Нові імена у справі Бабченка: хто ці люди?

Копирайт изображения EPA Image caption Суд взяв Бориса Германа під варту на 2 місяці без права на заставу

У справі про замах на російського журналіста Аркадія Бабченка зараз фігурують двоє людей: Борис Герман, якого підозрюють в організації злочину, і Олексій Цимбалюк, який проходить у справі як свідок і називає себе невдалим "кілером".

Пан Герман в суді назвав ім'я ще однієї людини, яку він вважає причетною до замаху - це В'ячеслав Пивоварник, який нібито є працівником якогось російського фонду, пов'язаного з Володимиром Путіним. Однак українська влада поки що не підтвердила його причетність до замаху.

ВВС зібрала інформацію про кожного з тих, кого згадували у зв'язку з розслідуванням.

Олексій Цимбалюк

Активіст "Правого сектора" Олексій Цимбалюк написав на своїй сторінці у Facebook, що саме він є людиною, якій замовили вбивство Аркадія Бабченка, після чого він повідомив про це українським спецслужбам. Зараз він проходить у справі як свідок.

В інтерв'ю українській каналу Hromadske Цимбалюк розповідав, що 2006 року був пострижений у ченці і прийняв чернече ім'я Аристарх. Спочатку він був ієродияконом Української православної церкви Московського патріархату, потім - Української православної церкви Київського патріархату, але зрештою розчарувався в обох і став ченцем-відлюдником на Закарпатті.

Після початку конфлікту на сході України пан Цимбалюк поїхав на Донбас як волонтер. Спочатку він приєднався до підрозділу медичної евакуації "Госпітальєри", потім працював у мобільних групах СБУ.

"Якщо немає державної програми українізації Сходу, то ми маємо знову все робити самі, поки Донбас не буде українським", - відзначав пан Цимбалюк в інтерв'ю Hromadske. Подяку за співпрацю йому висловлювали 8-й батальйон Української добровольчої армії і чеченський батальйон імені Шейха Мансура.

При цьому на своїй сторінці у Facebook пан Цимбалюк вказує, що все ще носить чернече ім'я. Також на його сторінці в соцмережі можна знайти фото, де він підкидає руку в нацистському вітанні.

Крім того, у радикальній організації С14 підтвердили ВВС News Україна, що він брав участь у їхніх акціях.

"Олексій Цимбалюк брав участь в кількох акціях разом із С14. Головним чином, проти "тітушок". Переконаний патріот, завжди легкий на підйом. З минулого, знаємо, що Олексій активно воював в Добровольчому українському корпусі", - розповів представник організації.

Генпрокурор України Юрій Луценко раніше повідомив, що Борис Герман, якого вважають організатором замаху, кілька разів зустрічався з Олексієм Цимбалюком і під час однієї із зустрічей дав йому 20 тисяч доларів як половину суми за вбивство Аркадія Бабченка, а другу частину повинен був віддати після вбивства.

Портрет доброго попа з кадилом - це не про нього. Родіон Шовкошитний, журналіст

Речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в соцмережі ще до заяви Юрія Луценка назвала фейком новину про те, що пану Цимбалюку запропонували вбити Аркадія Бабченка. Однак пізніше вона видалила цей пост і вибачилася перед підписниками, повідомивши, що Олексій Цимбалюк дійсно є фігурантом справи.

Борис Герман на судовому засіданні повідомив, що контррозвідка обрала пана Цимбалюка для ролі "кілера" через його діяльність під час спецоперації на сході України.

"Він - батюшка і ніколи в житті не вб'є людину, особливо беззбройну. І всі чудово знали, коли його обирали, що він побіжить до СБУ все це розповідати, їх на фронті цьому навчили", - сказав пан Герман.

Знайомий Олексія Цимбалюка розповів ВВС, що не чув, щоб той брав участь в бойових виїздах - на фронті "кілер, що не відбувся" був медиком. Тому такий вибір виконавця злочину знайомому пана Цимбалюка видається дивним.

Водночас журналіст, друг Олексія Цимбалюка Родіон Шовкошитний у коментарі BBC News Україна розповів:

"Що таке зброя Олексій, звичайно, знає. Портрет доброго попа з кадилом - це не про нього. Коли ми кажемо, що добро має бути з кулаками, то це про нього".

