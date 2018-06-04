Коли "мікрозрада" переростає в справжню зраду?

Копирайт изображения Danae Diaz

У сиву давнину подружня зрада мала свої неповторні ознаки - слід помади на комірці, аромат парфумів на піджаку чи викривальний рахунок з ресторану в кишені штанів. Із появою соцмереж її можна було чітко вирахувати за французьким поцілунком на фотографії з вечірки, або ж людина могла зачекінитися там, де не слід. Але тепер, в епоху мобільних додатків для знайомств і приватних повідомлень, усе набагато складніше.

Знайомтесь - мікрозрада. Найновіше трендове слівце в царині невірності. Як свідчить сама назва, це всі ті дрібнички, про які можна подумати: "Та нічого страшного". Але насправді це не так. І тут виникає дилема - як визначити мікрозраду, якщо вона складається з малопомітних речей? І чи існує взагалі таке поняття, як "зраджувати зовсім трішки"?

Існує - так стверджує доктор Мартін Ґрафф, викладач психології в Університеті Південного Вельсу й до певної міри експерт у цій сфері. Про цю сучасну дилему в стосунках він написав у новій статті для психологічного журналу.

В ній психолог пояснив, як із поступовим переходом нашого життя в режим онлайн еволюціонувало й поняття зради.

Мікрозрадою доктор Ґрафф пропонує вважати будь-який акт чи поведінку в стосунках, які можуть натякати третій стороні на те, що людина вільна - в почуттях чи фізично.

До смартфонів мікрозрадою було потайки зняти обручку перед вечірнім походом у бар.

Але в цифрову епоху сигналізувати про те, що ви вільні, стало ще простіше.

Можна вдатися до чого завгодно - від "глибокого лайкання" (зануритись у чийсь Instagram і поставити вподобайки на дуже старі пости) до надсилання пустотливих повідомлень у приват.

Авторка книжки про історію знайомств Нічі Годжсон погоджується з тим, що мікрозрада - це нова назва старих дій.

"Ще у вісімнадцятому столітті люди фліртували, надсилаючи листи не дуже пристойного характеру чи звіряючись у легковажних думках своїм щоденникам, - розповідає вона. - Змінилося тільки те, що тепер у нас є інструменти, за допомогою яких вчинити мікрозраду значно легше, ніж будь-коли раніше".

Однак, як зазначає доктор Ґрафф, хоч мікрозрада і не є повноцінною зрадою партнера, така поведінка може стати іскрою, з якої розгориться полум'я невірності. Вважайте це розминкою, розігрівом.

"Ми все більше спілкуємося онлайн, а не сам на сам, а це означає, що межі стосунків сьогодні надзвичайно розмиті", - зауважує він.

Тож чи є в цьому примарному світі мікрозради залізобетонний спосіб дізнатися, чи не мікрозраджує вас партнер? Або чи немає пір'ячка на вашому власному писку?

Ми виокремили п'ять потенційних сценаріїв мікрозради з коментарями доктора Ґраффа, Нічі та експерта зі стосунків Лейли Коллінз.

Копирайт изображения Danae Diaz

Писати колишнім

У вас із партнером побачення, і ви прийшли на концерт. На розігріві виступає улюблений гурт вашого колишнього/колишньої. Ви фотографуєте і надсилаєте знімок йому чи їй. А тепер швидко прокрутимо на 24 години вперед: людина відповіла й поставила в кінці повідомлення цілуночок. Якщо ви продовжите розмову, то чи вважати це зрадою?

Що кажуть експерти:

Нічі: "У тому, щоб час від часу спілкуватися з колишніми, немає нічого ганебного. Але ви завжди маєте чітко пояснювати теперішньому партнерові всі свої дії. Ця ситуація нормальна, за умови, що ви не зондуєте ґрунт для примирення чи не прагнете уваги, бо вам нудно. Багато людей пишуть своїм колишнім, щоб трохи посамостверджуватись і швидко підвищити собі самооцінку, якщо знають, що колишній партнер досі має до них почуття".

Лейла: "Навіщо вам контактувати з колишнім партнером, якщо ви вдвох вирішили, що між вами все скінчено? Немає значення, які у вас наміри. Все одно це поганий тон. Я б назвала це зрадою".

Рейтинг невірності: 3/5

Лайкати чужі пости в соцмережах

Ви в ліжку. Світло вимкнули, але не можете заснути. Великий палець свербить, і ви починаєте гортати Instagram. Ставите лайки на пости людині, яка вам подобається, хоч у вас і є партнер. Потім ви робите те саме в обідню перерву, а в автобусі дорогою додому залишаєте під останнім постом кілька емоджі, серед яких є зокрема й сердечко.

