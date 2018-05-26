Як "Реал" та "Ліверпуль" тренувалися на "Олімпійському"
- 26 травня 2018
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Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів увечері 26 травня у Києві. Напередодні обидві команди провели тренування.
Сайт НСК "Олімпійський" опублікував фото про те, як тренувалися футболісти.
Так тренувався іспанський "Реал":
А так тренувався англійський "Ліверпуль":
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