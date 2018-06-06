Гра-прогноз: визначіть свого переможця ЧС-2018 з футболу

  • 6 червня 2018

Чи зможете ви вгадати переможця Чемпіонату світу з футболу, який пройде у Росії? Які команди вийдуть з груп? Робіть свої прогнози.

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