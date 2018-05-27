Британію за ніч "підсвітили" 15 тисяч блискавок: фото

У ніч проти неділі, 27 травня, через південь Британії прокотився шторм із проливним дощем і блискавками. Команда BBC Weather нарахувала щонайменше 15 тисяч ударів блискавок у небі над країною.
Аеропорт "Станстед" на півночі Лондона повідомив про затримки рейсів у неділю вранці після того, як одна із блискавок вивела із ладу систему заправки літаків.
У графстві Ессекс блискавка, що вдарила у дах житлового будинку, спричинила пожежу.
Та багато жителів країни цієї ночі споглядали неймовірно видовищні блискавки над головою - дехто зазнімкував їх на фотокамеру.
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