виставка RHS Chelsea Flower Show триває у Лондоні з 22 по 26 травня.

Новини на цю ж тему