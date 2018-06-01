Як проходило "вбивство" Бабченка - версія слідства

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Увечері 29 травня всіх приголомшила новина про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. А вже наступного дня увечері він раптово "воскрес" на брифінгу в СБУ, де повідомили про інсценування вбивства.

BBC News Україна спробувала покроково відтворити хронологію того, як, за словами силовиків, проходила ця спецоперація.

Планування та підготовка

Українські спецслужби заявляють, що під час негласних слідчих дій встановили, що готується вбивство журналіста.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, в його організації підозрюють громадянина України Бориса Германа, який начебто схиляв до злочину учасника АТО Олексія Цимбалюка.

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Сам пан Цимбалюк добровільно погодився співпрацювати з українською спецслужбою, аби в результаті отримати вагомі докази та встановити замовника. Пізніше він це теж підтвердив.

Кожен крок спецоперації, запевняють в СБУ та Генпрокуратурі, ретельно планували.

Юрій Луценко в ефірі каналу "1+1" зізнався, що про це знали до десяти людей. Це - керівники правоохоронних структур, президент, лікарі швидкої, кілька слідчих.

Окремо генпрокурор наголошує, що знала і родина Аркадія Бабченка.

Аналіз того, як реагували на "вбивство" Бабченка представники української влади показує, що резонансну подію ні в день "вбивства", ні наступного дня не коментували президент, глава МВС, генпрокурор та керівник СБУ.

А от прем'єр-міністр Володимир Гройсман пізно увечері 29 травня опублікував пост у Facebook. Пізніше він зізнався, що дійсно не знав про проведення спецоперації.

Не повідомили про це і міністру закордонних справ Павлу Клімкіну, який в день "вбивства" Аркадія Бабченка перебував в Радбезі ООН, де коментував ситуацію перед міжнародними партнерами.

Генпрокурор пізніше визнав, що, мабуть, варто було б включити керівника МЗС у вузьке коло проінформованих, проте спецслужби дуже боялися витоку даних.

Аркадій Бабченко розповів журналістам, що спецоперація готувалася два місяці.

"Мене поставили до відома місяць тому. Прийшли певні люди і сказали, ось твої паспортні дані, твоє фото, паспортні дані твоєї дружини, фото твоєї дружини, твого будинку, будинку, де прописана твоя дружина", - каже він.

Також йому показали роздруківки переговорів, добуті в ході слідчих дій, і запропонували взяти участь у спецоперації.

"Я повірив", - каже Бабченко і додає, що далі протягом місяця готували інсценування вбивства.

Як відбулося "вбивство"?

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Деталі того, як відбувалося інсценування, Аркадій Бабченко розповів на прес-конференції 31 травня.

"У вівторок о 18 годині вечора прийшов гример, ми вже до цього моменту придумали, як це буде відбуватися", - каже журналіст.

Вони проводили тренування, як правильно падати, звідки має йти кров, опрацьовували інші деталі. Футболку до цього одягли на манекен та прострелили.

"Кров була справжня, свиняча. Мене залили кров'ю, я її набрав до рота, випустив з рота, згустки крові залили в отвори від куль, і так я "помер", - каже журналіст.

Після цього до поліції подзвонила дружина і повідомила про злочин. Хвилин за сім, за словами Бабченка, приїхали спецпризначенці, також прибула карета швидкої допомоги.

За легендою, швидка забирає журналіста ще живого, а вже по дорозі до лікарні він помирає.

"Лікар подзвонила, зафіксувала смерть. Приїхав судмедексперт. Мене відвезли в морг, до того моменту я постійно лежав, як вбитий", - розповідає Аркадій Бабченко.

Вже в морзі він "воскрес": "Мене відвели до кімнати санітара, дали простирадло, я закутався в нього і дивився новини про себе".

Звідти його евакуювали в безпечне місце, оскільки до моргу приїхали журналісти і спецоперацію могли розсекретити.

"Аркадію, в студію!"

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Весь наступний день українці та міжнародна спільнота оплакували Аркадія Бабченка та вимагали покарати винних, соцмережі рясніли звинуваченнями то на адресу російських, то українських спецслужб, а президент України та керівники правоохоронних структур дивно мовчали.

Пізніше стало відомо про те, що СБУ планує брифінг о 17 годині. Цей захід зібрав величезну кількість українських та іноземних журналістів.

"За отриманими СБУ даними, вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка замовили саме російські спецслужби. Принаймні такі дані є сьогодні в СБУ", - починає керівник СБУ Василь Грицак.

За його словами, в ході слідчих дій виявили, що окрім Бабченка йшлося про усунення й інших громадян Росії, які через свої політичні переконання змушені були залишити РФ.

