Що дивитися на першій весняній Молодості

Копирайт изображения KIFF Molodist Image caption "Рило" - отримав Гран-прі від журі цьогорічного Берлінале

Кінофестиваль "Молодість" уперше відбудеться не в жовтні, як раніше, а у новому весняному форматі - з 27 травня до 3 червня. Це дозволить не лише не одягати пальта поверх вечірніх нарядів, а й показати низку фільмів просто неба.

Поштова площа - одна з нових фестивальних локацій, яка має урізноманітнити звичні покази у кінотеатрах. Тут заплановані церемонії відкриття та нагородження, а протягом тижня - показуватимуть фільми.

Організатори обіцяють понад 200 повнометражних та короткометражних стрічок, які показуватимуть світові тенденції. Будуть фільми про конфлікт традицій та сучасності, мігрантів, ЛГБТ, війну в Сирії, протистояння людини та корпорації, фемінізм. Окрім вшанованих фестивалями стрічок, буде голлівудська класика, відвертий авангард та віртуальне кіно.

Фільм-відкриття: "Обличчя\Рило"

Режисерка фільму Малґожата Шумовська - одна з найпомітніших сучасних авторів Польщі.

"Рило" - отримав Гран-прі від журі цьогорічного Берлінале і став її третім фільмом поспіль, який отримує нагороди цього кінофестивалю.

Яцек працює на будівництві гігантської статуї Ісуса Христа та насолоджується життям. Проте стається нещасний випадок - він падає з будівельних риштувань. Лікарі рятують йому життя і пересаджують нове обличчя.

Втрата зовнішності Яцека дає можливість кожному в його оточенні розкрити власне, часто малоприємне, "я". Героєві, як і глядачам, саме час подумати про те, що робить людину тим, ким вона є. І як жити у світі підпорядкованому телебаченню, релігії та побутовому шовінізмові.

Копирайт изображения KIFF Molodist Image caption "Я не відьма" - британсько-французький драматичний фільм 2017 року, повнометражний режисерський дебют Рунгано Ніоні.

Дебюти

Окраса будь-якого фестивалю - конкурсна програма. Саме до її відбору організатори ставляться з особливою ретельністю.

Буде 12 повнометражних дебютів, адже фестиваль є майданчиком саме для перших робіт режисерів, та 29 короткометражних стрічок з усього світу.

Серед них лауреати Сан-Себастьяна, Локарно, Берлінале, Канн та Венеції.

Копирайт изображения KIFF Molodist Image caption "Зимові брати" виборов безліч нагород у Данії

Лейтмотивом, який проголошує вже фільм-відкриття, буде дисонанс між реальністю та її фасадом, між традицією та свободою.

Йтиметься про початок нового життя, коли тобі за 50, про пошуки того, хто розмістив на YouTube відео, стверджуючи, що бачив Ісуса Христа, про 8-літню дівчину, яку через непорозуміння оголосять відьмою.

Копирайт изображения KIFF Molodist Image caption На кінофестивалі в Берліні "Ретабло" виграв одразу двох "Кришталевих ведмедів" - як особлива згадка: один за найкращий художній фільм конкурсу "Покоління 14+", а другий - за найкращий дебют.

Йти можна на будь-який з фільмів. Ймовірність, що він стане найкращим, який ви побачите цього року приблизно така ж, як і та, що після перегляду, ви пообіцяєте собі більше ніколи не ходити на конкурсні фільми.

Копирайт изображения KIFF Molodist Image caption "Вестсайдська історія" - жанрова крайність американського кінематографу

Століття

А поки журі визначатиме переможців конкурсу, вже зараз можна стверджувати, що найкращі фільми будуть у ретроспективному блоці: "Дика банда" Сема Пекінпи, "Вестсайдська історія" Джерома Роббінса і Роберта Вайза та "Осіння соната" Інгмара Бергмана.

Таке передбачення робити не складно, оскільки ці картини - загальновизнана класика і їх неодноразово називали у різноманітних рейтингах найкращих фільмів усіх часів.

Копирайт изображения KIFF Molodist Image caption "Дика банда" - кривавий і безкомпромісний вестерн

"Дика банда" і "Вестсайдська історія" представляють дві жанрові крайності американського кінематографу.

Кривавий і безкомпромісний вестерн та романтичний мюзикл з запальними танцями, відповідно.

Обидва фільми стали революційними у своїх жанрах, і знайшли відгук у творчості, скажімо, Квентіна Тарантіно та Майкла Джексона.

Побачити фільми на великому екрані - унікальна можливість, про яку мріють чимало шанувальників кіно.

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"Зелений туман" Ґая Маддіна

Варто згадати ще один найкращий американський фільм - "Запаморочення" Альфреда Гічкока. Але його не покажуть ... натомість буде його фантом, яким є нова стрічка знаного канадського авангардиста Ґая Маддіна.

"Зелений туман" зібраний із фрагментів відомих фільмів, дія в яких відбувається у Сан-Франциско - місті, де розгортався примарний сюжет "Запаморочення".

Можливо це не найбожевільніший фільм у доробку Маддіна, але це найдивніше, що ви можете побачити на цьогорічній "Молодості".

Українські експерименти

Вітчизняні кінематографісти теж експериментують із монтажним кіно, що є вдалим засобом для затребуваного зараз "переосмислення минулого".

Так у Національному конкурсі є два короткометражні фільми, які розповідають історії, використовуючи архівні відео.

Копирайт изображения KIFF Molodist

"Інтербачення-Львів" - про становлення українського телебачення, одним із центрів якого став Львів, де у 1957 році випустили перші українські телевізори "Львів".

Та "Щасливі роки" аудіовізуальне дослідження теми негетеросексуальних жінок в СРСР.

Копирайт изображения KIFF Molodist Image caption 9-хвилинна короткометражка "Щасливі роки" про гомосексуальних жінок у СРСР

Поза конкурсом Ігор Стрембіцький, який у 2005 році отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, представить свій документальний фільм "Вівчарі".

Автор теж випробовує експериментальні форми кінематографу. Традиційний для українського кіно сюжет про пастухів у Карпатах він помістив у 360-градусну віртуальну реальність.

Проте, можна припустити, найбільше українських кінематографісті турбуватиме те, що в дні фестивалю триватиме третій тиждень голодування ув'язненого у Росії Олега Сенцова.

І ті, хто раніше виходив на акції під посольством Росії і адміністрацією президента, тепер привертатимуть увагу до долі політв'язнів - уже на фестивалі.

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