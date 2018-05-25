"Левиці" перемогли "вовчиць": як у Києві розіграли жіночий Кубок Ліги чемпіонів
У захоплюючому жіночому фіналі Ліги чемпіонів у Києві "левиці" з французького "Ліону" перемогли "вовчиць" з німецького "Вольфсбурга".
Матч найкращих жіночих футбольних клубів Європи зібрав майже забитий стадіон "Динамо" - прийшли понад 14 тисяч глядачів із 16 можливих.
І навряд чи хтось із них пошкодував - такого карколомного сценарію фіналу ще треба пошукати навіть у чоловічих фіналах.
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В основний час гри жодна з команд не змогла забити бодай одного голу, тож гра перейшла у додатковий час.
І тут почалось - спочатку німкені з-за меж карного майданчика відкрили рахунок і вже ледь не святкували перемогу.
Проте "Ліон" зумів зламати хід гри. Суддя через дві жовтих картки вилучив футболістку "Вольфсбурга" і команда посипалась.
"Ліон" і до цього мав певну ігрову перевагу, а залишившись у більшості один за одним розіграв чотири блискучі комбінації та переміг 4:1.