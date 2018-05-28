Секс-шантаж: як не потрапити на гачок
Останнім часом різко зросла кількість випадків секс-шантажу, про які повідомлено Національній агенції Великої Британії з розслідування кримінальних злочинів (NCA).
У 2017 році було зафіксовано 1 304 випадки, порівняно з 428-ма у 2015-му - хоча реальна кількість постраждалих, на думку представників агенції, значно більша.
Секс-шантаж стає можливим, коли люди (переважно це хлопці-підлітки та молодь після двадцяти років) дозволяють знімати себе на камеру під час дій статевого характеру.
Іноді злочинці знімають жертв потайки, а потім шантажують.
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Як повідомили слідчі NCA, на такий ризик наражаються "десятки тисяч людей".
Це сталося з чоловіком, якого ми домовилися називати Саймоном, щоб не розголошувати його справжнього імені.
"Раптом екран комп'ютера перед моїми очима дзеркально повернувся - і я побачив на відео самого себе, на повторі, знову і знову", - розповів він у інтерв'ю програмі Newsbeat.
"Думаєш, що тобою такого не станеться"
Саймон, якому за двадцять, познайомився в інтернеті з жінкою. Йому здавалося, що вона цікавиться ним і хоче, щоб у них був роман.
Невдовзі вони вже спілкувалися у відеочаті. Їхні стосунки ставали дедалі інтимнішими, і саме на цьому етапі він дозволив зняти на веб-камеру, як він мастурбує.
"Побачивши перевернутий екран, я одразу ж здогадався, що на мене чекає", - розповів нам Саймон.
"Я знаю, що таке буває. Та тільки чомусь думаєш, що з тобою такого ніколи не станеться.
"Вони вимагали: "Плати 600 фунтів, або ми розішлемо це відео всім твоїм друзям і родичам".
"Я був злий на себе"
Саймон став жертвою міжнародної банди злочинців, що, найімовірніше, базується на Філіппінах.
Шантажисти пред'явили йому зроблений запис.
"Я не знаю, яким чином, але вони роздобули імена і контактні дані моїх друзів, рідних і колег з роботи.
"На тому етапі я вже відчув реальну загрозу. Бо зрозумів, що це не просто шахрайська схема, коли хтось намагається на тобі нажитися. Ситуація стала серйозною".
Спочатку Саймон переказав 150 фунтів на рахунок на Філіппінах - сподіваючись, що шантажисти дадуть йому спокій. Але надії були марними.
Минуло три дні, й вони знову зажадали грошей. Він ще раз заплатив їм 150 фунтів і відтоді про них не чув.
"Я був... ні, не розчавлений, радше розчарований. Через те, що люди додумалися з кимось так вчинити.
"Я сердився на ту жінку за те, що вона таке зробила. Був злий на себе, що допустив таку безпросвітну дурість.
"Мене це турбувало й відверто шокувало".
Після цього Саймон звернувся в поліцію, і вже там його проінструктували, як допомогти впіймати шантажистів, якщо вони знову вийдуть на зв'язок.
Допомога та поради
Національна агенція з розслідування кримінальних злочинів пояснює: якщо ви стали жертвою такого шантажу, то маєте вчинити просто.
Не панікуйте, не платіть, зверніться в поліцію.
За своєю природою секс-шантаж - злочин, про який не завжди повідомляють. А ті нечисленні жертви, що наважуються звернутися в поліцію, часто не підозрюють, хто їх шантажує і як повернути гроші.
З цієї та інших причин реальна кількість жертв, імовірно, значно більша, ніж про це повідомляють у NCA.
На думку слідчих агенції, щороку у Великій Британії здирники отримують від жертв мільйони фунтів.
Рой Синклер з Національної агенції NCA у інтерв'ю Newsbeat повідомив: "Десятки тисяч людей - переважно це молодь - наражаються на ризик такого здирництва.
"Деяких людей змусили заплатити максимальну ціну. Також нам відомо щонайменше про п'ятьох осіб, які наклали на себе руки, тому що почувалися загнаними в глухий кут".
Роздягання перед камерою: порада
Офіцер кіберзахисту з поліційного управління Ейвону та Сомерсету Джоанн Бокко попередила про серйозні ризики, пов'язані з роздяганням перед камерою.
"Люди мають усвідомлювати: готовий запис належатиме не вам, і ви більше не контролюватимете того, що станеться далі", - каже вона.
"Швидше за все, ці організовані злочинні угруповання діють на Філіппінах та в Марокко. Їхня мета - отримувати гроші від жертв по всьому світі".
Що ж до того, наскільки серйозною може бути ця проблема, Джоанн висловилась прямо.
"Через такий шантаж деякі британці накладають на себе руки. Тож усе це насправді дуже серйозно.
"Лише уявіть: ваші непристойні знімки чи фото в голому вигляді побачать ваш бос, друзі, родичі. Особи, яких шантажують, від жаху можуть почуватися в повній безвиході.
"Загалом ми б не радили людям роздягатися перед веб-камерою. Але розуміємо, що іноді це стається".
Якщо потрібні поради щодо безпеки в інтернеті, вам допоможе розділ BBC Advice.