Весна, краса і танці: у Челсі відкрився квітковий фестиваль
- 24 травня 2018
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Рослини, мода і відомі люди - в лондонському районі Челсі на відкритті щорічної виставки Chelsea Flower Show.
На спецперегляді перед відкриттям квіткового шоу були артисти і музиканти.
Виставка RHS Chelsea Flower Show триває у Лондоні з 22 по 26 травня.