"Це схоже на дитячу гру": що стоїть за масовим отруєнням школярів?

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У травні сталося кілька випадків масового отруєння дітей в українських школах через розпилення невідомої речовини. Спочатку отруїлися школярі у Черкасах, потім в Миколаєві та Харкові. Це збурило суспільство, адже невідомо, що стало причиною та чи є зв'язок між цими отруєннями.

BBC News Україна з'ясувала, чи відомі вже результати розслідувань цих випадків і які є версії отруєння.

Черкаси

В Черкасах 8 травня масово отруїлися учні школи №8. Тоді госпіталізували 55 дітей та 4 дорослих.

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Мама першокласника Алла Копійка в розмові з BBC News Україна каже, що її син не постраждав, хоча теж був на лінійці, де діти непритомніли.

Коли вона дізналася про отруєння, запанікувала. Жодних версій батькам ніхто досі не озвучив.

"Все те, що по телебаченню, все те й нам казали", - повідомила жінка.

Батьки обурюються, що досі немає офіційної інформації з приводу того, чим отруїлися діти, хоча мали вже провести експертизи.

Місцева жителька Вікторія розповіла, що чула багато версій отруєння дітей у школі.

"Найбільш правдивою здається та, що це зробили діти, старшокласники. Незрозуміло лише з якою мотивацією - "Синій кит", чи просто вирішили нашкодити, зірвати заходи або навчання", - каже жінка.

За її словами, схоже на те, що черкаські школярі експериментували, а діти з інших міст побачили, що це діє, та вирішили перейняти естафету.

Миколаїв

21 травня в школі №6 Миколаєва невідомою речовиною отруїлися 36 школярів. Діти один за одним зверталися до вчителів зі скаргами на погане самопочуття, вони кашляли, в горлі дерло, мали почервонілі очі.

Школярі звернулися по допомогу до лікарів з ознаками отруєння, попередньо - газом, їх госпіталізували.

Копирайт изображения НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

"Я дуже занепокоїлася, коли мій Олег повідомив, що сталося. В нього болів живіт, відчував слабкість, дратував кашель. Я відпросилася з роботи, прибігла до лікарні. Тут мені повідомили, що з Олежкою все гаразд, але необхідно, щоб він побув під медичним наглядом", - розповідає мама семикласника Олена.

Діти пробули в лікарні близько доби.

"Дуже великий резонанс мало те, що двоє були в реанімації. Але це був профілактичний захід. На щастя, стан абсолютно всіх нормалізувався і школярів батьки забрали додому", - розповідає прес-секретар управління охорони здоров'я в Миколаївській області Юрій Багрянцев.

При цьому він припускає, "хтось міг просто розпилити газ із балончика".

"А та паніка, що піднялась, має чисто психологічну причину", - вважає пан Багрянцев.

Харків

22 травня, в школі №3 у Харкові розпилили невідому речовину, в результаті 26 учнів госпіталізували. Серед симптомів - слабкість та утруднене дихання, а також бліда шкіра.

В самій школі вважають, що розпилення невідомого газу було дитячим бешкетом.

Копирайт изображения УНІАН

11-класник Едуард певен: газ розпилив хтось зі своїх. У школі є охорона, тому чужій людині потрапити дуже важко.

"Якісь малолітки надивляться телевізора або в інтернеті побачать щось таке, і собі роблять. Вони - діти і думають, що нічого їм за це не буде. Вони так розважаються. Старші вже думають головою і перед екзаменами їм це робити не вигідно", - вважає хлопець.

Слова учнів про сувору охорону підтвердила і директорка школи Валентина Косміна. За її словами, ніхто сторонній не міг зайти до школи, але власну версію того, що сталося, вона не назвала.

Що кажуть правоохоронці?

У всіх трьох випадках відкрили кримінальні справи. У Черкасах - за статтею про "порушення санітарних норм", в Миколаєві та Харкові - про "хуліганство".

В рамках розслідувань цих проваджень призначені експертизи та дослідження. Перевіряли повітря, грунт та воду.

Експерти дослідили приміщення шкіл та прилеглі території.

В Черкасах відібрали аналізи з місця подій та відправили в різні лабораторії.

Заступник начальника відділу обласної прокуратури Вікторія Дидич каже, що аналізи проводять в тому числі київські установи та одна з німецьких клінік.

"Висновки на адресу прокуратури досі не надійшли", - каже вона.

Копирайт изображения НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Скільки часу потрібно для отримання результату, у прокуратурі не розголошують. Кажуть, що чекають їх "найближчим часом".

Щодо версій - це таємниця слідства. Проте Вікторія Дидич підтвердила, що однією з тих, які відпрацьовують, є наслідок гри "Синій кит". Це так звана "група смерті" в соцмережах, де дітям та молоді дають "завдання", які призводять до самогубства.

Речник ГУ ДСНС в Миколаївській області Іляна Пацюк каже, що дослідження отруйних речовин не виявили. При цьому вона висловлює думку, що це могла бути "гра" зі сльозогінним, чи ще якимось балончиком для самооборони.

У Харкові правоохоронці кажуть, що теракт виключають. А рятувальники підкреслюють, що отрута схожа на перцевий газ.

Натомість вчителі та діти впевнені, що це не був перцевий балончик.

"Не можу сказати, що був якийсь сильний запах. У дітей був кашель та дерло у горлі. Очі ні в кого не сльозилися, але почувалися недобре", - розповіла директор школи Валентина Косміна.

В прокуратурі та самій школі певні, що "газова атака" була просто дитячою забавкою.

"Ми думаємо - звичайне хуліганство. З пояснень дітей стане усе зрозуміло", - заявив заступник керівника Харківської місцевої прокуратури Сергій Колесник.

Закликав освітян до роз'яснювальної роботи з дітьми прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який під час першого масового отруєння в Черкасах відразу виїхав на місце події.

Копирайт изображения ДСНС Image caption В Черкаси відразу вилетів прем'єр-міністр Володимир Гройсман, він відвідав дітей у лікарні

"Почастішали випадки, коли у школах діти розпилюють сльозогінний газ з балончиків. Нацполіція з СБУ спільно працюють, щоб вивчити, чи є зв'язок між цими випадками, чи це вже пішла така хвиля", - сказав Гройсман на засіданні уряду 23 травня.

BBC News Україна звернулася до СБУ з цього питання, однак там відповіли, що цією справою спецслужба не займається.

Розслідування повністю ведуть місцеві управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Всі результати експертиз надходять саме до правоохоронців, запевнили в ДСНС. Розголошувати їх не можна - таємниця слідства.

Проте вже зараз зрозуміло, що і рятувальники, і правоохоронці схиляються до версії такої собі "дитячої гри", до якої вдалися школярі.

"Це може бути гра чи прикол"

В Міністерстві освіти кажуть, що ситуація в Черкасах, а також Харкові та Миколаєві відрізняється.

"Ми не пов'язуємо ці випадки, вони різні. Найзагадковіший у Черкасах, ми і далі не знаємо, що там сталося", - каже замміністра освіти Павло Хобзей в коментарі BBC News Україна.

А от що стосується Харкова та Миколаєва - це може бути "така гра чи прикол", пов'язана з розпиленням газового балончика.

За його словами, є відповідні програми посилення безпеки в школах.

"Але коли учасниками цих процесів є учні школи, то це не убезпечить від ситуацій", - каже він.

Тому, додає чиновник, варто говорити про роз'яснення дітям про відповідальність та наслідки таких дій.

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