Як "вбивали" Бабченка: офіційна версія проти версії захисту

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Керівники силових відомств України заявили, що організатором замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка є київський підприємець Борис Герман. Пізно ввечері в четвер суд ухвалив, що протягом наступних двох місяців Герман буде перебувати під арештом.

Сам обвинувачений стверджує, що дійсно "замовив" вбивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої, поки не названої української спецслужби.

ВВС коротко переповідає дві версії подій, які привели до резонансного "вбивства" Аркадія Бабченка, його дивовижного "воскресіння" та арешту передбачуваного організатора цього злочину.

Офіційна версія

Якщо вірити офіційній версії історії з інсценуванням вбивства Бабченка, "невстановлена на даний час особа" не пізніше 5 квітня цього року запропонувала підприємцю Борису Герману за грошову винагороду організувати вбивство ряду "громадян РФ, зокрема громадських активістів, колишніх співробітників спецслужб РФ, які були змушені виїхати з РФ в Україну".

За словами українських силовиків, "невстановлена особа" має відношення до російських спецслужб. Однак конкретне відомство генпрокурор Юрій Луценко назвати поки не готовий - робота щодо його визначення триває, каже він.

Так чи інакше, стверджують в прокуратурі, 6 квітня Герман зустрівся з колишнім учасником бойових дій на Донбасі Олексієм Цимбалюком - правдивих даних, де і як вони познайомилися, слідчі не надають, - і запропонував йому за винагороду вбити журналіста Аркадія Бабченка.

В той же день Герман вислав Цимбалюку в месенджері WhatsApp "досьє" на Аркадія Бабченка, яке, начебто, повинно було полегшити ймовірному вбивці завдання пошуку та ліквідації жертви - цей документ з трьох сторінок пізніше викладе на своєму сайті Служба безпеки України.

Цимбалюк "відкрито не відмовився" від цього завдання, а сам в той же день повідомив про пропозицію, що надійшла, Службу безпеки України, розповідають в прокуратурі. Починаючи з цього моменту, всі його контакти з Германом фіксувала українська спецслужба.

17 квітня Герман та Цимбалюк зустрілися ще раз. Цимбалюк погодився вбити Бабченка, а Герман пообіцяв передати йому завдаток та забезпечити зброєю для вбивства.

Через десять днів Герман передав Цимбалюку 14 тисяч доларів та обмовився, що надалі він планує організувати ще два вбивства.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У четвер суд арештував Бориса Германа на два місяці

Генпрокурор України Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів повідомив, що в якийсь момент під час спілкування Германа та Цимбалюка стало зрозумілим, що в "списку на ліквідацію" прізвища трьох десятків людей.

Луценко каже, що саме інформація про те, що небезпека загрожує настільки значній кількості людей, спонукала українську спецслужбу інсценувати смерть Бабченка. Мовляв, після того як Борис Герман переконається, що першу жертву вбито, у нього можна буде витягти весь список та зірвати плани росіян.

Сам Бабченко стверджує, що співробітники СБУ прийшли до нього приблизно за місяць до запланованого вбивства. Як доказ небезпеки, що загрожує йому, вони продемонстрували журналісту "досьє", вислане Германом Цимбалюку. Відкривала його, за словами Бабченка, фотографія, вклеєна в його паспорт у 25-річному віці, наявна тільки в цьому документі та в московському паспортному столі. Ця обставина, судячи з усього, стало вирішальним фактором, який змусив журналіста піти на співпрацю зі спецслужбою.

За словами Бабченка, відомо, що в якийсь момент Герман почав надзвонювати Цимбалюку, натякаючи на те, що вбивство потрібно зробити якомога швидше. Журналіст підозрює, що його ліквідацію готували до фінального матчу Ліги чемпіонів, який проходив 26 травня в Києві. Аби зірвати ці плани, Бабченку довелося симулювати перелом ноги та про всяк випадок, згадує журналіст, не підходити до вікон: на цьому етапі ніхто не міг дати гарантії, що Цимбалюк - єдиний потенційний вбивця, з яким контактував Герман.

