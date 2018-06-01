Адвокат Германа: гроші він отримував від "російських кураторів"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Суд арештував Бориса Германа на два місяці

Адвокат обвинуваченого в організації замаху на Аркадія Бабченка Євген Солодко в інтерв'ю BBC News Україна розповів подробиці справи та заявив, що його підзахисний намагався запобігти державному перевороту.

Справа про нібито вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка перетворюється на шпигунський трилер світового рівня.

Спочатку світ був шокований новиною про вбивство, а потім звісткою, що все це була спецоперація СБУ, щоб виявити замовників терактів та політичних вбивств в Україні.

Затриманий правоохоронцями бізнесмен Борис Герман, якого звинуватили в організації замаху, заперечує намір убити Аркадія Бабченка, але визнає, що отримував гроші та вказівки від "російських кураторів" і навіть знайшов кілера.

Проте адвокат Германа Євген Солодко наполягає: це була подвійна гра на користь української спецслужби, щоправда, не уточнює, якої саме.

У деяких моментах слова адвоката дещо суперечать свідчен, озвученим у суді.

Про повну версію силовиків щодо "вбивства Бабченка" та про роль Бориса Германа читайте тут.

ВВС News Україна:Розкажіть версію подій із замахом на Аркадія Бабченка вашого підзахисного. Що сталось насправді, за вашою версію?

Євген Солодко: У Бориса був колись знайомий, він у Києві займався конвертацією грошей і його "кинули" на 800 тисяч доларів. Знайомий поїхав до Москви і якимось чином вирішив свою ситуацію та почав працювати на якусь урядову чи неурядову російську структуру. Чи приватний фонд президента Росії, насправді точно не відомо.

ВВС News Україна: Це пан Пивоварник, про якого згадував Борис Герман?

Є.С.: Так, Пивоварник.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Адвокат Євген Солодко стверджує, що його підзахисний співпрацював зі спецслужбами України

Деякий час тому Пивоварник об'явився в Україні та почав з Борею спілкуватись на різні теми. На певному етапі спілкування Пивоварник запропонував Борі допомагати йому у протиправній діяльності проти української держави.

Боря як справжній патріот України одразу звернувся до знайомого на ім'я Дмитро, який працює в одній зі спеціальних служб. Борис запропонував співпрацю, сказав, що на нього вишли вороги українського народу і пропонують таку протиправну діяльність, давай з цього щось зробимо.

ВВС News Україна: Дмитро на яку службу працює? СБУ?

Є.С.: Я не знаю. Розпочалась співпраця, у процесі якої Борис отримав доступ до певної інформації, до кола осіб, які готують заколот під час президентських виборів в Україні. Зрозумів, що їм постачають зброю і гроші.

Всю цю інформацію він передавав своєму, скажімо так, "українському куратору" Дмитру.

На певному етапі він від цього свого колишнього знайомого Пивоварника отримав завдання підшукати людей для скоєння вбивств.

Борис вирішив звернутися до Олексія Цимбалюка, бо знав його давно, як людину, що воювала. Хоча Цимбалюк зараз священик.

Росіяни дійсно вірили, що Борис допомагає їм у їхній антиукраїнській діяльності.

Борис був переконаний, що Цимбалюк нікого вбивати не буде. Більше того, куратор Бориса з (української. - Ред.) спецслужби Дмитро одразу повідомив, що Цимбалюк одразу ж після розмови з Борисом звернувся до СБУ.

Тобто, Борис з самого початку розумів, що жодного вбивства журналіста Бабченка не буде, а буде якась імітація.

Цимбалюк два з половиною місяці вагався, але росіяни, коли спостерігали за Борею, то розуміли, що це дійсно людина, яка допомагає і планує вбивства Бабченка і, можливо, ще інших осіб.

Росіяни дійсно вірили, що Борис допомагає їм у їхній антиукраїнській діяльності.

Власне, це була головна мета, щоб росіяни вірили йому як своєму помічникові.

ВВС News Україна: Він вів подвійну гру?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аркадій Бабченко дякує спецслужбам України за спецоперацію

Є.С.: Так, Боря був абсолютно переконаний, що жодного вбивства не буде, бо куратор зі спецслужб повідомив, що Цимбалюк про все розповів спецслужбам. Йому казали не перейматись, бо буде якийсь свій результат.

ВВС News Україна: Слідство каже, що Борис Герман планував втечу з України після вбивства?

Є.С.: Щодо від'їзду Бориса Германа, який планувався на 30 травня, то дійсно, він багато років співпрацює з підприємством Beretta і мав зустріч з директором із озброєння. Після цієї зустрічі він мав повернутись 1 червня назад.

ВВС News Україна: Щодо грошей, де Борис їх взяв і скільки й кому передав?

