"Аааааа" - соцмережі про "воскресіння" Бабченка

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"Ааааааааа", - такою була реакція зазвичай красномовного російського журналіста Олега Кашина на новину про те, що Аркадій Бабченко живий.

І ці емоції були зрозумілі багатьом. Поява журналіста, якого вважали вбитим, на прес-конференції СБУ стала інформаційною бомбою.

"Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали. Спецоперація СБУ завершилася успішно", - сказав голова СБУ Василь Грицак.

"Старий лисий сучий син Бабченко виявився живий. І це неймовірно гарно. Нехай читає і червоніє, скотина, як ми тут за нього переживали))))) І інший лисий нехай теж читає", - написав у Facebook адвокат Ілля Новіков.

"Аркадію скажу (заочно) лише одне: дякую, що живий!" - відзначив український журналіст Сергій Сидоренко.

"ХРИСТОС ВОСКРЕС, ПРАВОСЛАВНІ! (Бабченко живий)", - відгукнувся російський філософ Максим Горюнов.

І додав тематичну картинку.

"Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією... Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні.

Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону", - написав про ситуацію Петро Порошенко.

До речі, ані він, ані міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не коментували повідомлень про смерть Бабченка. Із найвищих посадових осіб держави це зробив лише Володимир Гройсман.

"Визнаю, що невіра в спецслужби - це моя помилка. От же ж", - відгукнувся адвокат Масі Найєм.

"Дуже тішить, що в СБУ таки працює контррозвідка, а не лише підрозділи з кошмарення онлайн-порностудій і майнерів. Біс його знає, наскільки були виправдані такі шпигунські пристрасті... Бабченку хтось із друзів явно наб'є морду, але то таке. Спасибі, що живий", - написав журналіст Антон Кушнір

"Бабченко живий, порох підвищив рейтинг, розходимося", - стриманіше реагує письменник Артем Чапай.

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"Оскар року - Бабченку"

Багато користувачів почали жартувати.

"Сподіваюся, що Девід Боуї і Віктор Цой вийдуть до нас уже на наступному брифінгу СБУ. З поверненням, Аркадію", - написав один із засновників "Радіо Аристократи" Ярослав Лодигін.

"Прочитати десятки некрологів самому собі - безцінно... )))", - зауважив російський письменник Віктор Шендерович.

"Наступного разу нічого не напишуть. Дадуть гіперпосилання на сьогоднішні!" - відповідає йому в коментарях Alexander Podrabinek.

"Упізнаю в Бабченку справжнього журналіста. Напевно, дедлайн якийсь був щодо тексту - а там реально хоч мертвим прикидайся, аби не писати", - пише у Twitter користувач Женя Кузьмин.

Не обійшлося і без котиків. Сергій Кулик опублікував смішне відео, яке присвятив Бабченку.

"Оскар цього року відходить Бабченку", - відзначив кореспондент BBC В'ячеслав Шрамович.

"Мало не забув! Важливо, щоби в ході свого розслідування щодо вбивства Аркадія Бабченка, слідчі Слідчого Комітету Росії не вийшли на самих себе :))" - написав член колегії МВС Антон Геращенко.

"До речі, на яких саме підставах СК РФ закриє відкриту вчора кримінальну справу? За фактом воскресіння"? - дивується журналіст ВВС Юрі Маловерьян.

А український письменник Руслан Горовий поспівчував редакторам Вікіпедії, яким довелося ставити, а потім видаляти дату смерті журналіста.

"Бабченко виконав мрію кожної людини - прикинутися мертвим і подивитися на реакцію оточуючих", - підсумував користувач Twitter maestrelli1989.

"Дуже цинічно. Особливо щодо дружини"

Утім, багато хто мав змішані емоції щодо цієї ситуації.

"Намагаюся не коментувати резонансні події, але дуже небезпечна фігня. підрив довіри до усіх абсолютно інституцій. преси. держави. навіть ближнього свого. наразі я не бачу профіту, який би перекрив довгостроковий harm (шкоду. - Ред.)", - відзначила користувачка Валентина Кузик.

"Перша емоція, звісно, радість. але друга - це дуже цинічно. особливо щодо дружини", - відповідає їй у коментарях Anna Tretyak.

"Тепер Бабченка уб'ють ті, хто оплакував його всю цю ніч", - відзначає Олексій Тарасов.

А журналіст друкованих ЗМІ потрапив просто-таки в халепу.

"У мене через півгодини убитий Бабченко мав іти на обкладинці в друкарню. Разом зі статтею всередині. Що мені тепер поставити на обкладинку? Бабченко живий?

Ну хто ж так робить. Ні, ну добре, звичайно, що він живий. Але якось це дивно", - написав головний редактор журналу "Новое время страны" Віталій Сич.

А журналіст Павло Канигін, який вилетів у Київ проводити незалежне розслідування про смерть Бабченка, відзначив, що це було "найбезглуздіше, але найщасливіше відрядження" в його житті.

Увечері на Майдані мали зібратися люди для вшанування пам'яті Бабченка.

"Збір на Майдані пропоную не скасовувати, а провести в форматі свята, блін, життя", - додав Павло Канигін.

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