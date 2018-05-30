Вбивство Бабченка: чи бояться інші втікачі з Росії?

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Росіяни, які через переслідування в РФ виїхали до України, впевнені в політичному характері вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

BBC News Україна поспілкувалася з кількома з тих, хто, як і Аркадій Бабченко, вирішили виїхати з Росії.

Попри ризики для життя, вони кажуть, що залишати Україну не збираються.

"Не дочекаються!"

Копирайт изображения Уніан Image caption Ілля Пономарьов: "на жаль, за ці роки загинули мої друзі від рук найманих вбивців. І я, звичайно, відчуваю, що ризик існує"

"Я вважаю, що тут немає навіть простору для якихось двох версій. Це замовне політичне вбивство і замовник перебуває в Росії", - каже в розмові з BBC News Україна екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який переїхав до України у 2016 році через розслідування в Росії проти нього кримінальної справи.

За його словами, це по суті "терористичний акт", спрямований на "максимальний резонанс".

"В мене є побоювання, пов'язані з тим, що тут триває війна з 2014 року. І вона має різні форми - на лінії фронту і в тилу. Тут регулярно стріляють, вбивають і, на жаль, за ці роки загинули мої друзі від рук найманих вбивців. І я, звичайно, відчуваю, що ризик існує", - каже він.

Але, разом з цим, додає Ілля Пономарьов, він не збирається залишати Україну.

"Не дочекаються! Ми зробили вибір на користь того, аби переїхати. Це свідомий вибір і немає підстав його змінювати".

"Буде, що буде"

Копирайт изображения Леонід Кафнер Image caption Леонід Канфер із загиблим опозиціонером Борисом Нємцовим

Російський журналіст Леонід Канфер, який після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі вирішив переїхати до України, теж впевнений, що причина вбивства - професійна діяльність Аркадія Бабченка.

"Я вважаю, жодної іншої версії, крім його професійної діяльності, немає і бути не може. Аркаша писав тільки про Росію, він не писав про внутрішньоукраїнські проблеми. І навіть виїхавши з Росії, він залишався дуже серйозним подразником з дуже великою російськомовною аудиторією", - вважає колега вбитого журналіста.

В коментарі BBC News Україна він назвав цей злочин "помстою" за все, що писав Аркадій.

Що стосується небезпеки, Леонід Канфер вважає, що Україна "залишилася останнім місцем, де ще можлива якась свобода слова".

"Але тут немає безпеки. З точки зору подальшої роботи - їхати більше немає куди", - додає він.

За словами журналіста, поки є можливість працювати журналістом в Україні - буде це робити і нікуди не поїде.

"Буде, що буде", - підкреслює він.

"У війни кордонів немає"

Копирайт изображения Віктор Майстренко Image caption Віктор Майстренко: "Страшно. Спочатку була істерика, потім злість. Цей режим вбиває всіх"

Російський активіст Віктор Майстренко, що теж тікав від переслідувань в Росії, вважає, що це "помста Росії людині, яка вирвалася на свободу".

Хоча, за його словами, не варто виключати версію, що вбивство Бабченка - прояв ненависті "божевільних", яких зараз багато в тих же соцмережах.

"Це постріл у всіх нас. Ми з Аркадієм дружили, переписувались, зустрічались. Це стрілянина у всіх нас. Страшно. Спочатку була істерика, потім злість. Цей режим вбиває всіх", - каже він.

За його словами, зрозуміло те, що постріли зроблені достатньо професійно, стріляла "не людина з вулиці".

У відповідь на питання BBC News Україна про те, чи збирається залишати Україну, каже, що ні.

"Найстрашніше, що йде війна, у війни кордонів немає. Неможливо від цього сховатися. Куди б ти не поїхав, дістають скрізь. Не важливо, Україна чи інша країна. Будемо думати, як убезпечити свою сім'ю максимально. Бігти можна постійно, але це марно", - вважає Віктор Майстренко.

Втеча від переслідування

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У середу біля російського посольства активісти розвісили портрети вбитого журналіста

Аркадій Бабченко працював військовим кореспондентом. Журналіст висвітлював конфлікти в Південній Осетії та на сході України.

Він відкрито критикував російську владу, зокрема, її дії на Донбасі. Через погрози був змушений покинути Росію і з лютого 2017 року жив у Києві, де працював телеведучим на телеканалі ATR.

В Росії проти нього порушили кримінальну справу про заклики до масових заворушень за пост про мітинг за вільні вибори.

Колега та товариш вбитого журналіста Айдер Муждабаєв впевнений, що Аркадія вбили "за наказом влади терористичної держави РФ".

Також він картає себе, що переконав Аркадія залишитися в Україні.

Російська ж сторона вже оголосила, що вимагає від Києва ефективно розслідувати вбивство Бабченка. А міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав заяви України про причетність Москви до вбивства "сумною модою".

"Як бачите, багато хто її підхопили, особливо ті, хто як і наші українські сусіди, користуються повною безкарністю з боку своїх західних кураторів",, - каже він.

Як сталося вбивство?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption До будинку, де вбили Аркадія Бабченка, приїхала велика кількість журналістів

Аркадія Бабченка застрелили кількома пострілами в спину на порозі його дому 29 травня. Він помер від вогнепальних поранень у кареті швидкої допомоги.

Найімовірнішою версією убивства українські правоохоронці називають професійну діяльність журналіста.

Поліція України порушила кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство" та оприлюднила фоторобот підозрюваного.

Також кримінальну справу через вбивство у Києві Аркадія Бабченка порушив слідчий комітет РФ.

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