Чи могла Україна вберегти Бабченка?

Копирайт изображения Facebook Image caption Аркадія Бабченка вбили кількома пострілами у спину біля його дому. Правоохоронці кажуть, що вбивці діяли професійно та швидко зникли з місця. До цього сам Аркадій пройшов кілька воєнних кампаній в різних країнах як солдат і як журналіст

Примітка редакції: Цей матеріал був написаний і опублікований до того, як стало відомо, що вбивство пана Бабченка було інсценоване українськими спецслужбами.

Вбивство Аркадія Бабченка породило нову хвилю звинувачень на адресу української влади та правоохоронців у нездатності гарантувати безпеку на території України.

Цей злочин став в один ряд з резонансними вбивствами Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Тимура Махаурі, Аміни Окуєвої та кількох українських спецпризначенців, таких як полковник розвідки Максим Шаповал.

"Вбивство Аркадія Бабченка, російського журналіста та відомого критика Кремля,... є трагічною ілюстрацією неспроможності української влади захистити громадянське суспільство" - йдеться у заяві Amnesty International Україна, яка резонує з багатьма повідомленнями у інфопросторі та соцмережах.

Українські експерти з безпеки та екс-керівнник СБУ Валентин Наливайченко розповіли BBC News Україна, чи справді українські спецслужби могли вберегти Аркадія Бабченка, який сам не звертався про охорону.

Слабкість чи інформаційна війна?

Копирайт изображения Facebook Image caption Аркадій Бабченко був російським військовослужбовцем, згодом - військовим кореспондентом, а ще пізніше змушений був залишити територію РФ

На питання BBC News Україна про те, чи справді чергове вбивство є ілюстрацією слабкості правоохоронців, експерт із безпеки Сергій Шабовта каже: "Безперечно, це так. Адже багато справ… крім гучних заяв нічим не закінчувалися".

"Але не треба у цьому бачити лише слабкість правоохоронної системи. Вона є часткою державних інституцій. На мою думку, головною причиною нездатності розкривати такі злочини є політична заангажованість", - додає він.

Водночас заступник директора "Українського інституту дослідження екстремізму" Богдан Петренко відзначає: саме на те, щоб показати слабкість держави, і спрямовані гучні злочини.

"Будуть вкидатися такі інформаційні месседжі як неспроможність правоохоронної системи гарантувати безпеку всім громадянам України, а не лише громадянам РФ, які тут отримали притулок", - прогнозує він.

Копирайт изображения Facebook Image caption Останній пост Бабченка був про те, як йому пощастило вижити у 2014 році

"Російський слід" - одна з головних версій вбивства, яку озвучили правоохоронці.

У Росії від смерті опозиційного журналіста відхрещуються і обіцяють проводити власне розслідування.

"Вбивством Бабченка Росія прощупує межі дозволеного - як буде реагувати на це Захід. Чи буде він застосовувати нові санкції та якось впливати. Від цього буде залежати, чи буде у майбутньому посилюватися терористична діяльність чи навпаки", - додає експерт.

Як мали діяти спецслужби?

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"Є інструменти, організаційні рішення та технологічні системи, які дозволяють охороняти перших осіб держави. Але намагатися забезпечити такі безпекові рішення для неймовірної кількості людей - це безглузда задача", - розповідає Сергій Шабовта.

З ним погоджується Богдан Петренко: "Спецслужби вирішують лише питання, пов'язані з загальною безпекою, а не безпекою кожного окремо взятого громадянина, особливо якщо він не звертався до правоохоронних органів по охорону".

Про те, що Аркадій Бабченко не просив правоохоронців про супровід написав речник МВС Артем Шевченко.

Утім, екс-керівник СБУ Валентин Наливайченко вважає, що українські спецслужби могли зберегти життя росіянину.

"Україна зобов'язана як держава захищати всіх на своїй території. Тим більше людей, які публічно критикують Росію", - розповідає він у розмові з BBC News Україна.

За його словами, вбивство російського журналіста "свідчить не про слабкість держави, а про те, що немає відповідальності спецслужб за зовнішнє втручання".

Image caption Мітинг біля російського посольства після вбиства Аркадія Бабченка

Валентин Наливайченко пояснює, що у контррозвідці є спеціальний відділ, спрямований проти зовнішнього втручання:

"Після погроз - чи то з відкритих джерел, чи то з закритих, які також можливо відслідковувати, починається оперативно-технічна робота спрямована на захист відповідних осіб".

Він додає, що спосіб нападу - кілька пострілів у спину біля дому - свідчить, що стеження велося не одну годину, а поруч були інші організатори злочину.

Все це можуть відслідковувати спецслужби, навіть якщо людина не звертається по охорону.

"Навіщо просити про охорону, якщо відомо про погрози?" - запитує Валентин Наливайченко.

Речник МВС Артем Шевченко пообіцяв, що "більше ніяких високих слів про "справу честі" і обіцянок швидко розкрити злочин - не буде".

"Національна поліція України веде слідство і шукає злочинців. Якщо буде, що повідомити суспільству, ми повідомимо швидко і оперативно", - підсумовує він.