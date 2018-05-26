Непроґавте: королівське весілля та розслідування BBC про Порошенка

Копирайт изображения DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX Image caption З родини Меган на весіллі була присутня тільки її мати Дорія Регленд

Королівське весілля, фінал Ліги чемпіонів у Києві, розслідування BBC про організацію зустрічі Петра Порошенка та Дональда Трампа за гроші, невеселе життя без сексу та ще багато цікавого.

Все це - у нашій традиційній рубриці #Непроґавте про найцікавіше за тиждень.

У Великій Британії поменшало холостяків королівської крові. Шостий у черзі на престол принц Гаррі побрався з акторкою Меган Маркл.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Яким було весілля принца Гаррі та акторки Меган Маркл? Пропонуємо разом згадати найяскравіші моменти весільної церемонії.

А ще світ побачив весільну сукню Меган Маркл, коли вона вийшла з лімузина на сходи каплиці Святого Георгія. Ім'я дизайнера тримали в найсуворішому секреті. Пізніше співачка Кеті Перрі розкритикувала весільну сукню Меган Маркл. Крім того, ми дізналися, куди подівся букет з королівського весілля.

А за два дні в продажу на інтернет-аукціонах з'явилися подарункові пакети, які давали гостям урочистостей у Віндзорі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент України Петро Порошенко зустрівся із Трампом у Білому домі у червні 2017 року

Цього тижня вийшло розслідування BBC, де повідомили, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен таємно отримав щонайменше 400 тисяч доларів за організацію переговорів президента України Порошенка із Трампом.

Пізніше адміністрація президента України спростувала цю інформацію та назвала її фейком.

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І знов до новин з Вашингтона. Президент США Дональд Трамп скасував запланований саміт із північнокорейським лідером Кім Чен Ином через "небувалий гнів і неприховану ворожість" з боку КНДР у її останній заяві. КНДР одразу ж заявила, що готова до діалогу.

Копирайт изображения AFP Image caption Тоді загинули усі 298 людей, які перебували на борту, що летів із Амстердама до Малайзії.

Також цього тижня Австралія і Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі пасажирського літака МН17, збитого над сходом України влітку 2014 року.

А от у слідчій групі Bellingcat упевнені, що вони змогли "з дуже великою імовірністю" встановити особу підозрюваного у збитті літака.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На борту літака на моменти аварії перебували 104 пасажири й шестеро членів екіпажу.

Ще цього тижня понад 100 людей загинули в авіакатастрофі пасажирського "Боїнга-737". Це стало найбільшою повітряною катастрофою на Кубі за останні десятиліття.

І ще трохи міжнародних новин. Батьків десятьох дітей, яких врятували з будинку в Каліфорнії, звинувачують в тому, що вони катували їх кілька років.

Колишня модель Playboy Стефані Адамс та її семирічний син загинули внаслідок падіння з вікна готелю Gotham у Нью-Йорку.

Батьки 30-річного чоловіка вдалися до рішучих кроків, щоб змусити свого сина з'їхати від них - вони подали до суду.

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Минулого тижня ми опублікували історію "Джозефа", 60-річного чоловіка, який шкодує за втраченим сексуальним досвідом (нагадаємо - сексу в нього не було до 37 років). Багатьох читачів його історія зачепила за живе.

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Якщо ви не серед тих 62-х тисяч вболівальників, які дивитимуться двобій "Ліверпуля" і "Реала" на НСК "Олімпійському", ми зібрали інформацію про місця й події у Києві, де також можна відчути це футбольне свято.

Копирайт изображения ПРЕС-СЛУЖБА АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

А ще цього тижня Петро Порошенко перевірив готовність Збройних сил використовувати американські протитанкові комплекси Джевелін (Javelin), заявила прес-служба президента.

Водночас у травні на Донбасі фіксують загострення ситуації, збільшилася кількість жертв, зокрема, серед цивільних. Місцеві кажуть, що такої ескалації не було вже давно.

Копирайт изображения MET POLICE Image caption Смартфони й шифрування даних дедалі частіше дозволяють обходитися без посередників під час міжнародної торгівлі наркотиками.

Велика Британія "швидко перетворюється на найбільшого споживача кокаїну в Європі", застеріг міністр з питань безпеки країни.

Facebook просить своїх британських і американських користувачів надсилати адміністрації соцмережі власні оголені фото - аби допомогти їм уникнути так званої "порнопомсти".

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Також у нас була історія про те, як українці прожили рік без ВКонтакте. Музичні гурти, організатори фестивалів, молоді бренди одягу, біжутерії, подарунків, продавці чого завгодно, автори мемів поділилися враженнями за рік.

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BBC Culture попросила письменників, журналістів, філологів і перекладачів із різних країн обрати твори, які увійшли до літературної спадщини світу і вплинули на життя багатьох поколінь. І ще один "філологічний" матеріал, який з'явився цього тижня:

Ще цього тижня ми розповіли, як співчутливе ставлення сприяє швидкому одужанню, але якщо лікар не схильний добирати слова, це може погіршити стан пацієнта, пояснює оглядач BBC Future.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Фантастична мішанина – данський архітектор про Київ

Багато кіосків, "бомбардування рекламою" і гарна атмосфера - данський архітектор Йен Ґейл прогулявся Києвом із журналістами ВВС News Україна і поділився своїми враженнями.

Копирайт изображения NORTH RIDGEVILLE POLICE DEPARTMENT Image caption Чоловіка переслідувало порося, яке втекло від господаря, і він не міг дати тому ради. Офіцер заманив тварину на заднє сидіння свого авто і навіть зробив фото "злочинця".

Поліція звикла до незвичайних викликів, однак мешканець американського штату Огайо здивував навіть їх. Ми розповіли, як себе поводити, якщо вас переслідує свиня.

А в Австралії здичавілі коти стали справжньою загрозою для місцевих тварин, тому в одному із регіонів країни проти них спорудили фізичну перешкоду.

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