Коли можна інсценувати вбивство?

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Інформація про "несправжні" вбивства як інструмент для розкриття і запобігання справжнім час від часу з'являється у повідомленнях української поліції і прокуратури. Але саме "воскресіння" російського журналіста Аркадія Бабченка привернуло до такої діяльності спецслужб особливу увагу.

Дії української влади розкритикували журналісти та захисники медіа. Французьке видання Liberation написало, що "зазвичай, таке трапляється лише у вигаданих історіях" і називає спецоперацію СБУ дуже суперечливою.

BBC Україна поговорила з юристом про те, у яких випадках можна імітувати вбивство.

Імітація заради порятунку

У травні 2016 року в Одесі обстріляли авто правозахисника Олександра Погорілого. Сайтами новин ширилося фото, на якому видно накрите тіло поруч із розстріляною машиною.

Та вже за кілька днів виявилося, що це не що інше, як спецоперація поліції та СБУ, щоб запобігти справжньому вбивству правозахисника. Олександр Погорілий був живим і здоровим, а четверо людей, які справді готували проти нього злочин, опинилися за ґратами.

Нинішній Кримінальний процесуальний кодекс, зміни до якого вносили у 2012 році, передбачає, що інсценування вбивства можливе, тільки якщо є достатні підстави вважати, що готується або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Це стаття 271.

Щоб запобігти тяжкому злочину, вдаються, зокрема до таких інструментів, як "слідчий експеримент", "імітування обстановки злочину", "контрольована та оперативна закупка".

Правоохоронці здійснювали імітування таких смертей завжди, навіть коли це ще не було прописано у законодавстві, розповідає BBC Україна юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький. І додає, що тоді вони певним чином діяли за межами правового поля.

При цьому для організації таких фейкових убивств слідчий і прокурор можуть самостійно ухвалювати таке рішення і не потребують погодження зі слідчим суддею.

Вийти на замовника

У випадку з Бабченком спецслужбам стало відомо про те, що в Україні хтось купує зброю і шукає виконавця для вбивства журналіста. Але цю людину в СБУ вирішили не затримувати.

За словами юриста Левицького, підготовка до злочину, пошук зброї і виконавця - це вже злочин і на цій стадії можна було проводити затримання.

Але якби на цьому етапі вдарили по руках організатора, він мав би багато можливостей захищатися, заперечувати, що його не так зрозуміли, вважає експерт.

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Тому для отримання переконливих доказів, а також щоб вийти і на організаторів, і на замовників, силовики організовують імітування вбивств.

"Коли треба зафіксувати якісь моменти - розмови, передачі грошей, тоді щось імітують. Коли є мета зафіксувати завершення злочину в уяві організатора - і він тоді може вийти на замовника. Правоохоронці сподіваються таким чином виявити контакти між організатором і замовником", - каже пан Левицький.

Але чи вдалося українським правоохоронцям вийти на замовників убивства Аркадія Бабченка, ще не ясно.

Слідчі дії щодо розкриття замовника тривають, повідомив на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко. При цьому про "беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб в Україні" заявив голова СБУ Василь Грицак.

У Кремлі натомість заявили, що бути журналістом в Україні - небезпечно.

Копирайт изображения mvs.gov.ua Image caption У Вінницькій області імітували вбивство чоловіка, оприлюднивши фото його нібито закриваленого тіла. Його брат повірив у виконаний злочин і заплатив за нього

У двох нещодавно оприлюднених випадках імітації вбивств українські правоохоронці затримували замовників "на гарячому" саме під час передачі грошей.

У Вінницькій області чоловік замовив брата за 10 тисяч гривень, а у Харкові чиновника хотіла вбити колишня теща.

Але в цих злочинах була відсутня ланка організаторів, і гроші замовники передавали напряму виконавцям.