Що кажуть експерти:

Нічі: "Невпевнених у собі людей це може турбувати сильніше, ніж інших. І можливо, це свідчить про те, що в стосунках є більша проблема. Якщо ви лайкаєте чиїсь пости, то не конче мусите вважати себе зрадливими. Але якщо ви регулярно лайкаєте пости однієї і тієї самої людини, то це справді може бути причиною для занепокоєння".

Мартін: "Ця ситуація допускає подвійне тлумачення. Але є непоганий індикатор поведінки, вартої осуду. Це час доби, коли людина починає гортати й лайкати".

Рейтинг невірності: 2/5 до настання темряви; 5/5 - після

Копирайт изображения Danae Diaz

"Платонічна" дружба онлайн

Ви поїхали на канікули з групою студентів вашого універу. А вже там на великій спільній гулянці заприязнилися з однокурсником/однокурсницею. Після повернення додому ви стали друзями у Facebook, що цілком логічно. Далі дружба плавно перетекла в Instagram, де ви тепер відстежуєте одне одного. І раптом у автобусі дорогою додому ви отримуєте приватне повідомлення з проханням написати ваш номер телефону. З вами хочуть поговорити про навчання.

Що кажуть експерти:

Лейла: "Будьте порядними й чесними перед собою. Якщо у вас постійні стосунки і ви робите такі речі - налагоджуєте стосунки з кимось іншим, переписуєтеся з іншими, то це недоречно".

Нічі: "Ми часто зустрічаємо людей, з якими нас об'єднують спільні зацікавлення. Я не думаю, що в цьому є щось погане. Але знову ж таки, ви маєте абсолютно чітко окреслити межі. Бо інша людина може неправильно зрозуміти вас і цю дружбу. Якщо ви починаєте обмінюватися приватними повідомленнями (а це, безперечно, таємний спосіб спілкування), тоді ви щось приховуєте".

Рейтинг невірності: 4/5

Не видаляти свій профіль у мобільних додатках для знайомств

Хто з нас не був у такій ситуації? Після тривалої "риболовлі" в додатках для знайомств у вас вже кілька місяців є більш-менш стабільні стосунки в реалі. Це супер. Але ви ніяк не наважитесь видалити зі смартфона додатки для знайомств. А часом, коли нудьгуєте, то навіть заходите погортати.

Що кажуть експерти:

Нічі: "Не видаляти профіль у мобільних додатках для знайомств - річ абсолютно неприпустима. Крім того, це ще й дієвий спосіб тримати партнера в напрузі через те, що ви звідти не видалились".

Лейла: "Це жорстоко і неприйнятно. Це вже не мікрозрада, а стопроцентна макрозрада. Навіщо вам спілкуватися з іншими, якщо ви вже знайшли собі пару? Будь-яке спілкування, про яке ви не розповідаєте своєму партнеру, я вважаю зрадою. Без винятків".

Рейтинг невірності: 10/5

Фантазувати про іншу людину під час сексу

На роботі ви ховаєте очі, бо вчора вночі, під час інтиму з партнером, перед вашим внутрішнім зором вигулькнуло обличчя шефа. Це було цілковитою несподіванкою, хоча перед тим ви пізно ввечері в ліжку відповідали на робочі імейли. І це вас так налякало, що зникло все бажання займатися сексом. Це на 100% гірше, ніж тоді, коли ви уві сні пристрасно цілувалися з Раяном Ґослінгом. Але чи можна вважати це мікрозрадою?

Що кажуть експерти:

Лейла: "Фантазувати про когось - не зрада. Фантазії - справа приватна, і поки ви їх не втілюєте в реальність, нічого страшного. Однак якщо по всьому ви напишете цій людині повідомлення, то це вже буде поганий тон. А поза тим, ваші фантазії - це ваша власна справа".

Нічі: "Якщо ви хочете мати з партнером моногамні стосунки, то мінімум, який ви можете собі дозволити, - це перегляд порно і фантазії. Я навіть можу стверджувати, що фантазії - це захисний бар'єр від зради. Це не зрада. Таке явище дуже поширене, багато хто з нас фантазує. А проте, це той випадок, коли ви подумки віддаляєтеся від партнера. І будете здивовані, дізнавшись, як багато людей насправді відчувають, що ви душею не з ними, хоч і не можуть прочитати ваші думки. Тож якщо ви фантазуєте, то це серйозний привід задуматись".

Рейтинг невірності: 0

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