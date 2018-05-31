Чи варто годувати дітей грудьми до п'яти років?

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29-річна англійка Емма Шардлоу Хадсон, яка годує грудьми свою п'ятирічну дочку і дворічного сина (інколи одночасно), каже, що це корисно для їх здоров'я, і діти дуже рідко хворіють через "антитіла в молоці".

Національна система охорони здоров'я Британії радить матерям годувати дитину грудьми доти, доки вони цього хочуть.

Зазвичай жінкам рекомендують перші шість місяців годувати дітей лише материнським молоком, а потім потроху додавати в дієту малюка тверду їжу.

Як годуютьу Британії

У Великій Британії близько 80% матерів, дотримуючись рекомендацій, після пологів починають годувати новонароджених грудьми, але багато жінок припиняє годування за кілька тижнів.

Лише близько третини шестимісячних немовлят отримують молоко матері, а до першого року їхня кількість падає до 0,5%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після перших шести місяців дитині, крім молока, можна поступово давати тверду їжу

За міжнародним дослідженням 2016 року, у Британії - один із найнижчих у світі відсоток жінок, які годують грудьми.

За словами експертів, багатьом жінкам просто важко почати годування, і часто вони не отримують жодної практичної допомоги, яка необхідна в перші дні після пологів, а також із першою дитиною, коли жінка ще не має досвіду грудного вигодовування.

До того ж, багато жінок почуваються незручно, годуючи немовля в громадських місцях, і перестають давати дитині груди, переходячи на штучне харчування.

Немає нічого кращого, ніж груди?

Експерти згодні, що годування грудним молоком корисне для здоров'я - як дитини, так і матері.

Грудне молоко захищає немовля від інфекцій, проносу і блювоти, а також зменшує ризик ожиріння в зрілому віці.

Для матерів годування грудьми знижує ризик розвитку раку грудей і яєчників у майбутньому.

Все це добре, та все-таки - до якого віку варто годувати дитину грудьми?

На даний момент немає достатніх наукових даних, щоб відповісти однозначно на це питання, тому жінкам пропонують лише загальні рекомендації.

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"Ідеально годувати грудьми дитину, поряд із іншою їжею, як мінімум до початку другого року", - йдеться на сайті Національної системи охорони здоров'я Великої Британії.

Після перших шести місяців дитині, крім молока, можна поступово давати тверду їжу

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що годування грудьми може тривати щонайменше доти, поки дитині не виповниться два роки.

Однак доктор Макс Дейві з британського Королівського інституту педіатрії та здоров'я дитини вважає, що всьому має бути межа, і не варто продовжувати грудне вигодовування, коли воно вже не дає жодних переваг.

"У два роки дитина вже повинна отримувати всі поживні речовини зі звичайної їжі, тож після цього віку додаткової користі для здоров'я молоко матері не приносить", - вважає він.

"Це нічому не шкодить"

На рішення жінки продовжувати або припинити годування груддю впливає безліч факторів.

Багато що залежить від того, чи повертається молода мати на роботу, чи підтримують її друзі і родичі, наскільки комфортно вона почувається під час годування.

Не варто забувати, що годування грудьми часто сприяє розвитку емоційного зв'язку між матір'ю і дитиною.

"Годування грудьми - дуже особиста річ", - каже доктор Дейві.

"Це може зміцнити відносини між матір'ю і дитиною, і в будь-якому разі це не завдасть шкоди, тож люди повинні діяти так, як вважають за потрібне".

Але не варто забувати, що деяким жінкам просто фізично складно, а часом і неможливо, годувати грудьми.

А інші вважають за краще цього не робити з цілого ряду міркувань, і, як кажуть експерти, - це їхній вибір, і до нього слід ставитися з повагою.