Випускний у Києві: з лінійки - у фонтан

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Частина київських шкіл влаштували 30 травня "Свято останнього дзвоника".

І традиційно столичні випускники прийшли на Майдан Незалежності, щоб скупатися у фонтанах.

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Лише у Києві з 11-х класів випускається майже 15 тисяч дітей, а 9-й клас закінчують майже 24 тисяч людей.

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Деякі школи провели останню в цьому навчальному році лінійку ще 25 травня.

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Традиція "намочитися" у столичних фонтанах триває вже багато років, за умови теплої погоди.

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Попереду випускників чекають ЗНО та випускні вечори. Рекомендовані дати проведення випускних - від 25 травня до 24 червня.

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