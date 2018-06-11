"Хай ваш син підстрижеться " – шкільний булінг в Україні

За медійними історіями успіху часто стоять пережиті невдачі та випробування, зокрема досвід шкільного цькування (булінгу).

Музикант Дмитро Шуров порушив цю тему в своїй творчості. Він зняв кліп "Все Що Тебе Не Вбиває" і оголосив однойменний флешмоб.

Школа, чиї учні найактивніше коментували #ВсеЩоТебеНеВбиває, отримала подарунок - концерт Pianoбой на останній дзвоник. Це школа № 4 у місті Стрий.

Коли музика обривається, починається реальне життя. Українські діти з раннього віку масово пізнають, наскільки воно може бути жорстоким.

Україна в першій десятці з-поміж 40 країн світу за поширеністю шкільного булінгу, за даними ВООЗ.

Батьки дитини зі Здолбунева Рівненської області розповіли BBC News Україна про свій досвід боротьби за права сина, якого побили інші діти.

У маленькому містечку вони залишилися на самоті: поліція, педколектив, батьки інших учнів їх не підтримали.

Над матеріалом працювали Жанна Безп'ятчук, Сергій Тахмазов, Олександр Назаров, Анастасія Грібанова.