Кульмінацією цієї історії став вечір 29 травня. Бабченко одягнув заздалегідь прострілену водолазку, впав в рекомендовану спеціально навченим гримером позу, його облили свинячою кров'ю для постановчої фотографії, після чого співробітники спецслужб пішли, а дружина викликала швидку.

За легендою, Аркадій Бабченко помер після того, як не увінчалися успіхом реанімаційні заходи в машині швидкої допомоги, санітари якої були серед десятка людей в країні, обізнаних про спецоперацію.

Ближче до ночі Бабченко опинився в морзі, де, за його словами, він "нарешті перестав боятися".

Тим часом, кажуть в прокуратурі, 29 травня, в день "вбивства" Бабченка, Борис Герман придбав квиток на літак до Мілана на вечір наступного дня. Глава СБУ Василь Грицак каже, що звідти Герман планував вилетіти на територію Росії.

Події наступного дня - крім дивовижного "воскресіння" Аркадія Бабченка - поки що неможливо з'ясувати з відкритих джерел.

Поки що незрозуміло, чи відбулася передача Цимбалюку другої половини обіцяної за вбивство Бабченка суми. Окрім того, невідомо, чи зустрівся "кілер" з Борисом Германом. Фактом залишається те, що о 13:12 Германа затримали оперативники СБУ.

Наступного дня Юрій Луценко заявив: список з 30 запланованих жертв знаходиться в руках українських правоохоронців, всіх цих людей найближчим часом забезпечать охороною. Хто присутній в цьому списку, поки невідомо, проте, судячи з запису в Facebook адвоката Германа Євгена Солодко, на отриманих в ході оперативних заходів записах згадуються два прізвища.

По-перше, Богданова - можливо, мова йде про Іллю Богданова - колишнього співробітника ФСБ, який в 2014 році приєднався до забороненого в Росії "Правого сектора". Нині він проживає в Києві.

По-друге, Тодора Пановського - так звуть одного з активістів одеського Майдану.

Інших фігурантів цього "списку тридцяти" українські силовики не називають.

Версія захисту

У показаннях обвинуваченого в організації вбивства Аркадія Бабченка Бориса Германа розповідається про ще одного фігуранта - В'ячеслава Пивоварника. Це старий знайомий Германа, який, за словами його адвоката Євгена Солодка, колись виїхав до Москви. Зараз, каже Борис Герман, він працює в якомусь фонді, який в його показаннях називається "особистим фондом" або "приватним фондом" Володимира Путіна.

Під час спілкування, продовжує Герман, з'ясувалося, що Пивоварник відповідає в цьому фонді "за організацію терористичних актів та збройного перевороту на майбутніх виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну".

Копирайт изображения SBU Image caption Відеозапис затримання Бориса Германа СБУ оприлюднило у середу

За словами пана Солодка, в якийсь момент Пивоварник запропонував його нинішньому підзахисному "допомагати йому в його протиправній діяльності проти української держави".

Герман нібито погодився, але тут же доповів про цю пропозицію своєму знайомому на ім'я Дмитро. Хто такий цей Дмитро - одне з найзагадковіших питань в цій історії. Можливо, він співробітник української спецслужби, але якої саме, поки невідомо. Мова не йде про СБУ: Герман каже, що він не довіряє цій структурі через те, що в її рядах занадто багато "кротів".

У четвер на суді обвинувачений називав Дмитра співробітником "внутрішньої розвідки" та "департаменту контррозвідки". Пізніше представники прокуратури здивувалися: департамент контррозвідки структурно входить до складу СБУ, яка, власне, проводила операцію щодо інсценування вбивства Бабченка.

Адвокат Германа заявляє, що "не знає", на яку українську спецслужбу працював його підзахисний, але стверджує, що він є "справжнім патріотом", який здійснив своєю співпрацею з цією спецслужбою "подвиг".

"Хто зараз може чітко сказати, скільки в Україні зараз спеціальних служб? .. Боря звернувся до людини, якій довіряв. В якому підрозділі [він] працює, я не знаю. Сам Борис чітко не знає, в якій службі той Дмитро працює", - розповів Солодко BBC News Україна.

