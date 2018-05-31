У яких країнах палять найбільше і найменше?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тільки за минулий рік у Франції кинули палити близько 1 млн осіб

У Франції різко зменшилася кількість курців: за даними міністерства охорони здоров'я країни, у 2017 році на один мільйон менше людей щодня тягнулися до пачки по цигарку в порівнянні з попереднім роком.

У четвер відзначається Всесвітній день без тютюну, і ми вирішили дізнатися, у яких країнах палять найбільше, а в яких - найменше?

Росія - серед сумних лідерів

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Кірибаті дуже низькі мита на тютюнову продукцію

1) Кірибаті

У цій острівній державі найвища частка курців у світі: тут палить майже 66% чоловічого населення і понад 34% жіночого.

Населення Кірибаті, розташованого на архіпелазі в Тихому океані, становить всього 103 тисячі чоловік. Влада країни практично не контролює тютюнову індустрію, а мита на тютюнову продукцію досить низькі.

2) Чорногорія

У Чорногорії найвищий відсоток курців у Європі - 46%.

У цій балканській країні проживає 633 тисячі людей, і в середньому кожен дорослий щорічно викурює понад 4 120 сигарет.

І незважаючи на те, що офіційно паління у громадських місцях тут заборонено, люди продовжують вільно палити в офісних приміщеннях, ресторанах, барах і навіть у громадському транспорті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більше 50% чоловічого населення Греції - курці

3) Греція

У Греції регулярно палять більше половини всього чоловічого населення країни і 35% жіночого.

Незважаючи на те, що у 2008 році у Греції заборонили паління у громадських місцях, багато людей, як і раніше, палять де захочуть.

У Греції також дуже високий відсоток нелегальних продажів сигаретної продукції: за даними міжнародної маркетингової компанії Euromonitor International, грецька держскарбниця до 2019 року щорічно втрачатиме до 1 млрд євро через несплачені збори за цигарки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Східному Тиморі в основному сигарети коштують менше 1 долара за пачку

4) Східний Тімор

У Східному Тиморі, відсоток чоловіків, які палять, один з найвищих в світі - трохи менше 80%. Але серед жінок палять лише 6%.

Тютюн є невіддільною частиною життя у цій бідній країні, оскільки пачка сигарет коштує менше долара.

На всіх з них є застереження про шкоду від тютюна, однак для більшості ці попередження марні, оскільки половина дорослого населення країни є неписьменною.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оборот тютюнової продукції у Росії перевищує 22 млрд доларів

5) Росія

У Росії палять майже 60% чоловіків старші 15 років і 23% жінок.

Паління заборонене на робочих місцях і в громадському транспорті, однак настирлива реклама тютюнової продукції підтримує високий відсоток курців.

У деяких магазинах пачку сигарет можна купити за ціною так само - менше долара. Оборот тютюнової продукції в Росії перевищує 22 млрд доларів.

Країни з найменшою кількістю курців

Найменше палять у Гані, Ефіопії, Нігерії, Еритреї та Панамі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Африці вважається аморальним, якщо жінка курить

Згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), в Африці палить усього 14% населення - це нижче середньостатистичних 22% у всьому світі.

Більшість з них чоловіки - від 70% до 85%. Низький відсоток жінок, які палять, в Африці пояснюється, як правило, їхньою економічною залежністю, тобто браком у них вільних коштів.

До того ж, у багатьох африканських країнах вважається, що жінка, котра палить, виглядає аморальною.

Гана, Ефіопія і Нігерія приєдналися до рамкової угоди ВООЗ з контролю за тютюновою продукцією і ввели суворі правила з метою захисту населення своїх країн від шкідливого впливу тютюну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жування ката поширене у країнах Африканського рогу і в Ємені. Дехто порівнює дію цієї трави з ефектом міцної кави

Низький відсоток курців може пояснюватися і популярністю іншого антидепресанта - ката, наркомісткої рослини, листя якої прийнято жувати в країнах Африканського рогу.

За даними ВООЗ, приблизно 10 млн людей по всьому світу регулярно жують кат.

Згідно з даними медичного журналу Lancet, незважаючи на те, що кількість курців в Африці, як і раніше, залишається низькою, на рівні 13%, там спостерігається стрімке зростання цієї шкідливої звички - найшвидше серед країн, що розвиваються.

Куріння пішло на спад у розвинених країнах Заходу завдяки регулюванню тютюнової індустрії, моніторингу та високим митам.

На противагу цьому тютюнова індустрія почала проводити більш активну маркетингову кампанію в країнах, що розвиваються, особливо спрямовану на молодь.

Найбільший споживач у світі

Копирайт изображения Tiago_Fernandez Image caption У 2016 році в Китаї вперше за 20 років споживання тютюнової продукції пішло на спад

За даними ВООЗ, найбільшим виробником і споживачем тютюну в світі є Китай.

У цій країні понад 300 млн курців - майже третина від загальносвітової кількості тих, хто палить.

Однак, як повідомила 2016 року компанія Euromonitor International, загальне споживання тютюнової продукції в Китаї почало скорочуватися - вперше за останні 20 років.

Жінки

Єдина країна, де жінки палять більше за чоловіків, - Данія. Там цю шкідливу звичку мають 19,3% жінок і 18,9% чоловіків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Данії курців-жінок більше, ніж чоловіків

Насправді, в Європі взагалі найбільший відсоток жінок, котрі палять, і найменший розрив в процентному співвідношенні між статями за цією ознакою.

Щорічно куріння тютюну стає причиною смерті близько 7 млн ​​людей по всьому світу, враховуючи й пасивних курців. Понад 6 млн з цих смертей безпосередньо спричинені впливом тютюну.

За даними ВООЗ, у світі проживає 1,1 млрд курців - і близько 80% з них живуть у країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

Загальносвітовий оборот тютюнової індустрії, за даними Британської тютюнової асоціації, складає 770 млрд доларів.

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