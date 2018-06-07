Рік безвізу: куди, як і навіщо їздили українці

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рік тому початок безвізу святкували з величезним розмахом і за участю президента України

За рік безвізового режиму мільйони українців отримали необхідні для подорожей біометричні паспорти, проте настільки ж масового безвізового паломництва українців до ЄС не сталось.

11 червня виповнюється рік, як українці отримали право на безвізові поїздки до Шенгенської зони.

Цією нагодою вони встигли скористатись понад півмільйона разів, а більшість охочих й далі їздили до ЄС за старими візами.

Україна йшла до безвізу десять років, і на цьому шляху було безліч скандалів, свідомих маніпуляцій та міфів.

Спочатку українців лякали, що безвіз так ніколи і не запрацює, потім казали про можливі масові відмови у в'їзді до ЄС та пророкували проблеми з документами.

Проте безвізова практика розвіяла застереження, а більшість українців врешті почали позитивно сприймати можливість вільно подорожувати Європейським Союзом.

Ми зібрали всі аспекти річної дії безвізового режиму та розбиралась, чи можуть його в України забрати або ж зробити платним.

Біометричні паспорти "у запас"

Коли навесні 2017 року у ЄС таки схвалили рішення про безвіз, десятки тисяч українців вишикувались у черги для отримання біометричних паспортів. Саме вони дають право на безвізові поїздки до Шенгенської зони.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Більшість українців, які формально скористались безвізом, залишали Україну літаками

Потік людей до паспортних столів виріс в десятки разів. Охочі мусили займати чергу вдосвіта або ще з вечора.

Час видачі документів збільшився у рази. До ажіотажу паспорт можна було отримати за два тижні. А вже влітку 2017-го - це займало не менше кількох місяців.

У квітні 2017 року, коли українці тільки починали усвідомлювати реальність безвізового режиму, на руках було трохи більше трьох мільйонів біометричних паспортів.

Біометричних паспортів в українців станом на 31 травня 2018 року 8,5 млн паспортів 2 млн видані за 2018 рік UNIAN

Як повідомили ВВС News Україна у міграційній службі, на кінець травня 2018 року вже 8,5 мільйонів українців отримали біометричні паспорти.

У 2017 році був найбільший пік видачі - за рік їх зробили близько 4 мільйонів. У 2018 році - ще два мільйони.

За рік ажіотаж на біометричні паспорти спав, а в травні 2018 року його вже можна було отримати за три тижні.

Півмільйонний безвіз

Проте звіти прикордонників про виїзд українців до ЄС за "безвізовий рік" яскраво свідчать, що значна частина людей, які вистояли у черзі за паспортом, так ним і не скористались.

У Державній прикордонній службі розповіли ВВС News Україна, що за рік українці скористались безвізом 517 тисяч разів. Мова іде про поїздки до ЄС з біометричним паспортом без чинної візи.

Проте це кількість в'їздів, а не людей. Прикордонники кажуть, що не можуть точно порахувати, скільки саме людей подорожували.

Більшість українців за рік безвізу їздили до ЄС за старими правилами.

Загалом з червня 2017-го по червень 2018-го українці їздили до ЄС 19,5 мільйона разів, і з них близько 4 мільйонів - за біометричними паспортами, але з чинною візою.

Кількість безвізових подорожей українців з початку дії безвізу 517 тисяч Станом на 31 травня 2018 року Reuters

Поступово строк дії цих віз закінчуються і безвізових подорожніх стає все більше.

У перші місяці безвізу ним користувались в середньому по 80 тисяч разів на місяць, восени і взимку ажіотаж спав, а вже з весни 2018 року кількість безвізових подорожей знову стрімко зростає, вказують прикордонники.

Довгострокові шенгенські візи переважно видавались на рік або два, тож найближчим часом ці активні любителі їздити до ЄС стануть "безвізовими".

Таке припущення прикордонників фактично підтверджують і дані Єврокомісії щодо прохачів віз з України.

Громадська організація "Європа без бар'єрів", спираючись на дані ЄС, порахувала, що у 2017 році, коли півроку діяв безвіз, кількість запитів від українців на візи скоротилась удвічі - з 1,4 мільйона до 720 тисяч.

Як і куди їдуть по безвізу?

"Безвізові українці" у Європу переважно летять.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Більшість подорожніх до ЄС українців досі їздять за візами

За даними прикордонників, 36% безвізових подорожніх до ЄС скористалися літаками.

"Безвізовими воротами" до ЄС з України несподівано стала Румунія, до якої за рік в'їхали 23% українців, та Польща - 21%.

За рік соціологи також вивчили безвізові настрої в Україні.

Низка досліджень, які проводили ще до початку дії безвізу, показували, що українці у позитивному і негативному ставленні до нього ділились порівну.

Проте одне з останніх досліджень групи "Рейтинг" засвідчило, що перші безвізові поїздки дещо змінили ці настрої. 55% українців заявили, що особисто зацікавлені у безвізовому режимі, а 38% - незацікавлені.

Туристи та заробітчани

Прикордонники вказали ще на один тренд - загалом за час дії безвізу загальна кількість подорожей українців до країн ЄС суттєво зросла.

Якщо у 2016 році на виїзд з України на кордонах ЄС оформили 14,6 мільйона українців, то в 2017-у, коли півроку вже діяв безвіз, - таких було 15,25 мільйона.

