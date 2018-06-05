Американським вченим вдалося вилікувати рак грудей на останній стадії

Копирайт изображения Judy Perkins Image caption Джуді Перкінс діагностували рак грудей на термінальній стадії два роки тому

Американські вченим завдяки новій процедурі вдалося вилікувати рак грудей у жінки на останній стадії, ідеться у новому дослідженні, опублікованому у журналі Nature.

У рамках нової терапії у кров жінки ввели 90 млрд імунних клітин.

Два роки тому лікарі сказали Джуді Перкінс зі штату Флорида, що їй залишилося жити три місяці. Сьогодні в її тілі немає й сліду ракової пухлини.

Команда вчених із Національного університету раку у США каже, що така терапія все ще є експериментальною, але з часом може стати методом лікування усіх видів раку.

У Джуді був рак грудей на термінальній стадії - він швидко поширювався і не підлягав конвенційному лікуванню.

У її печінці були пухлини розміром із тенісний м'яч, метастази поширилися по всьому тілу.

Про свій досвід експериментального лікування вона розповіла ВВС: "Приблизно через тиждень після початку терапії я почала щось відчувати. У моїй грудях була пухлина, і я відчувала, як вона стискається. Ще за один-два тижні вона зовсім зникла".

Вона пригадує також першу томограму після процедури - увесь медперсонал "був дуже схвильований і аж підстрибував".

Тоді ж їй повідомили, що вона повністю здорова.

Зараз Джуді ходить у походи і плаває на каяках, і нещодавно упродовж п'яти тижнів подорожувала по рідному штату.

Жива терапія

Процедура, фактично, є такими собі "живими ліками", які виробляються із клітин самого пацієнта у одній з провідних світових лабораторій із дослідження раку.

Доктор Стівен Розенберг, який очолює відділення хірургії у Національному інституті раку у США, розповів ВВС: "Мова йде про найбільш персоналізоване лікування, яке тільки можна уявити".

Поки що таке лікування - експериментальне, і потребує дуже багато тестів і перевірок, перш ніж його почнуть використовувати повсюдно.

Але ось як воно працює.

Усе починається із вивчення ворога.

Пухлину пацієнта аналізують на генетичному рівні, щоб ідентифікувати рідкісні генетичні зміни, які можуть зробити рак видимим для імунної системи.

Із 62 генетичних аномалій у пухлині пацієнтки Джуді Перкінс лише чотири могли стати потенційними мішенями для імунної атаки.

Наступний етап - полювання. Імунна система пацієнта уже починає атакувати пухлину, але білі кров'яні тільця поки що програють раковим клітинам.

На цьому етапі вчені уважно стежать за білими кров'яними тільцями пацієнта і виокремлюють ті, які здатні успішно атакувати рак. Їх потім вирощують у величезній кількості у лабораторіях.

У кров 49-річної Джуді ввели близько 90 млрд таких штучно розмножених імунних клітин - разом із ліками, що "знімають гальма" із імунної системи.

"Ті ж мутації, які спричиняють рак, стають його Ахіллесовою п'ятою", - розповів доктор Розенберг.

"Зміна парадигми"

Це результати лікування лише одного пацієнта. Для підтвердження знахідок вченим належить провести масштабніші медичні дослідження.

Виклик наразі полягає у тому, що імунотерапія у лікуванні раку може працювати феноменально для одних пацієнтів - і геть не приносити жодної користі для інших.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У кров Джуді ввели близько 90 млрд імунних клітин

"Це дуже експериментальне лікування, і ми лише вчимося, як його здійснювати, але потенційно його можна застосувати до будь-якого виду раку, - розповідає доктор Розенберг. - Нам ще належить зробити багато роботи, але існує потенціал повної зміни парадигми у лікуванні раку - у створенні унікальних ліків для кожного пацієнта - і це дуже відмінно від усіх інших видів лікування".

Дослідження американських колег похвалив доктор Саймон Вінсент із британської благодійної дослідницької лабораторії Breast Cancer Now.

"Ми думаємо, що ці результати - визначні. Це перша нагода побачити такий вид імунотерапії на найбільш поширеному виді раку. Та наразі він протестований тільки на одному пацієнтові", - зазначає доктор Саймон.

"Треба зробити ще багато роботи, але потенційно ця технологія може відкрити цілу нову галузь терапії для великої кількості людей", - підсумовує він.