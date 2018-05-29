"Він втілював свободу слова" - соцмережі про смерть Бабченка

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Аркадій Бабченко за силою впливу приблизно дорівнював артилерійській бригаді Макс Колесніков, блогер та екс-боєць ЗСУ

Новина про загибель журналіста Аркадія Бабченка викликала в соцмережах справжній шок. Багато хто не стримує емоцій та нецензурної лексики.

Одним із перших про це написав Айдер Муждабаєв: "В Аркадія Бабченка стріляли, в домі, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю, в яку, їду туди".

Згодом у поліції підтвердили, що журналіст помер у кареті швидкої.

"У будинку закінчився хліб. Аркадій пішов в магазин. Вбивця чекав на нього на сходовому майданчику в під'їзді.

Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло, в спину, зробив кілька пострілів ", - повідомив деякі подробиці член колегії МВС Антон Геращенко.

Він також додав, що розслідуванням будуть займатися "найкращі слідчі", і однією з версій будуть "дії російських спецслужб".

"Це жахлива втрата... І напрочуд цинічне вбивство, стиль якого так притаманний путінському режимові", - написала депутатка Вікторія Сюмар.

У Росії тим часом порушили справу щодо вбивства Бабченка.

"За останні кілька років на території України були вбиті вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини відносно громадян Росії", - йдеться у повідомленні Слідчого комітету Росії.

Багато хто одразу звернув увагу на дату вбивства. Сьогодні вранці сам Бабченко назвав її своїм "другим днем народження", пригадавши, що чотири року тому не полетів на гелікоптері з генералом Кульчицьким, який згодом розбився.

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"Батьківщина тебе кине, синку. Завжди!" - пригадує знамениті слова Бабченка блогер і письменник Дмитро Вовнянко.

"Московський журналіст який переїхав працювати в Київ, коли його країна здійснювала проти України збройну агресію. Людина, яка пішла працювати в Києві на кримськотатарський канал ATR", - згадує він про Бабченка.

"Батьківщина тебе кине, синку. Завжди!" Дмитро Вовнянко, блогер і письменник

"Пристойний журналіст на гібридній війні - це приблизно батальйон в перерахунку на мотострільців.

"Аркадій Бабченко за силою впливу приблизно дорівнював артилерійській бригаді. Читав його ще в 2012 році, до всіх подій Майдану, Криму і Донбасу. Був радий, що на нашій війні він так само сильно говорив правду, як і до неї. Сумую", - пише блогер та екс-боєць ЗСУ Макс Колесніков.

"Вбили найкращого росіянина з усіх, кого я знав", - каже блогер Yevheniy Kuzmenko

"Одна лише думка. Аркадій Бабченко - саме такий, яким він був, - втілював свободу слова. З його смертю сконала ця свобода. Земля пухом", - написав російський журналіст Антон Долін.

"Вбивство журналіста - неважливо, з яких мотивів, не має значення, в якій країні - злочин проти суспільства", - пише сторінка "Собчак проти всіх".

"У лютому минулого року Бабченко виїхав із Росії - на його адресу і його сім'ї постійно надходили погрози - спочатку в Прагу, потім Ізраїль, а потім до Києва.

Так, він був незручний, різкий, неприємний - різний. Але журналісти не повинні бути приємними. Перш за все, вони повинні бути чесними", - йдеться в дописі.

"Його судження часто бували точніші, ніж в інших. Торік зустрілися в Празі. У пивній поруч із його будинком. Він був на милицях, чомусь нервував, багато курив і багато пив. Хотів говорити з ним про літературу, але не вийшло: політична повістка була йому ближчою", - згадує про Бабченка російський філософ Максим Горюнов.

Аркаша - не останій, кого вони хочуть убити Олександр Сотнік, російський опозиціонер

"Він пережив усі путiнські війни, зрозумів усе, попереджував, був змушений поїхати, критикував навіть опозицію - і за це його обзивали радикалом. То хто правий?

Господи, як же я втомився дізнаватися, що моїх друзів, знайомих, тих людей, із якими був знайомий, убивають. Підло, в спину", - пише російський депутат Дмитро Гудков.

"Нема слів. Усе потім... Єдине, що можу сказати: Аркаша - не останій, кого вони хочуть убити", - вважає російський опозиціонер Олександр Сотнік.

"Убили в Києві. В Києві!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (((((((((((((Ще раз вдумайтеся! Та займіться вже, нарешті, не схемами на митниці, а контррозвідкою!!!" - не стримує емоцій в бік спецслужб Sergey Naumovich

І багато хто з користувачів вживає слово "війна".

"Війна продовжується не тільки на Донбасі. Вона продовжується і на вулицях Києва. І те, що її організатори вбивають тих своїх співгромадян, які насмілюються говорити їм правду - відзеркалення їхнього уявлення про методи війни. Бо на цій війні воюють з правдою, яку намагався доносити Аркадий Бабченко", - написав публіцист Віталій Портніков

"Загинув у Києві. Фронт нагадав про те як далеко тягнеться. Війна триває", - підсумовує Євген Карась.