"Насамперед, це стосується журналістів, громадських діячів, публіцистів, які публічно критикують російську владу", - пояснює керівник спецслужби.

Далі журналістам продемонстрували запис розмови під час передачі грошей від організатора до "виконавця" вбивства, який співпрацював зі слідством.

За словами пана Грицака, організатора вбивства вже затримали, з ним тривають слідчі дії.

І після оголошення подробиць цієї справи керівник СБУ неочікувано каже, що "хоче привітати родину Бабченка з його третім днем народженням".

"Аркадію, в студію!", - сказав Грицак і перед журналістами "воскресає" сам журналіст.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Аркадій Бабченко прибув на телекомпанію ATR, куди приходили вшановувати його пам'ять

Які здобули докази?

Оговтавшись від шоку, журналісти, експерти та політики почали дискутувати, чи виправданим було інсценування.

"Чи була ця спецоперація з імітування вбивства унікальною? Я відповім, що ні. За 2,5 роки таких операцій було 31, декілька днів тому - 32". - каже Юрій Луценко.

За його словами, рішення про проведення спецоперації прийняли, щоб отримати більше інформації.

"Насправді в ході досудового слідства стало зрозуміло, що громадянин України Герман Борис працює із громадянином Цимбалюком. Схиляє його до продажу зброї із зони АТО, а також пропонує йому за грошову винагороду 30 тис. доларів вбити російського журналіста Бабченка", - каже генпрокурор.

За словами Луценка, Олексій Цимбалюк добровільно погодився взяти участь у цій спецоперації. Пізніше в соцмережі Facebook з'являється інформація, де сам "кілер" зізнається у співпраці з СБУ.

В ході спецоперації, як розповів генпрокурор, виявили, що насправді існує цілий список із 30 людей, на яких за версією слідства, було замовлення вбити.

За словами Юрія Луценка, відомо, що в тому списку є активіст "Євромайдану" з Одеси та колишній офіцер ФСБ Росії, який втік до України.

І виправдовуючи інсценування вбивства, генпрокурор заявив: "Я можу сказати, що ми маємо цей список. Зараз цей список знаходиться в руках СБУ і всі люди, які в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їхню смерть".

Окрім того, спецслужби розраховували вийти на замовника. Пан Луценко зізнається, що чекали "більшої відвертості" організатора, проте лише знають, що "це спецслужби РФ і він діє з їхньої волі".

"Тому ми інсценували вбивство, аби вивести Германа на більшу відвертість", - пояснює генпрокурор.

Всі матеріали негласних заходів у цій справі, які формують доказову базу, спецслужби обіцяють оприлюднити після їх розсекречення.

У Москві вже назвали все це антиросійською провокацією.

"Прямим наслідком очевидно розрахованих на певний пропагандистський ефект дій стало введення в оману всієї світової спільноти, яка швидко відгукнулася на інформацію з України про вбивство працівника ЗМІ. Тепер же починають розкриватись справжні мотиви цього інсценування, яке, очевидно, є черговою антиросійською провокацією", - йдеться в заяві МЗС Росії.

А прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав всю цю ситуацію "дивною". "Він (Василь Грицак - Ред.) має відповідати за свої слова, інакше буде виглядати, як британські колеги", - сказав пан Пєсков.

Раніше слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу через вбивство Аркадія Бабченка.

Кого арештували?

За даними спецслужби, організатор запропонував 30 тис. доларів пану Цимбалюку за вбивство Бабченка.

Як завдаток він передав 15 тис. доларів "кілеру", що негласно задокументували слідчі.

Всього ж, стверджують в СБУ, підозрюваний отримав за вбивство 40 тис. доларів, з яких 10 лишив собі, як організатору.

Після вбивства, за версією слідства, він планував залишити Україну через третю країну та виїхати до РФ.

Вже 31 травня увечері Шевченківський суд Києва зібрався на судове засідання, аби обрати затриманому запобіжний захід.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Підозрюваний Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу, 31 травня, Київ

І вже на суді він розповів свою версію - нібито він співпрацює з українською контррозвідкою.

За словами підозрюваного, до нього звернувся давній знайомий, який "займається у фонді Путіна саме організацією безладів в Україні".

"Цей факт я доповів контррозвідці, оскільки вважаю, що це робота контррозвідки, а не СБУ", - сказав він у суді. При цьому варто підкреслити, що контррозвідка входить до складу спецслужби.

І нібито саме за завданням контррозвідки він діяв надалі.

У свою чергу прокурор, який брав участь у судовому процесі, заявив, що ця інформація не підтверджується матеріалами слідства.

В СБУ цю заяву підозрюваного не коментують.

Бориса Германа арештували на два місяці, його адвокат планує подати апеляцію.

Юрій Луценко анонсує, що розгляд справи може зайняти від шести місяців до року.

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