Так чи інакше, приблизно за півроку роботи подвійним агентом, спілкуючись з Пивоварником та доповідаючи про це спілкування Дмитру, Герман, за його словами, "вивчав потоки грошей", які надходили в Україну з Росії, а також "як створюються запаси зброї, які в них плани".

Розповідаючи про конкретні результати цієї роботи, Герман заявив, що, за його даними, фінансуванням з "фонду Путіна" користуються маловідома українська партія "Розумна сила" (яка пізніше відкинула це звинувачення) і неназвані члени оточення депутата парламенту Сергія Пашинського (який назвав цю заяву спробою його дискредитації з боку ФСБ).

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В якийсь момент Герман отримав від Пивоварника завдання розшукати людей для здійснення ряду вбивств на території України.

Адвокат Германа стверджує, що його підзахисний вибрав на роль "кілера" свого знайомого Олексія Цимбалюка. "Куратор" Дмитро негайно після цього запевнив Германа, що Цимбалюк звернувся в СБУ. "Тобто, - резюмує Євген Солодко. - Борис з самого початку розумів, що ніякого вбивства журналіста Бабченка не буде, а буде якась імітація".

Сам Герман на суді в четвер запевняв, що Цимбалюка для скоєння вбивства підшукала контррозвідка. "Коли його обирали на цю роль, всі прекрасно знали, що він відразу ж побіжить в СБУ та почне все це розповідати", - говорить він.

Так чи інакше, якщо вірити цій версії історії, спілкування Германа та Цимбалюка було спілкуванням двох агентів українських спецслужб, кожен з яких не хотів смерті Бабченка.

Іншими словами, версія захисту підтверджує роль Цимбалюка як "підставного кілера" та СБУ як організатора всієї цієї спецоперації. Ось тільки, стверджують її прихильники, в СБУ не знали, що їх візаві, Борис Герман, теж діє під контролем спецслужби, тільки іншої, неназваної.

У свідченнях обвинуваченого Германа теж фігурує список з 30 осіб, "яких вони хотіли б знищити на території України". За його словами, цей список "переданий в контррозвідку". Коли і за яких обставин це сталося, Борис Герман на суді не згадав.

Адвокат Євген Солодко в спілкуванні з ВВС заявив, що гроші, які фігурують у справі, заплачені за "вбивство" Бабченка, його клієнт отримав від "російських кураторів".

Заяви Солодко та Германа не дають однозначної відповіді на питання, що конкретно обвинувачений робив 29 травня, в день "вбивства" Бабченка, і наступного дня, коли Герман був заарештований.

Солодко на суді не заперечував, що його клієнт збирався вилетіти з Києва в Мілан ввечері 30 травня. Однак, за його словами, це була заздалегідь запланована робоча поїздка в офіс італійської компанії з виробництва зброї "Беретта". ВВС не вдалося зв'язатися з цією фірмою, щоб підтвердити її намір прийняти Бориса Германа в цей день.

В ході судового засідання в четвер захист наполягав на невинності Германа та вимагав звільнити його в залі суду.

Ключове питання до цієї версії вбивства Бабченка. яке не відбулося: чи дійсно Борис Герман співпрацював з якоюсь українською спецслужбою, яку не називають ані сам обвинувачений, ані його адвокат?

"На даний час вже перевірено, що він не був таємним або нетаємним агентом департаменту контррозвідки СБУ", - заявив прокурор Руслан Кравченко "Радіо Свобода" пізно ввечері в четвер.

Чи існують документальні докази того, що Борис Герман був подвійним агентом?

У четвер на суді Герман стверджував, що такі документи є. "Є докази цього всього, документи для цього всього. Робилося це тільки на благо держави Україна", - заявив він.

Адвокат Германа в інтерв'ю BBC News Україна в п'ятницю заявив, що "співпраця з будь-яким агентом - це документи з найвищим рівнем секретності".

"Документи, які підтверджують співпрацю агента з державною установою, є таємними і їх побачити не можна", - резюмував він.

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