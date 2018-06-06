Як ожило українське кіно

Копирайт изображения film.ua Image caption Зйомки фільму "Гарет Джонс" на Чернігівщині

Цього року майже щомісяця на екрани виходять українські стрічки. Українські фільми привезли нагороди з найпрестижнішого кінофестивалю світу - Каннського.

Чи можна говорити про бум українського кіно і як глядачі сприймають вітчизняні стрічки - дізнавалась ВВС News Україна.

"Є, що показати"

Зірка серіалу "Війна і мир" та "Макмафія" Джеймс Нортон щулиться від холоду на залізничній станції Велика Доч, що у Чернігівській області.

Британський актор опинився так далеко в українській провінції завдяки зйомкам історичного трилера про Голодомор "Гарет Джонс", у якому також грає зірка серіалу "Корона" Ванесса Кірбі (та, що принцеса Маргарет).

Копирайт изображения EPA Image caption Жан Рено у Києві

Французький актор Жан Рено на прес-конференції у Києві розповідає, який гарний ліс в українських Карпатах.

Зірка культового "Леон-кілера" милувався ним під час зйомок фільму про ще одного кілера, "Останній крок", який знімали не лише в Карпатах, але і на Подолі у Києві.

Копирайт изображения kinorob.com Image caption У травні у Карпатах почнуться зйомки бойовика "Захар Беркут" за участі голлівудських зірок

Зараз в Україні, за даними Української кіноасоціації, на різних студіях знімають 30 фільмів, у яких грають українські, голлівудські і європейські актори.

2011 року в українських кінотеатрах показали лише один фільм українського виробництва.

2017-го їх було вже 45.

А в 2018 році має вийти 46 українських стрічок. Усі їх частково профінансувала держава.

Копирайт изображения facebook.com/posyvnyibanderas Image caption Восени у прокат вийде ще один фільм про війну "Позивний Бандерас"

"Нам є що показати. Це відродження українського кіно, його нова хвиля", - говорить Пилип Іллєнко, голова "Держкіно", організації, яка відповідає за розподіл держфінансування у кіно.

У 2017 році "Держкіно" на підтримку українських стрічок виділило 500 млн грн. Для порівняння, 2011 року ця сума була уп'ятеро меншою і складала 95 млн грн.

А на 2018 рік, за словами міністра культури Євгена Нищука, на кіновиробництво виділили 1 мільярд гривень: цією сумою буде розпоряджатися Міністерство культури і Держкіно.

Копирайт изображения facebook.com/CrazyWedding.movie Image caption У травні в Києві почалися зйомки комедії "Скажене весілля". Одну з ролей у фільмі гратиме співак Олег Винник

Збільшення державного фінансування, відмова від російського контенту і законодавча підтримка кіногалузі - саме це, за словами пана Іллєнка, основні причини теперішнього успіху українського кіно.

Копирайт изображения facebook.com/pg/thebobotmovie/ Image caption Влітку на екрани вийде фантастична стрічка "Бобот та Енергія Всесвіту"

"Збільшення кількості українських фільмів у наших кінотеатрах - факт, який радує. І викликаний він кількома чинниками: збільшенням кількості стрічок, як знятих державним, так і приватним коштом", - зауважує незалежний кіножурналіст і член громадської ради "Держкіно" Олеся Анастасьєва.

Крім того, дистриб'ютори і кінотеатри стали охочіше брати вітчизняні фільми.

За її словами, багато продюсерів почали розуміти важливість промоції та реклами фільму, щоб потенційні глядачі про нього принаймні знали.

Також одним із факторів вона називає зміни, які відбулися у свідомості самих українців після подій на Майдані, у Криму та на Донбасі.

"Українці захотіли дивитися українського кіно більше", - каже пані Анастасьєва.

Українське приносить гроші?

Український глядач полюбив українські фільми, каже і радниця міністра культури Вікторія Ярмощук, яка є виконавчим директором Української кіноасоціації.

Копирайт изображения facebook.com/kiborhy Image caption "Кіборги" стали лідерами прокату минулого року

Пані Ярмощук називає безпрецедентним той факт, що минулого року три українські фільми, які отримали держфінансування, зібрали у прокаті ледь не по мільйону доларів кожен.

Йдеться про військову драму "Кіборги: Герої не вмирають", комедію "DZIDZIO Контрабас" і фентезі "Сторожова застава".

Копирайт изображения kinorob.com Image caption Фентезі "Сторожова застава" зняли по книзі, яка перемогла у конкурсі книга року ВВС Україна 2011 року

Разом українські фільми, за даними медіаконсалтингової компанії Media Resources Management, заробили в прокаті в близько 3,5 млн доларів за рік.

Кіноіндустрію в Україні нарешті можна назвати бізнесом, вважає продюсер компанії Solar Media Entertainment Сергій Лавренюк.

