Скільки людей вбивають вулкани?

Копирайт изображения Getty Images

Розпечені ріки лави та хмари попелу, що викидаються вулканом Кілауеа на Гаваях, привернули до нього увагу всього світу.

Але наскільки взагалі небезпечними можуть бути виверження вулканів?

Щороку на планеті в цілому відбувається виверження приблизно 60 вулканів. Деякі застають нас зненацька, до поведінки інших ми вже звикли.

Кілауеа - один з найбільш активних вулканів у світі - його нинішнє виверження почалося ще 35 років тому, проте в останні тижні активність вулкана помітно зросла.

Лава розтікається буквально по подвір'ях місцевих жителів, проте, на щастя, поки серйозно постраждала тільки одна людина - в чоловіка, що сидів на своєму балконі, потрапив шматок розпеченої гірської породи.

Здавалося б, це мало б свідчити на користь відносної нешкідливості вивержень, однак значна частина населення планети живе поруч з активними вулканами, і багато хто з них куди більш небезпечні, ніж Кілауеа.

Ми зібрали дані про виверження на основі повідомлень ЗМІ, архівної інформації та історичних документів.

Копирайт изображения Getty Images

З 1500 року вулкани призвели до смерті близько 280 тисяч людей - причому 170 тисяч з них загинули внаслідок всього лише шести вивержень.

Близько двох тисяч людей загинули з 2000-го року.

Більшість цих загиблих стали жертвами грязьових вулканічних потоків на Філіппінах, пірокластичних хмар в Індонезії (так називають розпечені хмари попелу, вулканічних газів та скельних уламків, які можуть пересуватися зі швидкістю до 700 км на годину), розливи лави в Демократичній республіці Конго та викиди твердих вулканічних продуктів в Японії. У минулому році троє туристів загинули в Італії, провалившись в кратер вулкана.

Зараз близько 800 мільйонів людей живуть в радіусі 100 кілометрів від діючих вулканів - тобто в умовах високого рівня вулканічної небезпеки. Серед них близько 200 млн людей проживають в Індонезії.

З огляду на зростання населення, цілком імовірно, що незабаром ще більше людей стануть жити в небезпечній близькості від одного з півтори тисячі діючих на сьогодні вулканів, які знаходяться в 81 країнах світу.

Термін "діючий" не означає, що вулкан вивергається прямо зараз, мова йде про відносно недавню вулканічну активність та можливості нових вивержень.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Губернатор штату запровадив надзвичайний стан, домівки покинули сотні людей.

Вулкани загрожують людям по-різному.

У випадку з Кілауеа Геологічна служба США зафіксувала значне зростання сейсмічної активності в кінці квітня, перші тріщини в землі почали з'являтися на початку травня.

Відтоді потоки лави подолали близько п'яти кілометрів і досягли океану, руйнуючи на своєму шляху будинки та змушуючи тисячі людей евакуюватися.

Однак подібні потоки зазвичай не приводять до великих людських жертв.

Хоча лава - суміш розплавлених гірських порід температурою близько 1200 градусів - спалює і ховає під собою на своєму шляху буквально все що завгодно, вона все ж рухається досить повільно, і люди встигають втекти з її шляху.

Небезпека зростає, коли люди не можуть швидко евакуюватися. На Гаваях кількох людей довелося доправляти гелікоптером, оскільки шляхи до їхньої евакуації були відрізані.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вважається, що мешканці давньоримського міста Помпеї стали жертвами пірокластичних потоків

Лава може призводити до вибухів, в тому числі в результаті займання метану, кількість якого зростає мірою того, як розпечена порода випалює рослинність.

А коли лава досягає океану, вона перетворюється в нестабільні ділянки суші, виділяючи при цьому токсичні гази та соляну кислоту.

Ще одна загроза для жителів Гаваїв - двоокис сірки, це один з декількох газів, які вулкани можуть виділяти навіть без схильності до частих активних вивержень.

Однак навіть з урахуванням отруйних газів через лаву гинуть лише 2% жертв вивержень.