Є.С.: Гроші він отримував від так званих "російських кураторів", чи як правильно назвати цього Пивоварника. Не знаю, яка була кількість грошей взагалі. Борис точно собі нічого не забирав.

А з Цимбалюком була "домовленість" про те, що він виконає замовлення за 30 тисяч доларів. Тобто, коли слідство каже про корисливий мотив, то вони кажуть дурниці.

ВВС News Україна: Коли відбулась інсценізація вбивства Бабченка, Борис Герман повідомив "російським кураторам" про виконану роботу?

Є.С.: Не можу про це нічого казати, інформації не маю. Будемо всі ці подробиці встановлювати і розбиратись.

ВВС News Україна: Звідки Борис Герман знав Цимбалюка, і де вони перетинались?

Є.С.: Цимбалюк свого часу майже 2,5 роки воював, а Борис постійно допомагав бійцям зброєю та різними речами.

ВВС News Україна: Яким конкретно підрозділам він допомагав?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майже добу весь світ вважав Аркадія Бабченка мертвим

Є.С.: Пам'ятаю точно батальйон імені Шейха Мансура.

ВВС News Україна: Цимбалюк нібито у "Правому секторі" був і у Добровольчому українському корпусі…

Є.С.: Не пам'ятаю, там був якийсь схожий підрозділ, але не можу точно сказати.

ВВС News Україна: Поясніть суперечність - на суді Борис сказав, що працював на внутрішню розвідку, а ця вся історія - провокація СБУ, яка з цією розвідкою має напружені стосунки. Але прокурор вказав, що внутрішня розвідка - це підрозділ самої СБУ…

Є.С.: Хто зараз може чітко сказати, скільки в Україні зараз спеціальних служб? Я не можу точно сказати, які зараз спеціальні служби існують. Боря звернувся до людини, якій довіряв, в якому підрозділі працює, я не знаю. Сам Борис чітко не знає, в якій службі той Дмитро працює.

ВВС News Україна: Правильно вас розумію, що пан Герман повідомив українським спецслужбам про пропозицію з Росії й паралельно тримав зв'язок з російськими кураторами, щоб провести операцію нібито з убивства Бабченка і зафіксувати чи покарати замовників та зберегти життя Бабченку?

Є.С.: Та до чого тут Бабченко, хто такий Бабченко взагалі? Росіяни готували державний переворот. Що не зрозуміло, це серйозно і важливо? І Герман хотів допомогти виявити їх та допомогти запобігти державному перевороту. Борис Львович Герман вчинив подвиг.

ВВС News Україна: На суді від Бориса Германа лунала обіцянка надати документальні підтвердження його співпраці з українськими спецслужбами. Що це можуть бути за документи?

Є.С.: Я такого не казав. Яким чином я можу отримати доступ до абсолютно секретних документів? Співпраця з будь-яким агентом - це документи з найвищим ступенем секретності. Документи, які підтверджують співпрацю агента з державною установою є таємними і їх побачити не можна.

ВВС News Україна: Борис Герман заявив про фінансування з Росії партії "Розумна сила" та людей з оточення Сергія Пашинського. Хто саме з оточення депутата отримує гроші з Росії, це серйозне звинувачення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адвокат Бориса Германа визнає, що той брав гроші у росіян на протизаконну діяльність в Україні, але повідомив про це спецслужби

Є.С.: Він прізвища з оточення не називав і я не називаю. Прізвище Пашинського звучало, а людей з оточення - ні. Партію назвав, а конкретних людей, які можуть отримувати, ні. Можливо, буде називати у майбутньому.

У коментарі BBC News Україна Сергій Пашинський заперечив цю інформацію, назвавши її "дешевою російською провокацією".

У маловідомій партії "Розумна сила" заявили, що це була "замовна і безглузда заява".

ВВС News Україна: Чи можете конкретизувати бізнес вашого підзахисного, окрім компанії "Шмайсер", яка займається виготовленням зброї?

Є.С.: Він виконавчий директор СП "Шмайсер". Про інші бізнес-проекти мені невідомо.

ВВС News Україна: Ви заявляли, що певний час тому у пана Германа і на підприємстві були обшуки. З чим це пов'язано?

Є.С.: Обшуки були. Та справа стосувалась зброї, продажем якої займається компанія. Йому тоді жодних звинувачень не висували.

ВВС News Україна: Є інформація, що пан Герман у минулому був помічником народних депутатів. З якими політичними силами у нього була співпраця останнім часом?

Є.С.: Мені про це невідомо.

ВВС News Україна: Ви займаєтесь ще справою Олександра Єфремова. Не остерігаєтесь за своє життя, займаючись такими непопулярними у певному середовищі справами?

Є.С.: Я вже давно не боюсь і про захист у спецслужб не прошу.

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