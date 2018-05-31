У яких країнах палять найбільше і найменше?
У Франції різко зменшилася кількість курців: за даними міністерства охорони здоров'я країни, у 2017 році на один мільйон менше людей щодня тягнулися до пачки по цигарку в порівнянні з попереднім роком.
У четвер відзначається Всесвітній день без тютюну, і ми вирішили дізнатися, у яких країнах палять найбільше, а в яких - найменше?
Росія - серед сумних лідерів
1) Кірибаті
У цій острівній державі найвища частка курців у світі: тут палить майже 66% чоловічого населення і понад 34% жіночого.
Населення Кірибаті, розташованого на архіпелазі в Тихому океані, становить всього 103 тисячі чоловік. Влада країни практично не контролює тютюнову індустрію, а мита на тютюнову продукцію досить низькі.
2) Чорногорія
У Чорногорії найвищий відсоток курців у Європі - 46%.
У цій балканській країні проживає 633 тисячі людей, і в середньому кожен дорослий щорічно викурює понад 4 120 сигарет.
І незважаючи на те, що офіційно паління у громадських місцях тут заборонено, люди продовжують вільно палити в офісних приміщеннях, ресторанах, барах і навіть у громадському транспорті.
3) Греція
У Греції регулярно палять більше половини всього чоловічого населення країни і 35% жіночого.
Незважаючи на те, що у 2008 році у Греції заборонили паління у громадських місцях, багато людей, як і раніше, палять де захочуть.
У Греції також дуже високий відсоток нелегальних продажів сигаретної продукції: за даними міжнародної маркетингової компанії Euromonitor International, грецька держскарбниця до 2019 року щорічно втрачатиме до 1 млрд євро через несплачені збори за цигарки.
4) Східний Тімор
У Східному Тиморі, відсоток чоловіків, які палять, один з найвищих в світі - трохи менше 80%. Але серед жінок палять лише 6%.
Тютюн є невіддільною частиною життя у цій бідній країні, оскільки пачка сигарет коштує менше долара.
На всіх з них є застереження про шкоду від тютюна, однак для більшості ці попередження марні, оскільки половина дорослого населення країни є неписьменною.
5) Росія
У Росії палять майже 60% чоловіків старші 15 років і 23% жінок.
Паління заборонене на робочих місцях і в громадському транспорті, однак настирлива реклама тютюнової продукції підтримує високий відсоток курців.
У деяких магазинах пачку сигарет можна купити за ціною так само - менше долара. Оборот тютюнової продукції в Росії перевищує 22 млрд доларів.
Країни з найменшою кількістю курців
Найменше палять у Гані, Ефіопії, Нігерії, Еритреї та Панамі.
Згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), в Африці палить усього 14% населення - це нижче середньостатистичних 22% у всьому світі.
Більшість з них чоловіки - від 70% до 85%. Низький відсоток жінок, які палять, в Африці пояснюється, як правило, їхньою економічною залежністю, тобто браком у них вільних коштів.
До того ж, у багатьох африканських країнах вважається, що жінка, котра палить, виглядає аморальною.
Гана, Ефіопія і Нігерія приєдналися до рамкової угоди ВООЗ з контролю за тютюновою продукцією і ввели суворі правила з метою захисту населення своїх країн від шкідливого впливу тютюну.
Низький відсоток курців може пояснюватися і популярністю іншого антидепресанта - ката, наркомісткої рослини, листя якої прийнято жувати в країнах Африканського рогу.
За даними ВООЗ, приблизно 10 млн людей по всьому світу регулярно жують кат.
Згідно з даними медичного журналу Lancet, незважаючи на те, що кількість курців в Африці, як і раніше, залишається низькою, на рівні 13%, там спостерігається стрімке зростання цієї шкідливої звички - найшвидше серед країн, що розвиваються.
Куріння пішло на спад у розвинених країнах Заходу завдяки регулюванню тютюнової індустрії, моніторингу та високим митам.
На противагу цьому тютюнова індустрія почала проводити більш активну маркетингову кампанію в країнах, що розвиваються, особливо спрямовану на молодь.
Найбільший споживач у світі
За даними ВООЗ, найбільшим виробником і споживачем тютюну в світі є Китай.
У цій країні понад 300 млн курців - майже третина від загальносвітової кількості тих, хто палить.
Однак, як повідомила 2016 року компанія Euromonitor International, загальне споживання тютюнової продукції в Китаї почало скорочуватися - вперше за останні 20 років.
Жінки
Єдина країна, де жінки палять більше за чоловіків, - Данія. Там цю шкідливу звичку мають 19,3% жінок і 18,9% чоловіків.
Насправді, в Європі взагалі найбільший відсоток жінок, котрі палять, і найменший розрив в процентному співвідношенні між статями за цією ознакою.
Щорічно куріння тютюну стає причиною смерті близько 7 млн людей по всьому світу, враховуючи й пасивних курців. Понад 6 млн з цих смертей безпосередньо спричинені впливом тютюну.
За даними ВООЗ, у світі проживає 1,1 млрд курців - і близько 80% з них живуть у країнах з низьким і середнім рівнем доходів.
Загальносвітовий оборот тютюнової індустрії, за даними Британської тютюнової асоціації, складає 770 млрд доларів.
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