Стрічка його кінокомпанії "DZIDZIO Контрабас", створена без державної підтримки, за 13 тижнів прокату зібрала 22,15 млн. грн. і покрила всі витрати.

Копирайт изображения Постер фільму Image caption Користувалась успіхом серед українських глядачів і українська комедія "Свінгери", яка зібрала у прокаті 22,15 млн грн при бюджеті у 2,5 млн гривень

Проте українські стрічки в цілому ще далекі від того, щоб відбивати витрачені на них гроші, особливо, якщо йдеться про бюджети у мільйони доларів.

Найбільше наблизився до цього моменту мультфільм "Викрадена принцеса", створений повністю українською командою.

В Україні і за кордоном історію про пригоди Руслана і Людмили з Києва подивились 800 тисяч глядачів, що принесло її творцям вже понад 2,5 млн доларів.

"Цей успіх пов'язаний як з якістю продукту, так і з потужною промо-кампанією", - каже продюсер "Викраденої" Єгор Олесов.

Копирайт изображения facebook.com/StolenPrincess/ Image caption "Викрадена принцеса" з успіхом йде у закордонному прокаті

Прокат мультфільму в світі ще триває, його планують показати ще у 50-ти країнах і сподіваються повернути витрачені на виробництво 3,7 млн доларів.

Копирайт изображения facebook.com/pg/ukrainefilmagency Image caption Восени у прокат вийде стрічка "Дике поле", знята за романом Сергія Жадана "Ворошиловград", який став книгою десятиліття ВВС

"Де решта аудиорії?"

"2017 рік варто розглядати з точки зору року, в якому одночасно на екрани вийшло кілька українських фільмів, які привернули увагу великої кількості глядачів", - зазначає пані Анастасьєва.

Водночас, додає вона, якщо проаналізувати, що найбільш касові українські фільми приводять в кінотеатр 300 - 400 тисяч глядачів, то це привід замислитися над тим, "де решта нашої багатомільйонної країни і чому ці люди не ходять на наше кіно в кінотеатрах"?

"Що саме цьому заважає: економічний чинник, відсутність кінотеатру чи відсутність інтересу до кіно загалом?" - запитує вона.

Загалом, за даними Держкіно, в Україні працює 177 кінотеатрів із загальною кількістю екранів 512. Для порівняння, у Британії у 2017 році було 4300 екранів.

Фестивальний успіх

"Ми можемо впевнено заявляти, що повертаємо собі статус кінематографічної країни і наше кіно стає успішним", - гордо заявив після закінчення цьогорічного Каннського кінофестивалю Пилип Іллєнко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після перегляду фільму Лозниці деякі глядачі були настільки вражені, що відмовлялися давати йому оцінку. Казали, що їм ще потрібен час, аби його "переварити".

Голова "Держкіно" каже про фестивальний успіх українських фільмів. Вперше відразу дві українські стрічки, які частково знімали за державні гроші, потрапили до конкурсних програм Канн і отримали там три нагороди.

Копирайт изображения Фото надане Держкіно Image caption Прем'єра фільму Сергія Лозниці "Донбас" у Каннах у травні 2018 року

Картина режисера Сергія Лозниці "Донбас" отримала приз за найкращу режисерську роботу в програмі "Особливий погляд" і низку гучних відгуків у світовій пресі: його називали і "орвеллівською антиутопією", і "криком серця".

У фільмі "Жінка на війні" - історії про те, як жінка всиновлює дитину з України - лунають українські народні пісні, тексти до яких адаптували у Національній музичній академії.

У Каннах цей фільм здобув нагороду за найкращу музику разом з державною премією Каннського кінофестивалю "Золота залізниця".

Копирайт изображения Фото надане Держкіно Image caption Продюсер фільму "Жінка на війні" Сергій Лавренюк та представники української команди фільму у Каннах

А на Берлінському кінофестивалі відбулася світова прем'єра фільму "Коли падають дерева", створеного частково українською командою.

"Майже на кожному з великих кінофестивалів у світі є українські фільми", - каже пані Ярмощук з Мінкульту і наводить список з 13 фільмів, які виграли нагороди, чи були номіновані на міжнародних кінофестивалях у 2014-2017 роках.

Копирайт изображения Дані Української кіноасоціації Image caption Список фільмів українського і частково українського виробництва, які отримали нагороди чи були номіновані у 2014-2017 роках

До того ж, минулого року три фільми частково українського виробництва були висунуті на здобуття премії "Оскар" від трьох країн. Від України - "Рівень чорного", від Литви - "Іній", від Словаччини - "Межа".

Із 2019 року в Україні мають запрацювати всі норми закону про підтримку кінематографії. Зокрема і норма про те, що іноземні виробники зможуть повернути до 17% витрат на кіно, здійснених на території України, розповіла Вікторія Ярмощук.

В Українській кіноасоціації сподіваються, що завдяки цьму обсяг спільного виробництва фільмів зросте.

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