Про MH17, Крим і фото топлес: Путін відповів на жорсткі запитання

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Президент Росії у вівторок відвідає Австрію. Напередодні він дав інтерв'ю австрійському телеканалу ORF. Питання ведучого Арміна Вольфа були жорсткішими за ті, які зазвичай ставлять пану Путіну.

Журналіст запропонував визнати, що саме повстанці, а не українські військові збили 2014 року "Боїнг" ракетою, яку привезли з Курська. І запитав, чи мають рацію ті, хто вважає Володимира Путіна царем.

Про MH17

Питання: "2014 року збили рейс MH17 в Україні, 290 людей загинули. Міжнародна слідча комісія заявила кілька днів тому, що цей літак збила ракетна система російської армії, що це був конвой з Росії, який прибув до українських повстанців на сході України. Є відео, є телефонні розмови і десятки свідків. Ви вже рік говорите, що це не відповідає дійсності, але практично ніхто не вірить цим словам.

Хіба тим самим ви не ставите на кін достовірність російських заяв? Можливо, варто визнати, що повстанці на сході України використали російське озброєння для того, щоб скоїти цей жахливий злочин?"

Відповідь: "Хочу зазначити, що обидві конфліктуючі сторони: і українська армія, і навіть українські націоналістичні батальйони, які нікому не підпорядковуються, крім своїх лідерів, і донбаська міліція, збройні формування Донбасу - вони всі використовують зброю радянського і російського виробництва. Всі. І одна, і інша сторони мають на озброєнні різні комплекси: і стрілецьку зброю, і авіацію, і комплекси боротьби з авіацією. Все це російського виробництва".

Ви багато разів визнавали, що це були представники російської армії, хоча раніше заперечували це. Чому ми маємо вірити вам цього разу? Армін Вольф, журналіст

Питання: "Однак зараз вже відомо, яка саме ракета - ракета комплексу "Бук". Це була бригада російської армії в Курську. Це вже достеменно відомо, проте ви це заперечуєте. Хіба не варто визнати, що ця ракета дійсно російського походження? Чи не варто офіційно визнати, що Росія підтримувала зброєю повстанців на сході України?"

Відповідь: "Якщо ви матимете терпіння і дослухаєте мене, ви почуєте мою точку зору з цього питання, добре? Я вже сказав, що з обох боків використовується зброя російського виробництва, і на озброєнні російської армії є такі ж системи, про які говорять експерти. Такі ж, які виробляли напевно в колишньому Радянському Союзі або в Росії. Це по-перше.

По-друге, російських експертів не допускають до розслідування, наші аргументи до уваги не беруть, нас ніхто в цій комісії слухати не хоче. В той же час українська сторона, яка є зацікавленою в результатах цього розслідування, допущена до цього розслідування. А вона несе відповідальність щонайменше за те, що, порушуючи міжнародні правила ІКАО, не заборонила політ цивільних повітряних суден в зоні конфлікту ... "

Питання: "... Однак який інтерес у Голландії, у Австралії та Малайзії в тому, щоб звалити провину на Росію, якщо це була не російська ракета, яка належала російським збройним силам?"

Відповідь: "Ні, ми так не думаємо, у нас є інша точка зору. Ви зараз перерахували країни, які нібито вважають, що це російська ракета, і що Росія причетна до цієї жахливої трагедії. Мушу вас розчарувати і засмутити. Зовсім недавно офіційні особи Малайзії заявили, що вони не бачать причетності Росії до цієї жахливої трагічної події, що у них немає доказів того, що Росія до цього причетна".

Про анексію

Питання: "... Багато людей не вірять в російські аргументи, оскільки кілька років тому в Криму ви говорили, що всім відомі "зелені чоловічки" - бійці в зеленій уніформі без розпізнавальних знаків - були місцевими силами самооборони. І через деякий час раптом з'ясувалося, що це дійсно були російські солдати. Після цього ви багато разів визнавали, що це були представники російської армії, хоча раніше заперечували це. Чому ми маємо вірити вам цього разу?"

