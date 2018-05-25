"Левиці" перемогли "вовчиць": як у Києві розіграли жіночий Кубок Ліги чемпіонів

  • 25 травня 2018
Француженки Копирайт изображения Getty Images
Image caption Каміль Абілі, Ада Гедерберг та Дженіфер Марошан поїдуть з Києва з кубком Ліги чемпіонів

У захоплюючому жіночому фіналі Ліги чемпіонів у Києві "левиці" з французького "Ліону" перемогли "вовчиць" з німецького "Вольфсбурга".

Матч найкращих жіночих футбольних клубів Європи зібрав майже забитий стадіон "Динамо" - прийшли понад 14 тисяч глядачів із 16 можливих.

І навряд чи хтось із них пошкодував - такого карколомного сценарію фіналу ще треба пошукати навіть у чоловічих фіналах.

В основний час гри жодна з команд не змогла забити бодай одного голу, тож гра перейшла у додатковий час.

І тут почалось - спочатку німкені з-за меж карного майданчика відкрили рахунок і вже ледь не святкували перемогу.

Проте "Ліон" зумів зламати хід гри. Суддя через дві жовтих картки вилучив футболістку "Вольфсбурга" і команда посипалась.

"Ліон" і до цього мав певну ігрову перевагу, а залишившись у більшості один за одним розіграв чотири блискучі комбінації та переміг 4:1.

"Вольфсбург" Копирайт изображения AFP
Image caption Футболістки "Вольфсбурга"
Француженки Копирайт изображения Getty Images
Image caption Футболістки "Ліон Олімпік"
Боротьба у повітрі Копирайт изображения Getty Images
Image caption В основний час гри жодна з команд не змогла забити бодай одного голу, тож гра перейшла у додатковий час
Сакі Кумагаї Копирайт изображения Getty Images
Image caption Футболістка "Ліон Олімпік" Сакі Кумагаї
Француженки Копирайт изображения Getty Images
Image caption Лише в додатковий час "Ліон Олімпік" почав забивати у ворота суперниць
Олександра Попп Копирайт изображения Getty Images
Image caption Вилучення німецької футболістки Олександри Попп стало переломним моментом матчу - "Вольфсбург" посипався
Амандін Анрі Копирайт изображения Getty Images
Image caption Амандін Анрі радіє першому забитому голу у ворота суперниць
Футболістка Копирайт изображения Getty Images
Image caption Шеніс ван де Санден з "Ліон Олімпік" показала, як радіють "левиці"
"Ліон" Копирайт изображения Getty Images
Image caption Венді Ренар радіє перемозі своєї команди
Француженки Копирайт изображения Getty Images
"Ліон Олімпік" Копирайт изображения Getty Images
Image caption "Ліон Олімпік" святкував перемогу з рахунком 4:1
Француженки святкують Копирайт изображения Getty Images
Динамо Копирайт изображения Getty Images
Image caption Стадіон "Динамо" був майже повністю забитий вболівальниками

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