У туристичній сфері також швидко помітили зміни від введення безвізового режиму для українців з ЄС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українці отримали змогу працювати у Польщі у тому числі за допомогою безвізу

Як розповів ВВС News Україна голова Української асоціації туроператорів Євген Голубаха, через безвіз суттєво зросли офіційні туристичні потоки до ЄС.

"За рік після початку безвізового режиму зростання туристичного потоку у європейські країни склало 7-8%", - розповів він.

Пан Голубаха пояснив, що безвіз спростив можливості продажу турів.

Раніше через необхідність оформлення візи продажі закривали десь за 10 днів до поїздки. А зараз продають до останнього дня. Має значення також те, що не треба платити за візу.

За даними туроператорів, наступного року ріст буде ще більшим.

Пан Головаха пояснив це тим, що туроператори заздалегідь підготувались до літнього сезону вже з урахуванням безвізу.

"Заплановані багато різних чартерних програм в Італію, Іспанію чи на Канарські острови. Думаю, це додасть до туристичного потоку у Європу зростання ще на 15-20%", - спрогнозував пан Голобуха.

Але далеко не лише туристи користаються принадами безвізового режиму. Навіть український уряд визнав, що безвізовий режим сприяє трудовій міграції з України.

Формально безвізове перебування в країнах ЄС не дає права на офіційне працевлаштування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Румунія стала найпопулярнішою серед безвізових українців для в'їзду в ЄС

Проте, як з'ясувала ВВС News Україна у дослідженні польського ринку праці, місцева влада знайшла спосіб, як легально працевлаштовувати українців.

Безвізовий режим дає право перебувати у шенгенській зоні протягом 90 днів протягом кожних півроку.

Щоб легально влаштуватися на короткострокову роботу у Польщі, українцям не потрібно отримувати спеціальну робочу візу, а можна заїхати по безвізу і працювати в країни три місяці.

На практиці це призвело до того, що десятки тисяч українців, які раніше і не замислювалися про поїздки на Захід, оформили собі "безвізові" паспорти та перейшли на режим "три місяці роботи - три місяці вдома".

Також деякі співрозмовники ВВС News Україна розповіли, що в'їжджають до інших країн ЄС за безвізом, знаходять там роботу, а потім отримують постійну робочу візу.

За різними оцінками, на тимчасових заробітках у Польщі постійно можуть перебувати понад один мільйон українців.

Чи заберуть в України безвіз

Копирайт изображения Wizzair.com Image caption З початком безвізу польоти в Україну активізувала лоу-кост компанія Wizzair, а Ryanair заявила про вихід на ринок восени 2018 року

З самого початку дії безвізового режиму в Україні та ЄС допускали можливість його призупинення.

Перед наданням Україні та Грузії безвізового режиму ЄС якраз ухвалив спеціальний механізм призупинення, який стосується усіх країн з безвізом.

Це стало своєрідним запобіжником для європейців на випадок, якщо якась з країн грубо порушуватиме угоду про візову лібералізацію.

Спеціальним законом ЄС надав Єврокомісії право відновлювати візовий режим за надзвичайних умов.

Це може статись через суттєве зростання кількості громадян країни, яким відмовляють у в'їзді в ЄС, або, які незаконно залишаються на його території.

Підставою буде різке збільшення необґрунтованих заявок щодо надання притулку у країнах ЄС або проблеми у поверненні нелегальних мігрантів до рідної країни.

Процедуру призупинення можуть ініціювати й окремі країни члени, і сама Єврокомісія.

Єврокомісія також моніторить ситуацію у країнах, які отримали безвізовий режим, та робить щорічні звіти.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Європейські керівники критикують Україну за недостатню боротьбу з корупцією, проте загрози безвізу поки немає

Перший звіт щодо моніторингу у ЄС був у грудні 2017 року. Там вказали, що в цілому Україна виконує зобов'язання і підстав для призупинення безвізу не було.

Проте там наголосили на кількох проблемах, які можуть спричинити проблеми у майбутньому. Переважно це вимоги щодо боротьби з корупцією та створення незалежного антикорупційного суду.

Проте поки, як розповіли співрозмовники ВВС News Україна, говорити про серйозну загрозу безвізу зарано.

Платний безвіз

Ще до початку безвізового режиму в Україні ходили чутки, що за безвізові поїздки до ЄС треба буде платити ледь не більше за отримання візи.

Ці чутки були пов'язані з ініціативою Євросоюзу посилити безпеку під час в'їзду до ЄС безвізових подорожніх.

Систему назвали "Європейська система авторизації інформації щодо подорожей".

Цей проект ще не схвалили остаточно, про те він вже на фінальній стадії. Нові правила мають запрацювати з 2021 року.

Спочатку система запрацює для в'їзду в ЄС літаком і кораблями, а ще пізніше - потягами чи автотранспортом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Плата за безвіз невдовзі складатиме 7 євро на три роки

Невдовзі громадяни понад 60 країн світу країн, що мають право на безвізові подорожі, муситимуть проходити інформаційну авторизацію - заповнювати електронну анкету із загальними даними про себе.

Авторизація коштуватиме 7 євро і діятиме протягом трьох років або до моменту закінчення строку дії авторизованого паспорта.

Для абсолютної більшості аплікантів авторизація пройде швидко - не довше 4 днів, та з "позитивним результатом".

Якщо ж виникнуть проблеми, то вас змусять надати додаткові дані. Діти до 12 років проходитимуть авторизацію безкоштовно.