Відповідь: "... Там завжди була російська армія. Я хочу, розумієте, щоб ви деякі речі не повторювали механічно, а реально заглибилися в те, що там відбувалося. У Криму завжди перебувала російська армія. Там був наш військовий контингент.

Секунду, дайте мені сказати. Ви хочете постійно ставити запитання чи почути мої відповіді?

І перше, що ми робили, коли почалися події в Україні ... А що за події такі? Я зараз скажу - а ви скажете, так чи ні. Це озброєний антиконституційний переворот і захоплення влади. Так чи ні? Ви можете мені сказати?"

Питання: "Я не експерт з української конституції".

Відповідь: "А тут не треба бути фахівцем з України, треба бути просто фахівцем з права, з конституційного права будь-якої країни".

Питання: "Але я не хотів би говорити про українську політику, радше про російську політику. Давайте я сформулюю інакше. Що має статися, щоб Росія повернула Крим Україні?"

Відповідь: "Немає таких умов і бути не може".

Про Навального

Питання: "... Вийшло так, що найвідоміший опозиціонер Росії не зміг висунути свою кандидатуру, це блогер Олексій Навальний. Ви ще жодного разу не називали відкрито його ім'я, Олексія Навального. Чому?"

Кажуть, що ви перетворили країну, яка була на шляху до демократії, на авторитарну систему, що ви нібито тут цар Армін Вольф, журналіст

Відповідь: "У нас багато бунтівників. Як і у вас, і в Сполучених Штатах. Я вже в бесіді з вашої колегою згадував: був такий рух в США - Occupy Wall Street. Де вони тепер? Їх немає.

У вас хіба таких мало - і в Європі, і в Австрії - людей, які виступають з крайніх позицій, проповідують радикальні точки зору, намагаються маніпулювати проблемами в суспільстві? Зокрема, питаннями, пов'язаними з корупцією.

В Україні, наприклад, про яку ми з вами говорили, одним з гасел опозиції, коли вони прийшли до влади, була боротьба з корупцією. Що там зараз відбувається з корупцією? Що в Європі говорять про корупцію в Україні? Всі лають керівництво України за те, що вони мало роблять в цій сфері. Чому ви вважаєте, що ми ... хвилинку ... "

Питання: "Чому ви не називали його ім'я публічно?"

Відповідь: "Ви мені не даєте фразу закінчити, поводитеся так нестримано. Ми не хочемо, щоб нам підсунули ще одного, другого, третього чи п'ятого Саакашвілі, колишнього президента Грузії. Ми не хочемо, щоб у нас на нашій політичній сцені з'явилися Саакашвілі в другому, третьому, четвертому виданні. Вам подобаються такі фігуранти, нібито політичні діячі?"

Путін - цар?

Питання: "Ви вже впродовж 18 років президент або прем'єр-міністр. Деякі кажуть, що ви перетворили країну, яка була на шляху до демократії, на авторитарну систему, що ви нібито тут цар. Це так?"

Відповідь: "Ні, не так. Це, звичайно, не так і аж ніяк не відповідає дійсності, тому що у нас демократична держава, і ми всі живемо в рамках чинної конституції. У нашій конституції прописано (я думаю, як і в конституції Австрії ) - два терміни поспіль, не більше, президент може обиратися.

Тому після двох легітимних термінів мого президентства я залишив цей пост, не змінював конституцію і перейшов на іншу посаду, працював головою уряду Російської Федерації. Після цього, як відомо, 2012 року повернувся, пройшов через вибори, вибори виграв.

Про фото топлес

Питання: "Тоді у мене останнє питання, можливо, трохи незвичне. Є дуже багато ваших фотографій в напівоголеному вигляді, що для лідера держави дійсно доволі незвично.

Ці світлини роблять не папараці чи туристи, а публікує Кремль. Що це за фотографії?"

Відповідь: Ви сказали "в напівголому". Слава богу, не "в оголеному". Якщо я відпочиваю, то не вважаю потрібним ховатися за кущами і нічого в цьому поганого не бачу.