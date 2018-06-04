Життя моделі: як це насправді

Копирайт изображения Alexina Graham/Aaron Hurley Image caption Модель агенства Models 1 Алексіна Грехем (ліворуч) і модельний скаут Робін Брайт

Як живуть моделі за лаштунками? Визначити формулу їх успіху складніше, ніж здається.

"Нас не цікавить одна окрема риса", - розповідає Робін Брайт із модельного агентства Models 1, якій цього року виповнюється 50. - Головне - знайти людину, яка виділяється. Особистість, що привертає увагу".

Пані Брайт ділиться власним досвідом.

Вона знає цей бізнес ізсередини, бо сама була успішною моделлю, перш ніж стати з іншого боку камери і шукати нові обличчя для фешн-індустрії.

Охочих спробувати себе в модельному бізнесі - завжди вдосталь, і, звичайно ж, агентство має власні методи пошуку нових облич.

"Ми в буквальному сенсі виходимо на вулиці, - розповідає Джон Горнер, генеральний директор Models 1. - Йдемо в магазини, проводимо конкурси, відвідуємо музичні фестивалі.

Щороку нам надходить близько 20 тисяч резюме, з яких ми відбираємо 2 тисячі.

Близько сотні кандидаток підписують із нами контракт. Однак лише 15-20 дівчат здатні стати по-справжньому успішними й залишитися в агентстві.

Отримати контракт - лише перший крок, хоч і доволі складний. Головне випробування починається після того, як вас узяли".

Image caption Стіни й полиці головного офісу агентства рясніють знімками моделей

"Дехто думає, що приваблива дівчина, яку сьогодні привели до агентства, завтра з легкістю зможе позувати перед камерою. Ні, відразу не вийде, доведеться вчитися. Щоб опанувати професію, треба приблизно три роки", - пояснює пан Горнер.

Він називає кілька вимог:

Впевненість у собі - це головне.

Вміння спокійно сприймати відмову, оскільки моделі частіше чують "ні", ніж "так".

Тим, хто працюєте на подіумі, необхідно навчитися правильно ходити.

Вміння позувати перед камерою.

Гарне портфоліо і відповідність критеріям краси агенції.

Підтримувати необхідні стандарти - це практично цілодобова робота, пояснює Робін Брайт.

"Ми рекомендуємо дівчатам доглядати за шкірою та волоссям, - каже вона. - Це дуже важливо, бо саме на них звертають увагу насамперед... Якщо модель курить, це помітно практично одразу.

Я бачу курця на відстані милі. Достатньо подивитися на стан шкіри. Генетика, звісно, відіграє певну роль, та я можу визначити дівчину, яка курить, навіть серед нових облич".

Найважливішим критерієм у модельному бізнесі є форма тіла. Тому виникає питання, чи радять моделям скинути зайву вагу.

"Так, але тут є нюанс, - пояснює пані Брайт. - Нас цікавлять сильні, а не хирляві тіла. Тому якщо ми просимо схуднути, то лише задля того, щоб досягти бажаної форми.

У нас є чудовий хлопець, з яким ми співпрацюємо. Він розробляє індивідуальний план харчування для дівчат і виконує з ними легкі фізичні вправи".

Джон Горнер зауважує, що попит на стрункість значною мірою сформували рекламодавці.

"Сьогодні моделі не такі худі, як багато років тому, і я думаю, що сучасні вимоги до форми тіла - значно вищі, ніж раніше", - говорить він. - Клієнтам потрібні високі моделі з певними пропорціями, оскільки на таких дівчатах їхній одяг виглядає краще.

Пишнотілі красуні займають свою нішу в агентстві, але найбільшим попитом все-таки користуються стрункі жінки. При цьому нас не цікавить надмірна худорлявість і нездоровий вигляд".

Models 1 - не єдине агентство, яке співпрацює з моделями розміру "плюс-сайз". За словами Джона, це частково пов'язано з бажанням бачити тіла різної форми в рекламних роликах.

"У нашій країні, на відміну від Америки, ці процеси відбуваються достатньо повільно. Ще зовсім недавно статні жінки мали дуже обмежені можливості для роботи, - розказує він. - Був магазин одягу великих розмірів Evans, але більшість товарів продавали онлайн.

Огрядні дівчата почувалися некомфортно в магазині, хоча 45% британських жінок носять великі розміри.

Зараз ми запрошуємо дівчат із формами до участі в рекламних компаніях. Та якщо ви покажете модель XXL, її образ навряд чи надихне більшість жінок".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одна з колишніх моделей агентства стала стилістом акторки Алісії Вікандер

"Ви маєте дати споживачам те, чого вони прагнуть. Вони завжди казатимуть, що хочуть чогось іншого, але треба показати жінку, яка надихатиме.

Те саме з "дорослими" моделями. Є класичний поділ, нашій найстарішій моделі Дафні Селф 89 років.

Та це, скоріше, виняток. Більшості "зрілих" моделей - від 40 до 50 років. Якщо ви демонструєте набагато старшу жінку, то зрілі жінки прагнутимуть виглядати молодшими. Тому треба бути дуже обережними".

За словами пані Брайт, у колишніх моделей є безліч можливостей для побудови кар'єри.

"Наприклад, одна з наших дівчат зараз працює стилістом Алісії Вікандер, - розповідає вона. - Можна також обрати професію перукаря чи візажиста".

"Деякі представники фешн-індустрії захоплюється фотографією. Енні Лейбовіц, приміром, - колишня модель. Хтось обрав роботу імпресаріо. Багато моїх друзів стали інструкторами з йоги", - додає пані Брайт.

Вони також не забувають про себе - займаються спортом і дотримуються правильного харчування.

Однак багато людей досі скептично сприймають світ моди і вважають моделей легковажними і обмеженими. На думку пані Брайт, таке ставлення навряд чи зміниться найближчим часом.

"Нам ще до цього далеко, - каже вона. - Ніхто не хоче слухати красивих людей, ніхто не співчуває красивим людям... І я не знаю, чи це колись зміниться".

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