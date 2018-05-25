"Левиці" перемогли "вовчиць": як у Києві розіграли жіночий Кубок Ліги чемпіонів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каміль Абілі, Ада Гедерберг та Дженіфер Марошан поїдуть з Києва з кубком Ліги чемпіонів

У захоплюючому жіночому фіналі Ліги чемпіонів у Києві "левиці" з французького "Ліону" перемогли "вовчиць" з німецького "Вольфсбурга".

Матч найкращих жіночих футбольних клубів Європи зібрав майже забитий стадіон "Динамо" - прийшли понад 14 тисяч глядачів із 16 можливих.

І навряд чи хтось із них пошкодував - такого карколомного сценарію фіналу ще треба пошукати навіть у чоловічих фіналах.

В основний час гри жодна з команд не змогла забити бодай одного голу, тож гра перейшла у додатковий час.

І тут почалось - спочатку німкені з-за меж карного майданчика відкрили рахунок і вже ледь не святкували перемогу.

Проте "Ліон" зумів зламати хід гри. Суддя через дві жовтих картки вилучив футболістку "Вольфсбурга" і команда посипалась.

"Ліон" і до цього мав певну ігрову перевагу, а залишившись у більшості один за одним розіграв чотири блискучі комбінації та переміг 4:1.

Копирайт изображения AFP Image caption Футболістки "Вольфсбурга"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Футболістки "Ліон Олімпік"

Копирайт изображения Getty Images Image caption В основний час гри жодна з команд не змогла забити бодай одного голу, тож гра перейшла у додатковий час

Копирайт изображения Getty Images Image caption Футболістка "Ліон Олімпік" Сакі Кумагаї

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лише в додатковий час "Ліон Олімпік" почав забивати у ворота суперниць

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вилучення німецької футболістки Олександри Попп стало переломним моментом матчу - "Вольфсбург" посипався

Копирайт изображения Getty Images Image caption Амандін Анрі радіє першому забитому голу у ворота суперниць

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шеніс ван де Санден з "Ліон Олімпік" показала, як радіють "левиці"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Венді Ренар радіє перемозі своєї команди

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Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ліон Олімпік" святкував перемогу з рахунком 4:1

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