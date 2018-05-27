Британію за ніч "підсвітили" 15 тисяч блискавок: фото

  • 27 травня 2018
Копирайт изображения Roy McDonald
Image caption Пурпурове небо над англійським містечком Лейтон Баззард

У ніч проти неділі, 27 травня, через південь Британії прокотився шторм із проливним дощем і блискавками. Команда BBC Weather нарахувала щонайменше 15 тисяч ударів блискавок у небі над країною.

Аеропорт "Станстед" на півночі Лондона повідомив про затримки рейсів у неділю вранці після того, як одна із блискавок вивела із ладу систему заправки літаків.

У графстві Ессекс блискавка, що вдарила у дах житлового будинку, спричинила пожежу.

Та багато жителів країни цієї ночі споглядали неймовірно видовищні блискавки над головою - дехто зазнімкував їх на фотокамеру.

Копирайт изображения Reuters
Image caption Ось такі блискавки було видно цієї ночі над Лондоном
Копирайт изображения PA/TowerRNLI
Image caption Блискавки над річкою Темза
Копирайт изображения Ems - Hayling Island/@auntymems
Image caption Гейлінг Айленд, острів біля південного узбережжя Англії, і його фіолетове цієї ночі небо
Копирайт изображения Andrew Lanxon Hoyle/@Batteryhq
Image caption Знову Лондон: мечеть у районі Дальстон
Копирайт изображения Jason Arthur
Image caption Ґрейвсенд, графство Кент
Копирайт изображения Ben Hensel
Image caption Вест Веллоу, графство Гемпшир
Копирайт изображения Yulia Emelianenko
Image caption Лондон - район Кенері Ворф
Копирайт изображения Harry Neary/@grumpyrocker
Image caption Неподалік села Бродвіндзор у Дорсеті
Копирайт изображения @samueltwilkinson/PA
Image caption Довга стріла блискавки над лондонським хмарочосом "Шард"
Копирайт изображения Reuters
Image caption Стадіон "Вемблі" у Лондоні
Копирайт изображения Karl McCarthy/@McCarthyKarl
Image caption Південний Вельс
Копирайт изображения J/@dxtjxsh
Image caption Лондон

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