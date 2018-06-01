Пляшками в прем’єра: Тбілісі охопили протести через вбивства підлітків

Тисячі людей вийшли на акцію протесту у Тбілісі після оголошення судового вироку у резонансній справі про вбивство двох неповнолітніх у центрі столиці.

Протестувальники вимагають покарати винних у вбивстві і відправити у відставку прем'єр-міністра країни.

Кривава сутичка

16-річні Давид Саралідзе і Леван Дадунашвілі, учні 51-ї тбіліської школи, стали жертвами групової підліткової сутички в центрі Тбілісі в грудні минулого року. За версією слідства, між групою підлітків суперечка розпочалася у стінах школи. Конфлікт продовжився і переріс в бійку вже на вулиці.

Дадунашвілі помер на місці від ножових поранень. Саралідзе помер наступного дня в лікарні.

Жорстоке вбивство в центрі міста викликало великий резонанс у Грузії. На лаві підсудних у якості підозрюваних у вбивстві опинилися двоє неповнолітніх. Прокуратура звинувачувала обох в груповому вбивстві Саралідзе, а одного з них - у вбивстві Дадунашвілі.

Крім того, у приховуванні і недонесенні про злочин у цій справі звинуватили ще п'ятьох людей.

Загалом, згідно з даними прокуратури, допитали понад сотню свідків, але на співпрацю зі слідством пішли лише кілька людей.

Що постановив суд?

Тбіліський міський суд у четвер визнав одного з підозрюваних винним в умисному вбивстві Дадунашвілі. Другому обвинуваченому в цій справі суд перекваліфікував провину, визнавши його винним не у вбивстві, а у спробі умисного вбивства.

Обидва були визнані невинними в груповому вбивстві Давида Саралідзе.

Через те, що на лаві підсудних опинилися неповнолітні, судові засідання проходили в закритому режимі. Засідання щодо призначення покарання засудженим заплановане на п'ятницю.

Оголошення вироку викликало ажіотаж у будівлі суду і обурення батька одного з убитих, Зази Саралідзе, який раніше звинувачував прокуратуру в необ'єктивності розслідування.

Саралідзе стверджує, що один з колишніх співробітників відомства покриває винних. Він вважає, що поранення його синові завдали щонайменше чотири людини.

У сім'ї Левана Дадунашвілі, за словами адвоката, претензій до вироку суду в частині, яка стосується вбивства Дадунашвілі, немає.

Відставка головного прокурора

"Вбивці мого сина не покарані! Хто вбивці мого сина!? ... Всю Грузію прошу підтримати мене! Система Шотадзе (Головний прокурор. - Ред.) повинна бути знищена!" - кричав після оголошення судового вироку, звертаючись до журналістів, Саралідзе.

Він попрямував до будівлі головної прокуратури. Сюди почали стікатися сотні людей, щоб висловити йому підтримку і солідарність.

До Саралідзе вийшла глава департаменту зв'язків із громадськістю прокуратури Грузії Натія Сухіашвілі. Вона пропонувала йому зустрітися з головним прокурором Іраклієм Шотадзе. Від зустрічі з Шотадзе Саралідзе категорично відмовився.

Незабаром після цього, на тлі протестів біля будівлі прокуратури, головний прокурор оголосив про свою відставку.

У заяві, яку опублікували на сайті відомства, Шотадзе висловив упевненість, що правовий процес продовжиться, а винних в убивстві неповнолітніх покарають з усією суворістю закону.

За словами Шотадзе, безліч необґрунтованих звинувачень на його адресу були політичною помстою з боку колишніх чиновників, яким довелося відповідати перед законом під час перебування його на посаді головного прокурора.

Раніше Шотадзе заявив, що сторона звинувачення категорично не згодна з судовим рішенням і оскаржить його.

Він також пообіцяв проведення експертизи в Швейцарії і підключення до цієї справи міжнародних прокурорів.

Пляшками в прем'єра

Попри відставку головного прокурора, протестувальники не розійшлися. Надвечір вони рушили ходою до будівлі парламенту в центрі Тбілісі. Тут вже зазвучали політичні вимоги, зокрема і вимога про відставку прем'єр-міністра країни.

Спроба прем'єра Георгія Квірікашвілі звернутися до мітингувальників не вдалася. Його появу біля будівлі парламенту мітингувальники зустріли скандуванням: "Іди!" "Іди!". Заклики Саралідзе до спокою також не були почуті учасниками акції. Протестувальники намагалися заглушити промову прем'єра гулом і свистом.

Після того як у главу уряду полетіли предмети, імовірно пластикові пляшки, він у супроводі охорони залишив мітинг.

Що далі?

Після невдалої спроби звернутися до мітингувальників прем'єр-міністр зробив заяву вже на спеціальному брифінгу. За його словами, його поява на акції абсолютна більшість сприйняла позитивно, а завершити свій виступ йому не дала політично заангажована невелика група людей.

Він пообіцяв, що справу про вбивство неповнолітніх передадуть в МВС і розслідуванням керуватиме міністр внутрішніх справ, віце-прем'єр Георгій Гахар. Слідча комісія в парламенті також почне роботу в найкоротші терміни, зазначив прем'єр.

Що стосується кандидатури на посаду нового головного прокурора, за словами глави уряду, до цього процесу повинні бути підключені всі парламентські фракції, громадський сектор і все суспільство, щоб не було сумнівів у професійності та репутації нового прокурора.

При цьому він сказав, що Шотадзе зробив гідний крок і ні на секунду не поставив під сумнів репутацію прокуратури.

Він також сказав, що як тільки переконається в тому, що його відставка піде на користь країні і розрядить ситуацію, він зробить цей крок. На даний момент ситуація інша, вважає Квірікашвілі.

Тим часом організатори протестів заявили, що акції триватимуть, поки їх вимоги не будуть виконані. Звертаючись до учасників мітингу, Саралідзе заявив, що чекає заяви прем'єр-міністра про відставку.

У п'ятницю учасники мітингу планують відновити протест, а частина з них, зокрема і сам Саралідзе, залишаються біля будівлі парламенту в центрі грузинської столиці.

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