Сміх і сльози: як фанати реагували на перемогу "Реалу"
- 27 травня 2018
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Іспанський "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів у Києві переміг англійський "Ліверпуль" 3:1, здобувши вже 13-й в історії найпрестижніший клубний трофей Європи.
Для фанів "Реалу" у Києві і не тільки - це був тріумфальний момент.
Ну і бонус. Ось так під час матчу виглядав парк Тараса Шевченка у Києві:
Та не хвилюйтеся: на ранок неділі комунальні служби уже привели парк назад у порядок.