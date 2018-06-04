Чи доводить поліграф вину Савченко?

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СБУ оприлюднило результати поліграф-експертизи Надії Савченко у справі про підготовку нею збройного перевороту та терактів в урядовому кварталі й парламенті.

У спецслужбі стверджують, що детектор брехні підтвердив: пані Савченко справді планувала повалення влади, перевозила зброю і всерйоз домовлялася з керівниками невизнаної "ДНР".

Захист Надії Савченко вже відмовився визнавати такі результати поліграфа.

Доказ чи ні?

Копирайт изображения СБУ Image caption Результати допиту на поліграфі, поміж іншого, підтерджують намір Надій Савченко здійснити теракти у Верховній Раді та ліквідувати керівництво держави, кажуть у СБУ

Поліграфолог та експерт-психолог Олег Назаров розповів BBC News Україна, що оприлюднена Службою безпеки інформація ще не є доказом у суді та невідомо, чи стане ним.

"За Кримінально-процесуальним кодексом, експертиза наперед не є доказом, а є лише джерелом доказів. Щоб вона стала доказом, необхідно, щоб її перевірили на предмет узгодженості з іншими матеріалами провадження, а також допустимості і належності", - пояснює експерт.

За його словами, суд перевірятиме дії експертів під час допиту Надії Савченко на поліграфі, зокрема аналізуватиме, наскільки повною була експертиза, чи було враховано всі психологічні та фізіологічні фактори.

Лише після цього суддя вирішить, чи вважати результати допиту на поліграфі доказами - на підтримку обвинувачення чи захисту.

"Поки що, на етапі досудового слідства, жоден матеріал не є остаточним в розумінні звинувачення. Такого статусу він може набути лише в суді", - відзначає Олег Назаров.

Повторний поліграф

Захист Надії Савченко незгодний з оприлюдненими СБУ даними і відмовився їх визнавати.

Сестра - Віра Савченко - каже, що допит на поліграфі був проведений ще у квітні, а його результати опублікували саме зараз, адже Надія Савченко вирішила провести повторну експертизу на детекторі брехні.

Олег Назаров підтверджує, що на даному етапі і обвинувачення, і захист можуть спробувати провести скільки завгодно різних експертиз - зокрема й через поліграф.

Головне - переконати слідчого суддю у тому, що ці експертизи справді потрібні.

Утім, вважає експерт, те, що СБУ оприлюднило результати поліграф-експертизи до суду певним чином "розв'язує руки" для захисту Надії Савченко - адвокати вже можуть працювати на те, щоб у майбутньому переконати суддю, що результати поліграфа доказами в суді вважатися не можуть.

"Захист тепер може навіть провести певні наукові висновки про результати експертизи й залучити наукових консультантів для оцінки правомірності", - припускає експерт.

Справа Савченко

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8 березня 2018 року українські силовики затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана при виїзді з невизнаної "ДНР". У його мікроавтобусі виявили великий арсенал зброї, включно з мінометами і гранатометами. Самого Рубана передали СБУ.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді заявив, що до справи Рубана причетна Надія Савченко, яка планувала теракт в урядовому кварталі Києва.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (Хотіли - Ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", - заявив Юрій Луценко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко та Юрій Луценко у Верховній Раді

Надія Савченко підготовку теракту заперечила й заявила, що знала про стеження, тому вирішила піти на "політичну провокацію" СБУ і Генпрокуратури, щоб довести абсурдність звинувачень.

Насправді ж, заявила пані Савченко, вона боролася зі зловживаннями в армії та політичною корупцією, а також вела переговори про звільнення полонених.

22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. У той же день її затримала СБУ.

23 березня Надія Савченко оголосила голодування: "Я пройду весь цей шлях, який пройшла у Росії, коли мене катував ворог. Можу пройти шлях, коли буде катувати свій".

Тоді ж суд арештував її без права застави.

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