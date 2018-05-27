Сміх і сльози: як фанати реагували на перемогу "Реалу"

Іспанський "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів у Києві переміг англійський "Ліверпуль" 3:1, здобувши вже 13-й в історії найпрестижніший клубний трофей Європи.

Для фанів "Реалу" у Києві і не тільки - це був тріумфальний момент.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ось так перемогу "Реала" вітали біля стадіону "Олімпійський" у Києві, де проходив матч

Копирайт изображения AFP Image caption А так - у Мадриді, біля стадіону "Сантьяго Бернабеу" - домашнього поля "Реалу"

Копирайт изображения Reuters Image caption Фанати "Реалу" у Києві

Копирайт изображения Getty Images Image caption А от фанатам "Ліверпуля" було не так весело від поразки супротивників

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для декого поразка рідної команди - це особисте

Копирайт изображения Getty Images Image caption У фан-зоні у Києві "ліверпульці" також не цуралися емоцій

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось так фанати "Ліверпуля" спостерігали за грою біля ліверпульського стадіону "Енфілд"

Копирайт изображения Reuters Image caption Попри емоційну напругу, матч Ліги чемпіонів пройшов здебільшого спокійно - повідомили у поліції Києва

Ну і бонус. Ось так під час матчу виглядав парк Тараса Шевченка у Києві:

Копирайт изображения Киев Оперативный/Тетяна Ресницька Image caption Парк Шевченка, звідки фанати дивилися футбол, напередодні перетворився у поле порожніх пляшок й іншого сміття

Та не хвилюйтеся: на ранок неділі комунальні служби уже привели парк назад у порядок.