Які шанси обміняти Вишинського на Сущенка чи Сенцова

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Суд над українським журналістом Романом Сущенком на фінішній прямій. 28 травня пройдуть судові дебати, Роман виголосить кінцеве слово. Українська сторона сподівається, що після вироку журналіста повернуть додому.

Напередодні в Україні затримали та арештували керівника інформагентства "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського за звинуваченнями у державній зраді.

Політики та експерти припускають, що саме Вишинського можуть обміняти на Сущенка.

Суд на фініші

Російська сторона заявила, що затриманий у Москві Роман Сущенко - полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України.

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За версією ФСБ, його затримали під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про діяльність Збройних Сил Росії". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

У понеділок, 28 травня, в судовому процесі відбудуться дебати між сторонами у цій справі. Роман виголосить кінцеве слово.

Захисник Сущенка в суді Марк Фейгін в розмові з BBC News Україна прогнозує, що вирок оголосять за кілька тижнів - у червні.

"Що стосується того, що буде далі, ви знаєте, дуже складно прогнозувати. Розрахунок виключно на обмін Романа через відповідні процесуальні рішення", - каже захисник.

За його словами, скоріше за все передача Сущенка Україні відбудеться через помилування, оскільки до цього президент Росії вдавався саме до такого механізму.

При цьому пан Фейгін визнає, що в цій ситуації "все залежить від Москви" і не виключає, що на цей процес позитивно може вплинути Чемпіонат світу з футболу, що стартує у Росії в червні.

Однак оголошення вироку ще не означає, що російська сторона відразу передасть ув'язненого Україні.

"Винесення вироку не дає жодної гарантії того, що буде політичне рішення Путіна про швидку передачу політв'язнів Україні. Я хочу нагадати, що вже роки пройшли після винесення псевдовироків по Олегу Сенцову, Карпюку, Клиху, Виговському, по десятках українців та кримських татар", - каже BBC News Україна представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, депутатка Ірина Геращенко.

За її словами, сьогодні в тюрмах Росії утримується понад 60 українців.

Обмін на Вишинського?

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Експерти та політики почали обговорювати ймовірність обміну Романа Сущенка на Кирила Вишинського.

Марк Фейгін вважає, що це "практично дзеркальні справи", а тому - чому б ні.

Ірина Геращенко, коментуючи таку ймовірність, каже: "Експерти в нас багато чого говорять, Путін нехай скаже щось з цього приводу".

За її словами, українська сторона готова до "найширших компромісів задля звільнення заручників".

"Для цього нам потрібно почути позицію російської сторони. Якщо РФ має якісь ідеї відносно того, як вона хоче передати нам Сенцова, Кольченка та інших заручників, вона має також це озвучити. Ми цього чекаємо вже чотири роки", - пояснює пані Геращенко.

Вона зізнається, що мала великі надії після звільнення 73-х заручників у грудні минулого року. Однак після цього вдалося визволити лише три людини.

"Ми шукаємо різні варіанти. Вважаємо, що до Чемпіонату світу з футболу було би правильно, щоб президент Росії помилував українців та відпустив їх, щоб всі футбол дивилися вдома. Ми дякуємо всім міжнародним посередникам, які до цього закликають", - каже Ірина Геращенко.

В Росії вже заявили, що справи Сущенка та Вишинського порівнювати не можна. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Кирило Вишинський працював в Україні журналістом і саме його журналістська діяльність стала приводом для арешту.

"Що стосується пана Сущенка, який в'їхав на територію РФ, він не займався журналістською діяльністю, коли заїжджав на територію РФ", - каже вона.

А президент Росії обурився тим, що західних журналістів не цікавить доля Вишинського, який є їхнім колегою по журналістській діяльності.

У Києві вважають основною проблемою те, що Москві не потрібні її громадяни, а тому переговори про звільнення вести дедалі складніше.