На запитання про те, чому Олексій Цимбалюк вирішив узяти в цьому участь, його друг відповідає:

"Поставте себе на місце людини, якій інша людина пропонує вбити відому постать. І той, хто пропонує, є в неї у друзях у Facebook, ставить їй лайки, спілкується з нею. Є три варіанти дій: або відмовитися, але ви вже свідок; виконати, але вас, як свідка, будуть хотіти позбутися; або піти до СБУ. У всіх трьох випадках ця людина буде свідком, якого будуть старатися позбутися".

Борис Герман

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адвокат Бориса Германа визнає, що той брав гроші у росіян на протизаконну діяльність в Україні, але повідомив про це спецслужби

За інформацією українських ЗМІ, Борис Герман був помічником двох українських депутатів - Михайла Гончарова і Ігоря Плохого - і мав частку у фірмі з виготовлення зброї: українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер".

У реєстрі юридичних осіб він значиться засновником семи компаній. Крім "Шмайсера", це "Сі Фрут", "Приватна справа-200", "Київська консалтингова група", "Альпійський клуб", "Ресторатор" і "Право". Ці підприємства спеціалізуються на оптовій торгівлі, юридичних послугах, нерухомості й оренді.

Як повідомляє український телеканал ТСН, фірма, де працював пан Герман, зареєстрована в будинку біля Верховної Ради: це квартира, перероблена в галерею. Будинок, де проживає Борис Герман, також розташований в самому центрі міста, вікна його квартири виходять на Верховний суд України.

Охоронець будинку підтвердив телеканалу, що господар квартири справді живе там з дружиною і дітьми, і охарактеризував пана Германа як спокійну і виховану людину.

Видання "Українська правда" зазначає, що раніше Борис Герман вже фігурував у кримінальних зведеннях: раніше цього року слідчі органи звинувачували його в підробці документів, а 2016 року він підозрювався в незаконному зберіганні зброї.

Адвокат підозрюваного Євген Солодко написав на своїй сторінці у Facebook, що Борис Герман відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб спецоперації на сході України.

"Саме його оптика встановлена на гвинтівках наших снайперів, саме він модернізує і створює найпотужніші снайперські комплекси на базі існуючого армійського озброєння", - зазначив він.

Сам пан Герман на суді в четвер говорив, що до нього нібито зверталася "людина з Москви", яка мала відношення "до організації масових заворушень". Він стверджував, що відразу сповістив про це українську контррозвідку, яка доручила йому спостерігати за намірами замовника.

Однак прокурор Руслан Кравченко назвав це неправдою і заявив, що Борис Герман "не є і не був агентом Служби безпеки України або контррозвідки, яка є структурним підрозділом СБУ".

В'ячеслав Пивоварник

Телеканал "Громадське" стверджує, що в суді пан Герман назвав ім'я "людини з Москви", яка до нього звернулася. За даними каналу, його звати В'ячеслав Пивоварник. Борис Герман додав, що це його давній знайомий, що тепер нібито працює "в приватному фонді Путіна", який відповідає "за Україну і теракти".

У п'ятницю прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що такого фонду не існує. "Якщо говорити, скажімо так, жартома, то не знаю, як мова Шекспіра буде змагатися із великим і могутнім, вся ця історія, всі ці свідчення, є не чим іншим як байкою", - сказав пан Пєсков.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майже добу весь світ вважав Аркадія Бабченка мертвим

Як з'ясувало інтернет-видання The Bell, чоловік на ім'я В'ячеслав Олександрович Пивоварник керував або володів частками п'яти українських юридичних осіб, зокрема - 50% ТОВ "Суспільна служба безпеки України". Жодного підтвердження того, що це одна й та сама людина, немає.

Аккаунт чоловіка на ім'я В'ячеслав Пивоварник є і в соцмережі "Однокласники". На його сторінці вказано, що він народився в 1984 році, навчався в Ужгородському державному інституті інформатики і Київському політехнічному інституті.

The Bell звернув увагу на те, що в друзях у пана Пивоварника є користувач на ім'я Борис Герман.

За даними системи "СПАКР-Інтерфакс", які цитує видання, в 2012-2016 роках В'ячеслав Пивоварник був гендиректором українського ТОВ "Рускон-Україна".

Однак пізніше представник компанії "Рускон" заявив агентству ТАСС, що компанія не має СП в Україні і жодним чином не пов'язана з якимось В'ячеславом Пивоварником.

Згідно з даними СПАРК, компанія, яку очолював пан Пивоварник, належить офшору "ЕНЕРВІ Трейд Сервiсіз ЛТД".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Стежте за нами в Telegram!