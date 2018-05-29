Мер-гей, який може змінити майбутнє Польщі

Image caption Роберт Бедронь був першим відкритим геєм у польскому Сеймі

Мера польського міста Слупськ, 42-річного Роберта Бедроня, зараз розглядають як перспективного кандидата на пост президента Польщі.

Він атеїст - у католицькій країні, яка залишається однією з найрелігійніших у Європі. Крім того, він гей - єдиний відкритий гей серед польських політиків.

"Я мрійник. Я народився в дуже консервативному, традиційному районі Польщі. Я гей, і до того ж атеїст, тому все давалося мені нелегко", - каже Роберт Бедронь.

Місто Слупськ, мером якого він є, розташоване на півночі Польщі, за 18 км від узбережжя Балтійського моря.

Про пана Бедроня говорять як про лідера нового прогресивного політичного руху, який тільки зароджується в Польщі.

Колишній президент Олександр Кваснєвський закликав мера Слупська брати участь в президентських виборах у 2020 році.

За даними соцопитувань, він займає третє місце за популярністю серед політиків країни - після чинного президента Польщі Анджея Дуди та екс-прем'єра країни й чинного голови Європейської ради Дональда Туска.

Колись його били на вулиці

Здається, що Роберт Бедронь дивним чином легко побудував свою політичну кар'єру.

У 2011 році, бувши активістом руху за права ЛГБТ, він став першим в історії Польщі відкритим геєм в Сеймі. У 2014 році його обрали мером Слупська.

"Коли я був депутатом, мене били на вулиці чотири або п'ять разів", - говорить Бедронь.

"Зараз вони мені всі посміхаються і вітаються зі мною", - говорить мер Слупська, підкреслюючи, що ще кілька років тому ставлення до геїв в Польщі було зовсім іншим.

"Тоді вони, напевно, сказали б: "Ти гомик" або плюнули в мене. Зараз вони кажуть: "Доброго ранку, пане мер", і це свідчить про те, що відбулися зміни", - каже Бедронь.

Image caption Роберт Бедронь живе зі своїм партнером вже 15 років, і йому вдалося покращити ставлення до геїв у Польщі

Влада консерваторів

При владі в Польщі зараз перебуває консервативна партія "Право і справедливість".

Результати парламентських виборів 2015 року дозволили їй сформувати однопартійний уряд більшості вперше в посткомуністичній історії країни.

На виборах до Сейму партія отримала 37,6% голосів та 235 мандатів із 460. На виборах у Сенат "Право і справедливість" отримала 61 місце зі 100. Тоді ж до парламенту вперше взагалі не пройшли ліві партії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Реформи судової системи, які запровадив уряд "Права та справедливості", викликали масові протести в Польщі

"Право і справедливість" йшла на вибори з консервативною програмою, на чільному місці в якій були патріотизм, католицькі цінності та антиелітарізм.

У планах партії було розширення соціальних програм, підвищення розміру дитячої допомоги і надання безкоштовних ліків для пенсіонерів.

Однак після виборів дії уряду, який спробував встановити контроль над ЗМІ та судовою системою, викликали критику з боку громадян із ліберальними поглядами.

У липні 2017 року парламент Польщі ухвалив законопроект, що наділяє депутатів і міністра юстиції правом призначати суддів без консультацій із представниками судової системи.

Проти законопроекту виступили опозиційні партії та правозахисники. На думку критиків цієї законодавчої ініціативи, запропоновані нововведення порушують конституційний принцип поділу влади.

У кінці грудня минулого року Єврокомісія запровадила безпрецедентні дисциплінарні заходи щодо Польщі, мотивуючи це тим, що заплановані в країні реформи судової системи ставлять під загрозу існування правової держави та підривають спільні цінності ЄС.

Попри протести, "Право і справедливість" залишається найпопулярнішою партією в країні. Але не в Слупську, де живуть понад 90 тисяч осіб.

"У Польщі популярна не лише консервативна, популістська та авторитарна політична партія", - говорить Роберт Бедронь.

За той час, поки він керує містом, він скоротив собі платню, зменшив борг міста на десятки мільйонів злотих, підвищив витрати на освіту і будівництво соціального житла. Також у місті будується новий театр.

На вулиці біля мерії Слупська стоїть червоний диван - для жителів міста, які бажають поговорити з мером.

Image caption Роберт Бедронь часто бере участь у церемоніях одруження, але сам не може одружитися зі своїм партнером

Чи готова Польща до президента-гея?

Противники політика кажуть, що в Роберта Бедроня немає реальної політичної програми, і він своєю популярністю зобов'язаний успішно розробленій піар-кампанії.

Рената Кім, журналіст польської версії журналу Newsweek, вважає, що Бедроню буде складно завоювати на національному рівні таку ж популярність та підтримку, якою він користується в Слупську.

"Мені здається, суспільство ще не готове до того, щоб відкритий гей став важливою політичною фігурою в країні", - говорить Рената Кім.

"Ми живемо в дуже консервативній країні. Люди не готові бачити таку людину на посаді президента або прем'єр-міністра", - пояснює вона.

Однак Бедроню вдалося домогтися зміни ставлення до геїв у Польщі.

"Я бачила, як він спілкувався з молоддю під час музичного фестивалю, і він там був героєм, зіркою. Люди слухали його так, ніби перед ними пророк. Мені здається, це говорить про те, що гомосексуальні відносини починають сприйматися польським суспільством як нормальні", - каже Рената Кім.

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