"Він не зломлений": режисер Куров про зустріч із Сенцовим у колонії

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Український режисер Олег Сенцов 22-й день голодує в російській колонії "Білий ведмідь", де його ув'язнили, звинувативши у тероризмі. У понеділок до Сенцова приїхали його адвокат Дмитро Дінзе, документаліст Аскольд Куров і архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

У розмові з ВВС пан Куров розповів про стан Сенцова і про його намір продовжувати голодування.

ВВС: Як вам вдалося потрапити до Сенцова?

Аскольд Куров: Вдалося потрапити дуже несподіваним чином. Я не сподівався, що адміністрація дозволить нам побачення, але з нами був адвокат і архієпископ Климент, який хотів зустрітися з адміністрацією колонії і поспілкуватися, якщо можливо, з Олегом Сенцової. Але вийшло, що Олег від зустрічі з архієпископом відмовився, але чомусь адміністрація дозволила зустрітися мені з Олегом.

Він виглядає, можна сказати, що добре - як для тієї ситуації, в якій він опинився. Він досить бадьорий, в хорошому настрої, говорив, що зараз йому навіть легше, ніж було перші десять днів.

ВВС: Чи намагаються на нього тиснути, змусити їсти?

А.К.: Ні-ні, на це він не скаржився. Він сказав, що приймає підтримуючу терапію. Це раз на два дні крапельниця - півтора літри розчину глюкози, якихось вітамінів, просто для того, щоб органи функціонували нормально.

І сьогодні вранці його возили до лікарні за межами колонії, він проходив там обстеження. Воно, слава Богу, не виявило жодних відхилень в роботі організму. Так що стан у нього поки що нормальний.

ВВС: Він знає про вирок українському журналісту Олегу Сущенку?

А.К.: Ні, на жаль, не було можливості йому цю новину зачитати, я сам цього не знав. Олег отримує інформацію, але з великим запізненням. Він нічого не знав ні про голодування (активіста Олександра) Кольченко.

Що стосується голодування Кольченка - він знає, що у Кольченка дефіцит ваги. Він сказав, що нікого не закликає приєднуватися до голодування, нікого не втягує, але солідарний з кожним, хто на це зважився. І всім дуже дякував за підтримку, за те, що його не забувають.

Копирайт изображения АНТОН НАУМЛЮК

Те, що мене вразило, - це те, що він не зломлений. Він не вагається і не сумнівається. І це навіть лякає, тому що я розумію, що це його рішучість піти до кінця.

Він сьогодні уточнив, що він не знає точної кількості українських політв'язнів в Росії, тому він не говорить про 64 людини - або більше, або менше. І він не вимагає нічого від російської влади - не вважає це за можливе, він намагається привернути увагу до тієї проблеми, яка ніяк не вирішується.

І посил такий: він припинить голодування, коли відпустять всіх політв'язнів.

Справа Сенцова

14 травня український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, оголосив про початок безстрокового голодування. 31 травня на знак підтримки Сенцова також оголосив голодування український активіст Олександр Кольченко.

У серпні 2015 року суд у Росії засудив Сенцова та Кольченка до відповідно 20 та 10 років колонії суворого режиму.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція у Києві на підтримку Олега Сенцова

Обох звинуватили у підготовці терористичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.

Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв'язнями. Україна вимагає їх негайно звільнити.

На підтримку Сенцова неодноразово виступали російські та західні кінематографісти, в тому числі американські актори Джонні Депп та Меріл Стріп.

У березні кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак передала президенту Володимиру Путіну прохання про помилування 16-ти людей, яких вона вважає політв'язнями. У списку були прізвища Сенцова і Кольченка.

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