Найбільшу кількість жертв вулканічного газу зафіксували в Камеруні в 1986 році, коли в результаті викиду двоокису вуглецю з кратерного озера Ніос загинули понад півтори тисячі осіб: газом накрило відразу кілька розташованих на узбережжі селищ.

Однак найбільша кількість людей гине через пірокластичні хмари та лахари - грязьові потоки, що складаються з води, вулканічного попелу та уламків породи. Їх жертвами за останні 500 років стали понад 120 тисяч осіб.

Такі явища більш характерні для великих вулканів конічної форми, розташованих на кордонах тектонічних плит - наприклад, уздовж Тихоокеанського вулканічного вогненного кільця.

Пологі щитові вулкани типу Кілауеа навряд чи можуть призвести до подібних наслідків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пірокластична хмара насувається на селище біля індонезійського вулкана Синабунг

Пірокластичні хмари (або пірокластичні потоки) - це лавини, які розганяються до величезних швидкостей. Вони складаються з каменів, газу та попелу. Їхня температура може досягати 700 градусів. Вони руйнують все на своєму шляху - і вижити, зіткнувшись з ними, практично неможливо.

Вважається, що саме пірокластичні потоки знищили римське місто Помпеї в 79 році нашої ери. Вони ж забрали життя понад 30 тисяч осіб на карибському острові Мартиніка в 1902 році.

Лахари можуть забирати з собою каміння, дерева і навіть будинки. Вони утворюються, коли дощ, сніг або лід, що тане, змивають відкладення попелу зі схилів вулканів в довколишні долини, утворюючи стрімкі грязьові потоки.

У 1985 році близько 25 тисяч осіб стали жертвами лахарів під час виверження вулкана Невадо-дель-Руїс в Колумбії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лахари, такий як цей у Новій Зеландії після виверження вулкану Руапеху у 2007 році, становлять велику небезпеку

Вулканічний попіл у випадку сильних вивержень може долати відстані в сотні або навіть тисячі кілометрів. Він може поховати під собою великі території, порушити рух транспорту та роботу рятувальних служб.

Історія також знає далеко не один випадок, коли подібні явища провокували масовий голод і хвороби, оскільки попіл і газ приводив до неврожаю або навіть тимчасових змін клімату.

Однак, хоча запобігти виверженню можна, воно зовсім не обов'язково повинне призводити до смертей і катастроф.

Те, що на Гаваях зареєстрована лише одна серйозна травма, - результат роботи вчених, що спостерігають за сейсмічною активністю, екстрених служб, а також чудових систем моніторингу.

На жаль, через обмеженість ресурсів лише за кількома вулканами в світі стежать так само ретельно, як за Кілауеа.

Супутниковий моніторинг дозволяє в обмеженому обсязі стежити навіть за найвіддаленішими вулканами, але лише за 20% вулканів ведеться наземне спостереження.

А приблизно раз на два роки відбувається виверження вулкана, активність якого ще раніше не фіксували.

Ці виверження можуть бути найбільш небезпечними, оскільки тривалі періоди спокою часто призводять до дуже сильних вивержень. А люди, які живуть поруч, виявляються практично не підготовленими.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Робота вулканічних обсерваторій дозволяє прогнозувати активність вулканів, але, як правило, така робота проводиться лише в розвинених країнах

Проте вулканічні обсерваторії, дослідники та міжнародні організації невтомно працюють, аби мати можливість справлятися з надзвичайними ситуаціями та передбачати виверження, рятуючи при цьому десятки тисяч життів.

Звичайно, виверження завжди серйозно впливають на життя людей - навіть в тих випадках, коли обходяться без людських жертв.

Вони змушують місцевих жителів залишати домівки, позбавляють їх засобів до існування, завдають шкоди сільському господарству. В результаті збитки для економіки можуть сягати мільярдів доларів.

Тому за світовими вулканами треба як слід стежити - навіть коли вони здаються сплячими.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами в Telegram!