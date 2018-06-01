Чи може електронна сигарета вибухнути та вбити вас?

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Наскільки безпечні електронні сигарети?

Нещодавно в США від вибуху такого пристрою загинув чоловік, і повідомлення про це поширилися по всьому світу, адже це була перша смерть внаслідок використання електронної сигарети в США.

Американець Таллмадж Д'Еліа помер у себе вдома в штаті Флорида від травм черепа, викликаних уламками електронної сигарети, що вибухнула. Крім того, він отримав важкі опіки понад 80% шкіри.

Наскільки поширені подібні нещасні випадки?

Відомо, що в Британії електронні сигарети ставали причиною опіків та пожеж, проте такі події все ж досить рідкісні.

Фахівці наголошують, що загиблий американець користувався особливим типом пристрою, який не має електронних систем безпеки, і такі пристрої не користуються особливою популярністю в Британії. Такі механічні вейпи, відомі серед любителів під назвою "мехмоди", не мають контролера напруги, яка встановлюється вручну.

Але навіть електронні вейпи або "варівольти" можуть викликати неприємності при порушенні правил їхнього використання.

Марк Гардінер, керівник відділу безпеки британського Інституту торгових стандартів, так коментує цей стан справ:

"Ентузіасти вейпінгу часто експериментують з різними типами батарей та рідин з нікотином в пошуках оптимального складу пара. Це може призвести до того, що такий саморобний пристрій починає сильно нагріватися, а потім вибухає. Але слід розуміти, що перегрів загрожує будь-якому пристрою з літієвою батареєю, навіть якщо в його роботу не втручатися ".

Як безпечно користуватися електронними сигаретами

Заряджайте тільки зарядним пристроєм, що входить в комплект з випарником

Не залишайте сигарету підключеною до зарядного пристрою на всю ніч

Якщо батарея пристрою стала нагріватися, викиньте її

Не використовувати пристрій під час зарядки

Не розбирайте та не змінюйте внутрішні компоненти пристрою

При пошкодженні батареї негайно замініть її на нову

Не залишайте повністю заряджений пристрій підключеним до мережі

Джерело: Chartered Trading Standards Institute

В Британії пожежні служби повідомляють про невелике число викликів на місце пожежі, спричиненої вибухом електронної сигарети. Зазвичай причиною такого вибуху є використання нестандартного зарядного пристрою, надмірний заряд або неправильне зберігання.

Гері Асквіт, керівник пожежної служби Західного Йоркшира, каже: "Небезпечні не самі електронні сигарети, а неправильне використання літієвих батарей, якими вони оснащені".

Він пам'ятає випадок, коли в кишені жителя Лідса вибухнула запасна батарея до його електронної сигарети. Вона торкнулася монети та ключа, сталося коротке замикання, а потім вибух.

"Багато хто не знає, що таке можливо. Запасні батареї найкраще носити в спеціальному футлярі, якщо ви маєте намір тримати їх в кишені", - пояснює Асквіт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Насправді звичайні сигарети викликають більше пожеж, ніж електронні

Пожежники неодноразово виїжджали за викликами через займання, які викликала неправильна зарядка електронних сигарет.

"Якщо електронна сигарета купується без зарядного пристрою, люди часто купують дешеву зарядку в інтернет-магазині, а це призводить іноді до надмірної зарядки літієвої батареї, її перегріву та навіть загоряння", - говорить Асквіт.

У лютому цього року органи охорони здоров'я в Англії опублікували дані, згідно з якими в країні налічується приблизно три мільйони користувачів електронних сигарет, в той час як звичайні сигарети з тютюном курять приблизно дев'ять мільйонів британців.

"Вибух електронної сигарети може призводити до тяжких опіків та травм, які можуть вимагати інтенсивного і тривалого лікування, особливо якщо такий вибух відбувається в руках, в кишенях або в роті, - йдеться в доповіді. - Такі випадки вкрай рідкісні, їх причини залишаються неясними, але, швидше за все, вони пов'язані з дефектами літієвих батарей".

У той же час автори доповіді вказують, що з точки зору пожежної безпеки електронна сигарета залишається менш шкідливою, ніж звичайні сигарети, які часто стають причиною пожеж та травм.

Як говорить доктор Хумаюн Хан, фахівець з опіків та пластичних операцій в лікарні Манчестера, випадки опіків в результаті куріння електронних сигарет рідкісні.

"Ми бачимо таких пацієнтів раз або два рази на рік. Зазвичай це невеликі опіки. Вони викликані батареями, які протікають або перегріваються, а не вибухами. Ми лікуємо таких пацієнтів з поверхневими опіками консервативно, не вдаючись до операцій", - говорить хірург.

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