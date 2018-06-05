Сучасне обличчя самостійних абортів

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Кількість пошукових запитів в інтернеті про таблетки для аборту по всьому світу протягом останнього десятиліття збільшилась більш ніж удвічі, свідчить аналіз пошукових запитів Google, проведений ВВС.

Його висновки також кажуть про те, що в країнах, де закони щодо абортів більш суворі, спостерігається більший інтерес до пошуку таблеток для переривання вагітності.

Купуючи таблетки в інтернеті та обмінюючись медичними порадами через групи у WhatsApp, жінки дедалі частіше звертаються до технологій, щоб уникнути правових перепон для аборту.

Це - сучасне обличчя так званого "самостійного аборту".

У країнах з найсуворішим законодавством, у яких аборт дозволений лише для збереження життя жінки або взагалі заборонений, таблетки для аборту мізопростол шукають більш ніж у десять разів частіше, аніж у країнах без обмежень, показує аналіз BBC.

Існує два основних способи проведення аборту - хірургічний та медикаментозний.

Медикаментозний аборт зазвичай передбачає прийом комбінації таблеток, мізопростолу та міфепристону, щоб спровокувати викидень. Мізопростол також має інші комерційні назви, наприклад сайтотек (Cytotec).

І хоча в таких країнах, як Велика Британія, жінкам цю комбінацію призначають лікарі, ті жінки, які шукають та купують таблетки онлайн у країнах, де доступ до абортів обмежений, часто порушують закон, ризикуючи отримати суворе покарання.

За даними Google, дві країни з найвищим пошуковим інтересом до мізопростолу - це Гана та Нігерія.

Гана дозволяє аборти лише у випадках зґвалтування, інцесту, вадах плоду чи для збереження психічного здоров'я жінки.

У Нігерії все ще суворіше: аборт можливий лише в ситуаціях, коли життя жінки - у небезпеці.

З 25 країн з найвищим пошуковим інтересом до мізопростолу 11 розташовані в Африці та 14 - у Латинській Америці.

Усі, крім двох - Замбії та Мозамбіку - або забороняють аборти взагалі, або дозволяють їх лише задля порятунку життя або здоров'я жінки.

В Ірландії за прийом таблеток для аборту загрожує 14 років ув'язнення, проте референдум, який провели у травні, показав, що виборці переважно висловились за скасування цього закону.

Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, який виступив за лібералізацію, заявив, що сподівається, що нові правила запровадять до кінця року.

Нещодавно BBC повідомляла про групу у WhatsApp, яка допомагає жінкам у Бразилії отримати таблетки та пропонує їм консультації під час процедури.

Джуліана (ім'я змінено) була серед жінок, які шукали допомогу у цій групі.

"Я робила цю процедуру сама вдома і повідомила у групу WhatsApp про час, коли збираюсь її почати", - говорить 28-річна жінка.

"Мені дуже сподобалось, що жінки в групі допомагають одна одній, обмінюючись інформацією та обговорюючи сумніви та страхи. Це в певному сенсі додало мені сил, - розповіла Джуліана. - Завжди добре знати, що ти не один. Група була дуже важливою для мене, щоб я відчувала себе в безпеці".

Аналіз даних Google не лише показує країни, у яких найбільший інтерес до пошуку такої інформації. Він також може показати, як часто шукають конкретні фрази щодо певної теми.

"Таблетки для аборту" - найпопулярніша пошукова фраза щодо аборту в усіх країнах, проаналізованих BBC.

"Як зробити аборт" - найбільш поширене питання у більш ніж двох третинах країнах.

"Як використовувати мізопростол", "Ціна мізопростолу", "Купити мізопростол" та "Дозування мізопростолу" - серед найпоширеніших пошуків на тему аборту.

Поряд із таблетками для аборту жінки також звертаються до пошуковиків, щоб знайти альтернативні способи самостійного переривання вагітності.

Трави, такі як петрушка, кориця, вітамін С, аспірин та чай для аборту (трав'яні збори) - усе це зустрічається серед найпопулярніших пошукових запитів.

У половині країн, які ми розглядали, "домашні засоби для абортів" були основним запитом, пов'язаним з абортами.

Одне дослідження, присвячене використанню чаїв для аборту в Африці на південь від Сахари, показало, що, хоча деякі рослини дійсно впливають на матку, цей традиційний метод має багато недоліків.

Поряд з відсутністю даних про безпеку, дослідження показало, що під час їхнього використання було важко контролювати дозування та побічні ефекти.

Всесвітня організація охорони здоров'я не вважає безпечним методом аборту жоден з перелічених вище "домашніх засобів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тема абортів активно обговорюється, зокрема в Аргентині

За даними ВООЗ, у всьому світі щороку роблять близько 25 мільйонів небезпечних абортів, що становить 45% від усіх абортів.