"На жаль, є два різні підходи: ми боремося за своїх людей, а Кремлю росіяни не потрібні. Навпаки, Кремль використовує у своїх гібридних війнах фактор українських заручників, як один із факторів дестабілізації ситуації в Україні. Це чутлива, вразлива тема для суспільства і дуже вигідно збурювати тут суспільство тим, що українська влада нібито нічого не робить", - пояснює Ірина Геращенко.

І додає, що українська сторона готова обговорювати всі ініціативи, але Росія їх не озвучує.

"Роман багато малює"

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Роман Сущенко перебуває у московському слідчому ізоляторі "Лефортово". Його дружина Анжела розповідає, що вже не бачила чоловіка три місяці, а всю інформацію отримує від адвоката.

"Як він почуває себе зараз, я знаю лише з його листів. Він пише, що тримається, що не падає духом, що багато малює та читає", - каже вона в розмові з BBC News Україна.

"Ми отримали вже близько 13 малюнків за весь час його перебування. Малює різні місця, висилає їх поштою. На кожному стоїть печатка "Лефортово".

Жінка каже, що в своїх листах Роман не скаржиться, бо знає, що сім'ї і так тяжко.

"Він вже три місяці не може нам подзвонити. Раніше дзвонив раз на місяць, а тепер йому обіцяють дозволити, але він так і не дзвонить", - каже Анжела.

Відповідаючи на питання, чи буде сім'я просити про помилування, дружина Сущенка каже: "Ми не збираємося звертатися до нього (президента Росії - Ред.)".

За її словами, ще в грудні 2016 року син Максим записав відеозвернення, в якому просив російське керівництво звільнити батька. "Ніякої реакції не було. Тому ми зрозуміли, що немає сенсу звертатися, це звернення в нікуди", - пояснює жінка.

"Чутливий процес"

Українська сторона запевняє, що готова до обмінів, але все залежить від Росії.

За інформацією кількох джерел, Росія досі не озвучила свої вимоги щодо звільнення Сущенка, Сенцова або інших українців, які перебувають у в'язницях.

"Росія хоче якомога більше виторгувати для себе в цьому процесі. Наприклад, коли йшли переговори про Савченко, вони вимагали скасувати санкції", - каже джерело у владі.

За його словами, це "складний та чутливий процес" і не факт, що після вироку Романа Сущенка відразу передадуть Україні.

А от щодо справи Кирила Вишинського, то не виключено, що його можуть обміняти на іншого ув'язненого українця - Олега Сенцова, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії.

14 травня він оголосив про початок безстрокового голодування і стан його здоров'я погіршується.

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"Враховуючи складну ситуацію з Сенцовим, не виключено, що Вишинського можуть обміняти на нього", - каже джерело.

Ситуація навколо Олега Сенцова ускладнюється ще й тим, що до нього не пускають українських дипломатів. А тому інформації про ув'язненого кінорежисера обмаль.

"Ми постійно направляємо російській стороні запити про те, аби українського консула пустили до Сенцова, але вони не відповідають", - каже BBC News Україна речник МЗС Мар'яна Беца.

За її словами, не відомо, який його стан здоров'я, самопочуття. Найближчим часом українця має відвідати адвокат і вже тоді, можливо, дипломати отримають хоч якусь інформацію.

Нормандські переговори

Важливим двигуном в питанні звільнення заручників завжди були нормандські переговори. Але зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції не було вже півтора року - лише спілкування телефоном.

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Ірина Геращенко каже, що ці питання піднімали під час тристоронньої зустрічі Петра Порошенка, Ангели Меркель та Емануеля Макрона 10 травня у німецькому Ахені.

Говорил про це і під час нещодавніх візитів до Росії лідери Німеччини та Франції.

"Ми намагаємося використати всі механізми та всі інструменти, щоб звільнити політв'язнів", - запевняє вона.

В АП кажуть, що готові провести зустріч лідерів нормандського формату, але питання - чи погодиться на це Росія.

Великі надії покладають на зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції, яка може відбутися вже найближчим часом.

Саме після неї стане зрозуміло, чи будуть переговори на найвищому рівні.

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