Хто лідирує у президентській гонці - нові рейтинги

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Вибори президента і Верховної Ради відбудуться навесні та восени 2019 року відповідно

Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова оприлюднили чергові рейтинги можливих кандидатів у президенти, а також політичних партій.

Серед тих, хто планує піти на президентські вибори навесні 2019 року, голоси розподілилися так:

Юлія Тимошенко - 13,3% Анатолій Гриценко - 9,4% Юрій Бойко - 8,4% Петро Порошенко - 7,6% Олег Ляшко - 7,4% Святослав Вакарчук - 5,6% Вадим Рабінович - 5,5% Володимир Зеленський - 5%.

Ще 14,6% з тих, хто піде на вибори, не визначилися, за кого голосувати.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Тимошенко і Гриценко є лідерами президентських перегонів, які ще не почалися

Соціологи зауважують, що з огляду на статистичну похибку в 2,3%, насправді можна говорити про дві групи кандидатів: умовних лідерів (Тимошенко та Гриценко) та всіх інших.

Директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна звертає увагу, що Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко, за цим опитуванням, справді матимуть перевагу, однак вона не є настільки суттєвою.

Особливо з огляду на те, що виборча кампанія ще не почалася.

"Такого, щоб так кучно йшли кандидати, ще не було… Ситуація дуже хитка", - додає соціолог.

Так йдуть і партії, порівнюють автори дослідження:

"Батьківщина" - 12,6% "Громадянська позиція" - 10,7% "Опозиційний блок" - 8,5% "За життя" - 8,1% "Радикальна партія" - 7,9% "БПП - Солідарність" - 7,8% "Самопоміч" - 5,1% "Слуга народу" - 5% "Свобода "- 3,3%.

13,3% респондентів, які планують йти на виборчі дільниці у жовтні 2019 року, ще не знають, за кого віддадуть свій голос.

Регіональний і майновий розподіл

Копирайт изображения УНІАН Image caption На Сході - тенденція до підтримки окремих лідерів, кажуть соціологи

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко каже, що в опитуванні можна побачити кілька регіональних лідерів на Сході і на Донбасі зокрема: це Юрій Бойко та Вадим Рабінович (при тому, що і Юлія Тимошенко тут має суттєву підтримку).

На думку соціолога, це - тенденція до повернення у політику суттєвих регіональних відмінностей, які існували до 2014 року.

"Поки що це не така абсолютна підтримка, яка була у Януковича, але картина вже серйозно відрізняється", - звертає увагу Андрій Биченко.

Ірина Бекешкіна відзначає уподобання виборців із різним матеріальним становищем: "Серед найбідніших абсолютним лідером є Тимошенко… відносно благополучних - Порошенко".

Нові кандидати

Копирайт изображения УНІАН Image caption Шоумен Зеленський у частини виборців є "новим політичним лідером"

Більше 60% респондентів відповіли ствердно на питання, чи потрібні Україні нові політичні лідери.

На думку опитаних, вони мають:

бути некорумпованими;

чесними;

захищати інтереси простих людей.

Програми, професіоналізм, патріотизм, незалежність від фінансово-економічних груп та наявність команди, яка б їх підтримувала, цікавить виборців менше.

Респонденти мали можливість самостійно вписати прізвища тих людей, яких вони вважають потенційними "новими лідерами".

Тут, кажуть автори, чітко лідирують троє:

Святослав Вакарчук;

Володимир Зеленський;

Євгеній Мураєв.

Попередні дослідження

Оприлюдненні раніше дослідження показували загалом схожі тенденції.

26 квітня масштабне опитування політичних уподобань українців опублікувала група "Рейтинг".

Тоді серед усіх опитаних лідером президентських симпатій також була Юлія Тимошенко, за яку готові були проголосувати 8,8% громадян.

На другому місці опинився керівник партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко - 6,6%.

Далі майже впритул ціла група політиків, різниця між якими була меншою від статистичної похибки. Один з лідерів "Опозиційного блоку" Юрій Бойко та Святослав Вакарчук - по 6%, Володимир Зеленський - 5,8%, Петро Порошенко та голова "Радикальної партії" Олег Ляшко - 5,5%.

За цією групою умовних лідерів були голова партії "За життя" Вадим Рабінович - 3,8% та мер Львова і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий - 1,9%.

Так само багато було тих, хто планує йти на вибори, але не визначився з кандидатом.

"Це будуть найцікавіші вибори в історії України, у нас будуть найрізноманітніші кандидати. Думаю, що на якомусь етапі боротьба між лідерами буде за 1-2%. Однотурових виборів точно не буде", - спрогнозував засновник групи "Рейтинг" Ігор Тищенко.