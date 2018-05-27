Британію за ніч "підсвітили" 15 тисяч блискавок: фото

Копирайт изображения Roy McDonald Image caption Пурпурове небо над англійським містечком Лейтон Баззард

У ніч проти неділі, 27 травня, через південь Британії прокотився шторм із проливним дощем і блискавками. Команда BBC Weather нарахувала щонайменше 15 тисяч ударів блискавок у небі над країною.

Аеропорт "Станстед" на півночі Лондона повідомив про затримки рейсів у неділю вранці після того, як одна із блискавок вивела із ладу систему заправки літаків.

У графстві Ессекс блискавка, що вдарила у дах житлового будинку, спричинила пожежу.

Та багато жителів країни цієї ночі споглядали неймовірно видовищні блискавки над головою - дехто зазнімкував їх на фотокамеру.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ось такі блискавки було видно цієї ночі над Лондоном

Копирайт изображения PA/TowerRNLI Image caption Блискавки над річкою Темза

Копирайт изображения Ems - Hayling Island/@auntymems Image caption Гейлінг Айленд, острів біля південного узбережжя Англії, і його фіолетове цієї ночі небо

Копирайт изображения Andrew Lanxon Hoyle/@Batteryhq Image caption Знову Лондон: мечеть у районі Дальстон

Копирайт изображения Jason Arthur Image caption Ґрейвсенд, графство Кент

Копирайт изображения Ben Hensel Image caption Вест Веллоу, графство Гемпшир

Копирайт изображения Yulia Emelianenko Image caption Лондон - район Кенері Ворф

Копирайт изображения Harry Neary/@grumpyrocker Image caption Неподалік села Бродвіндзор у Дорсеті

Копирайт изображения @samueltwilkinson/PA Image caption Довга стріла блискавки над лондонським хмарочосом "Шард"

Копирайт изображения Reuters Image caption Стадіон "Вемблі" у Лондоні

Копирайт изображения Karl McCarthy/@McCarthyKarl Image caption Південний Вельс

Копирайт изображения J/@dxtjxsh Image caption Лондон

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