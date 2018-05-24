Весна, краса і танці: у Челсі відкрився квітковий фестиваль

Рослини, мода і відомі люди - в лондонському районі Челсі на відкритті щорічної виставки Chelsea Flower Show.

На спецперегляді перед відкриттям квіткового шоу були артисти і музиканти.

Копирайт изображения REX/Shutterstock Image caption На фото - скрипалька Саллі Поттертон в саду Веджвуд, який символізує сади XVIII століття

Копирайт изображения AFP Image caption Танцюристка в саду Девіда Харбера і Савілза. Вона демонструє, як змінилася взаємодія людини і природи з плином часу

Копирайт изображения PA Image caption Моделі у сукнях наречених, які створив Алан Ханна. В руках вони тримають букети півоній

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чемпіонка з фрідайвінгу Таня Стрітер, у якої позаду сад Pearlfisher. На ній сукня, яку створили студенти університету Брайтона. Стіни саду створили з тисячі перероблених пластикових пляшок, аби відобразити обсяг пластику, що потрапляє до Світового океану кожні п'ять секунд

Копирайт изображения PA Image caption Сад Urban Flow демонструє сміливі дизайнерські рішення і яскраві рослини. Це невеликий міський сад

Копирайт изображения REX/Shutterstock Image caption Скульптура в саду Myeloma UK здуває насіння на землю

Копирайт изображения PA Image caption Сад Morgan Stanley створили в співпраці з Національним товариством, аби запобігти жорстокому поводженню з дітьми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Єлизавета II повернулася до своїх королівських обов'язків після весілля принца Гаррі і Меган, яке відбулося у суботу

Копирайт изображения AFP Image caption Сирійська музикантка Майя Юссеф грала на традиційному інструменті напередодні в саду Lemon Tree Trust, який створив Том Мейссі. Дизайн саду символізує рішучість біженців, які живуть в таборі "Доміз" на півночі Іраку

Копирайт изображения PA Image caption У саду Silent Pool Gin пара, яка постійно працює, знайде для себе затишне місце, щоб відпочити після важкого робочого дня в галасливому місті

Копирайт изображения PA Image caption Головна тема саду Seedlip - горох. Він - у кольорі, формах та інших елементах

Копирайт изображения PA Image caption Сад Skin Deep представляє скульптури із 200 бетонних каменів, які уособлюють різні хвороби, що вражають людське обличчя і шкіру

Копирайт изображения AFP Image caption Відвідувачка милується квітковою експозицією

Виставка RHS Chelsea Flower Show триває у Лондоні з 22 по 26 травня.