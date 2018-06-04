Київ без гарячої води: не тільки влітку?

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Чергове літо для багатьох жителів столиці України почалося без гарячої води. Проте якщо в минулі роки це пояснювали "профілактикою" мереж, після яких труби все одно рвалися, то зараз причина пов'язана зі зміною компанії, яка постачає киянам гарячу воду й опалення.

Більше за те - є ризики, що з 1 серпня без гарячої води може залишитися весь Київ. Про це сказала ВВС News Україна прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.

"Ми ще не повернули з управління "Київенерго" ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За рішенням Київради, повернення цих двох об'єктів і заводу "Енергія" має відбутися 1 серпня. Вони постачають гарячу воду в понад 6 тисяч будинків. Ці будинки наразі з водою, бо діє угода між "Нафтогазом" і "Київенерго", - сказала вона.

Але, додає пані Грамотна, "щойно ця угода припинитися, і необхідно буде - як і у випадку з котельнями - укладати нову угоду між "Київтеплоенерго" і "Нафтогазом", є ризик що "Нафтогаз" так само займе позицію "не будемо укладати угоду".

"Тоді весь Київ залишиться без гарячої води. Більше того - це ставить під загрозу підготовку до зими і опалювальний сезон взагалі", - сказала речниця заступника голови КМДА.

Як до цього дійшло?

Наприкінці квітня сплив термін дії угоди, за якою "Київенерго" з 2001 року управляла тепловим господарством Києва та постачала гарячу воду й опалення.

З 1 травня теплові мережі, теплові пункти, котельні й лічильники відійшли новоствореному комунальному підприємству "Київтеплоенерго". А ось ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 разом зі сміттєспалювальним заводом "Енергія" до серпня залишаться в управлінні "Київенерго".

Image caption Нещодавнє інтерв'ю ВВС NEWS Україна з мером Києва про підготовку до матчу Ліги чемпіонів отримало багато коментарів. Багато з них стосувалися не футболу, а відсутності у столиці гарячої води

Це збіглося в часі з початком відключення гарячої води, яка в деяких районах столиці зникла ще в квітні - разом з опаленням.

Тоді в КМДА казали, що традиційна "профілактика" цього року почалася трохи раніше, і що ще до початку літа гаряча вода знову повернеться в оселі киян. Проте цього не сталося.

Кияни "в заручниках"

Наприкінці травня столична влада повідомила, що деяких споживачів перемкнули з районних котелень на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Саме звідти "щасливіші" кияни отримують нині гарячу воду.

Проте майже три тисячі будинків так і залишаються без неї.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв пояснив це "відмовою НАК "Нафтогаз" укласти договір із КП "Київтеплоенерго" на постачання природного газу".

Як висловився перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, кияни "стали заручниками і залишаються без гарячого водопостачання".

За його словами, міська влада зверталася до "Нафтогазу" з проханням укласти потрібні угоди - і паралельно вирішувати суперечливі питання в суді.

"Проте наразі ситуація залишається незмінною, і ми вимушені звернутися до Кабінету Міністрів з проханням надати підтримку Києву", - заявив Микола Поворозник.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом проблему вдасться вирішити, розділивши угоду на постачання на дві частини - власне, про саме постачання, і про врегулювання проблеми боргів.

Що це за борги?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Столичний мер Віталій Кличко вважає, що проблема комунальних боргів Києва має вирішуватися "на національному рівні"

Перед тим, як передати управління тепломережами іншому господарю, "Київенерго" завершила попередній опалювальний сезон із понад 5 млрд грн боргів перед "Нафтогазом".

Коли управління тепловим господарством столиці перейшло від "Київенерго" до "Київтеплоенерго", разом із ним перейшли й ці борги.

Через це "Нафтогаз" відмовився підписувати угоду і постачати газ комунальному підприємству, доки не врегулюють проблему боргів.

У "Нафтогазі" пояснили це тим, що за законом "Про теплопостачання", договори з правонаступниками компаній, які постачають тепло, можна підписувати лише за умови, як буде погоджений порядок повернення попередніх боргів.

При цьому у "Нафтогазі" твердять, що готові на розтермінування платежів, але хочуть знати принцип, за яким це відбуватиметься.

"Компанія готова укласти договір про постачання газу з "Київтеплоенерго" одразу після вирішення питання правонаступництва за борговими зобов'язаннями", - кажуть у "Нафтогазі".

Натомість мер Володимир Кличко заявив, що проблема заборгованості "Київенерго" перед "Нафтогазом" має вирішуватися окремо, а для "Київтеплонерего" першочерговим завданням має стати підготовка столиці до наступної зими.

Відтак Київрада заборонила "Київтеплоенерго" брати на себе борги "Київенерго".

23 травня за це рішення проголосували 94 із зареєстрованих в залі 95 депутатів.

Хто кому винен?

За травень заборгованість "Київенерго" за газ дещо зменшилася, і, за даними "Нафтогазу", на кінець травня перевищила 4 млрд грн.

Водночас, кажуть у КМДА, у боргах "Київенерго" перед "Нафтогазом" значну частку становлять:

борги населення за гарячу воду й опалення,

борги держави за пільги й субсидії (1,1 млрд грн),

та нараховані "Нафтогазом" штрафні санкції (1,2 млрд грн).

Тим часом, "Київенерго" оприлюднило свої дані щодо багатомільярдного боргу.

За цими даними, борг споживачів за гарячу воду і опалення перед компанією становить 4,8 млрд грн, тоді як борг за газ перед "Нафтогазом" - менший і дорівнює 3,8 млрд грн.

Що з цим робити?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Для багатьох киян питання, чи купувати бойлер, вже не стоїть. Але за додаткову електрику для підігріву води вони платять тому ж "Київенерго"

Якою б не була точна цифра боргу, ясно, що він складає кілька мільярдів гривень, і що по суті новостворене комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не має до нього жодного стосунку, вважає директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

Він також твердить, що норми закону "Про теплопостачання", на які посилаються в "Нафтогазі", стосуються ситуації зі зміною права власності, а тому не стосуються ситуації, що виникла у Києві.

"Київенерго" не мало ніякої власності, власність не змінюється. Тому застосовувати цю статтю у цьому випадку юридично некоректно. Є боргові зобов'язання "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз", і жодних боргів новоствореної "Київтеплоенерго", - каже експерт.

У "Нафтогазі" ж наполягають, що хто має активи, той і бере на себе погашення боргів.

Але зауважують: "Логічно, що, перебираючи на себе заборгованість перед "Нафтогазом", "Київтеплоенерго" має отримати і право вимоги до боржників "Київенерго".

Столична ж влада очікує, що у ситуацію має втрутитися уряд. Мер міста Віталій Кличко вважає, що оскільки борги "Київенерго" "накопичувалися роками", то і їх доля "повинна вирішуватися на національному рівні".

Проте поки фінансово-майнова суперечка між "Нафтогазом", "Київенерго" і "Київтеплоенерго" триває, мешканці Києва і оглядачі починають обговорювати вірогідність зими без опалення на тлі літа без гарячої води.

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