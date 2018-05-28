Секс-шантаж: як не потрапити на гачок

Image caption Під тиском міжнародного злочинного угруповання Саймон (ім'я чоловіка змінено) був змушений віддати сотні фунтів

Останнім часом різко зросла кількість випадків секс-шантажу, про які повідомлено Національній агенції Великої Британії з розслідування кримінальних злочинів (NCA).

У 2017 році було зафіксовано 1 304 випадки, порівняно з 428-ма у 2015-му - хоча реальна кількість постраждалих, на думку представників агенції, значно більша.

Секс-шантаж стає можливим, коли люди (переважно це хлопці-підлітки та молодь після двадцяти років) дозволяють знімати себе на камеру під час дій статевого характеру.

Іноді злочинці знімають жертв потайки, а потім шантажують.

Увага: матеріал містить посилання на графічні зображення, пов'язані з сексом.

Як повідомили слідчі NCA, на такий ризик наражаються "десятки тисяч людей".

Це сталося з чоловіком, якого ми домовилися називати Саймоном, щоб не розголошувати його справжнього імені.

"Раптом екран комп'ютера перед моїми очима дзеркально повернувся - і я побачив на відео самого себе, на повторі, знову і знову", - розповів він у інтерв'ю програмі Newsbeat.

"Думаєш, що тобою такого не станеться"

Саймон, якому за двадцять, познайомився в інтернеті з жінкою. Йому здавалося, що вона цікавиться ним і хоче, щоб у них був роман.

Невдовзі вони вже спілкувалися у відеочаті. Їхні стосунки ставали дедалі інтимнішими, і саме на цьому етапі він дозволив зняти на веб-камеру, як він мастурбує.

"Побачивши перевернутий екран, я одразу ж здогадався, що на мене чекає", - розповів нам Саймон.

"Я знаю, що таке буває. Та тільки чомусь думаєш, що з тобою такого ніколи не станеться.

"Вони вимагали: "Плати 600 фунтів, або ми розішлемо це відео всім твоїм друзям і родичам".

"Я був злий на себе"

Саймон став жертвою міжнародної банди злочинців, що, найімовірніше, базується на Філіппінах.

Шантажисти пред'явили йому зроблений запис.

"Я не знаю, яким чином, але вони роздобули імена і контактні дані моїх друзів, рідних і колег з роботи.

"На тому етапі я вже відчув реальну загрозу. Бо зрозумів, що це не просто шахрайська схема, коли хтось намагається на тобі нажитися. Ситуація стала серйозною".

Спочатку Саймон переказав 150 фунтів на рахунок на Філіппінах - сподіваючись, що шантажисти дадуть йому спокій. Але надії були марними.

Минуло три дні, й вони знову зажадали грошей. Він ще раз заплатив їм 150 фунтів і відтоді про них не чув.

"Я був... ні, не розчавлений, радше розчарований. Через те, що люди додумалися з кимось так вчинити.

"Я сердився на ту жінку за те, що вона таке зробила. Був злий на себе, що допустив таку безпросвітну дурість.

"Мене це турбувало й відверто шокувало".

Після цього Саймон звернувся в поліцію, і вже там його проінструктували, як допомогти впіймати шантажистів, якщо вони знову вийдуть на зв'язок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За даними агенції NCA, десятки тисяч людей, переважно молодь, ризикують потрапити на гачок секс-шантажистів

Допомога та поради

Національна агенція з розслідування кримінальних злочинів пояснює: якщо ви стали жертвою такого шантажу, то маєте вчинити просто.

Не панікуйте, не платіть, зверніться в поліцію.

За своєю природою секс-шантаж - злочин, про який не завжди повідомляють. А ті нечисленні жертви, що наважуються звернутися в поліцію, часто не підозрюють, хто їх шантажує і як повернути гроші.

З цієї та інших причин реальна кількість жертв, імовірно, значно більша, ніж про це повідомляють у NCA.

На думку слідчих агенції, щороку у Великій Британії здирники отримують від жертв мільйони фунтів.

Рой Синклер з Національної агенції NCA у інтерв'ю Newsbeat повідомив: "Десятки тисяч людей - переважно це молодь - наражаються на ризик такого здирництва.

"Деяких людей змусили заплатити максимальну ціну. Також нам відомо щонайменше про п'ятьох осіб, які наклали на себе руки, тому що почувалися загнаними в глухий кут".

Роздягання перед камерою: порада

Офіцер кіберзахисту з поліційного управління Ейвону та Сомерсету Джоанн Бокко попередила про серйозні ризики, пов'язані з роздяганням перед камерою.

"Люди мають усвідомлювати: готовий запис належатиме не вам, і ви більше не контролюватимете того, що станеться далі", - каже вона.

"Швидше за все, ці організовані злочинні угруповання діють на Філіппінах та в Марокко. Їхня мета - отримувати гроші від жертв по всьому світі".

Що ж до того, наскільки серйозною може бути ця проблема, Джоанн висловилась прямо.

"Через такий шантаж деякі британці накладають на себе руки. Тож усе це насправді дуже серйозно.

"Лише уявіть: ваші непристойні знімки чи фото в голому вигляді побачать ваш бос, друзі, родичі. Особи, яких шантажують, від жаху можуть почуватися в повній безвиході.

"Загалом ми б не радили людям роздягатися перед веб-камерою. Але розуміємо, що іноді це стається".

Якщо потрібні поради щодо безпеки в інтернеті, вам допоможе розділ BBC Advice.