Мізопростол зазвичай вважається безпечним способом переривання вагітності, якщо процедура відбувається під наглядом фахівця. Однак якщо його використовує людина без професійної підготовки, то виникають додаткові ризики.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає таке непрофесійне використання "менш безпечним" і каже, що такі випадки становлять майже одну третину (31%) від загальної кількості абортів, як безпечних, так і небезпечних.

"Навіть тоді, коли якість ліків ідеальна, і ви чітко дотримуєтеся інструкції, все ж існує можливість невдачі", - каже пан Перера.

Коли жінка купує таблетки в інтернеті або ж отримує їх від непрофесійної людини, це збільшує шанси на невдалий аборт, стверджує він.

Такі жінки також менш схильні йти на огляд після аборту, якщо щось пішло не так.

"Стигма, вартість, географія проживаня - все це змушує жінок вагатися, і це ставить їх під загрозу", - говорить він.

"Прогрес дуже повільний, але він без сумніву існує. У світі були зроблені певні кроки назад, наприклад, у США, але я все ще маю надію", - додає пан Перера.

BBC нещодавно дізналась історію Арезу, студентки права з Ірану, яка дізналася, що завагітніла від свого хлопця, з яким зустрічалась п'ять років. Вони завжди використовували контрацепцію.

"Я заходила до кожного гінекологічного кабінету, який мені траплявся", - каже вона.

"Коли лікарі мене оглядали і дізнавалися, що я незаміжня і мені потрібен аборт, вони негайно мені відмовляли", - розповіла дівчина.

Вона підробила документи, що свідчили про розлучення, та переконала одного лікаря їй допомогти.

"Він взяв з мене шалені гроші за вісім таблеток", - каже вона. Але ліки не мали ефекту.

В інтернеті Арезу знайшла благодійну організацію, яка надсилає таблетки для аборту жінкам з тих країн, де є обмеження на цю процедуру. Там вона отримала пораду та підтримку.

На жаль таблетки, які їй дав лікар, викликали сильну кровотечу, але аборт так і лишився незавершеним, і Арезу разом із сестрою через тиждень звернулась до приватної клініки.

"Я збрехала, сказала їм, що мій чоловік перебував у Франції, і що документи були десь у сейфі, і мені треба було провести безпечний аборт", - каже дівчина.

Співробітники лікарні були не схильні їй допомагати, і те, що врешті вони все ж їй повірили, за словами Арезу - справжнє диво.

"Після усієї брехні і вигаданих історій, мене, нарешті, прийняли, і через тридцять хвилин мені зробили процедуру аспірації. Це було найгіршим кошмаром мого життя", - каже вона.

Близько 14% всіх абортів були "найменш безпечними", тобто виконані некваліфікованими людьми з використанням небезпечних методів, таких як введення чужорідних предметів та використання рослинних зборів.

Після них можуть виникати такі ускладнення, як інфекція та неповний аборт.

Якщо аборт є незавершеним, медичні працівники можуть порадити або ж подальше медикаментозне лікування, або хірургічне втручання - залежно від ситуації.

Як повідомляє інститут ім. Гуттамахера, щороку від ускладнень після небезпечного аборту гинуть щонайменше 22 800 жінок.

Автор - Амелія Баттерлі, обробка даних - Клара Гібур. У написанні матеріалу брали участь Діна Демрдаш, Наталія Пассаріньо та Ференак Аміді.

Що таке 100 жінок?

Проект ВВС "100 жінок" щороку називає 100 найвпливовіших та жінок, що надихають, у всьому світі.

Ми робимо документальні фільми, статті та інтерв'ю про їхнє життя, роблячи акцент на історіях, в центрі яких стоїть жінка.

Методологія:

Усі використані дані пошуку охоплюють останні п'ять років і надходять з Google Trends, що не може надати точних обсягів пошуку, однак показує відносний пошуковий інтерес до теми за шкалою від 0 до 100, де 100 є найвищим пошуковим інтересом для даної теми, часу та географії.Дані містять пошукові запити, зроблені різними мовами або з використанням різних назв ліків (наприклад, "таблетки для аборту", "мізопростол" або "Cytotec").

Ми розглянули дані пошуку в усьому світі для окреслення загальних тенденцій, та дослідили більш детально 14 країн: Гану, Нігерію, Гондурас, Болівію, Еквадор, Нікарагуа, Кенію, Мексику, США, Колумбію, Бразилію, Аргентину, Індію та Ірландію. Дані про закони щодо абортіву кожній країнінадані Центром репродуктивних прав.