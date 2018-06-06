"Список-47": що нам відомо

Копирайт изображения Getty Images Image caption СБУ відкрила провадження через "розголошення відомостей досудового розслідування"

Служба безпеки України підтвердила BBC News автентичність списку із 47 осіб, який напередодні оприлюднило інтернет-видання "Страна.ua" із коментарем: "цим людям, "за версією українських спецслужби, загрожує смерть від рук кілерів".

У СБУ підтвердили, що опублікований список прізвищ повністю збігається із документом, який раніше було вилучено в ході спецоперації.

Ввечері вівторка СБУ повідомила про відкриття карного провадження за статтею про розголошення даних досудового розслідування.

Частину з осіб зі списку впродовж останніх днів запрошували до СБУ. Деякі з них повідомили, що у спецслужбі їм запропонували охорону.

У той таки час низка київських коментаторів висловлюють сумніви у тому, що список є реальним переліком осіб, які, як твердять українські силовики, мали стати цілями російських спецслужб.

Чи то 30, чи 47

Вперше про існування якогось списку потенційних жертв кілерів громадськість почула 30 травня, на тому ж брифінгу у будівлі СБУ, де стало відомо про чудесне "воскресіння" Аркадія Бабченка, начебто вбитого напередодні.

Вже під кінець брифінгу про перелік буцімто випадково обмовився голова СБУ Василь Грицак.

"Загалом, організатор цього злочину говорив про необхідність усунення - вдумайтеся в цю цифру - 30 осіб на території України. Це замовлення було пробним. Нам відомі прізвища потенційних жертв. Деякі. Я не буду їх називати, - ви розумієте, чому", - заявив він.

Наступного дня трохи більше про цей список в ефірі телеканалу "1+1" розповів Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, на одній із зустрічей Бориса Германа, якого слідчі вважають організатором вбивства Аркадія Бабченка, із "кілером" Олексієм Цимбалюком, Герман заявив, що "у нього є ще більший список" потенційних жертв вбивств.

Луценко твердить: на зустрічах із Цимбалюком Герман спочатку пропонує вбити "активіста Євромайдану з Одеси", потім - колишнього офіцера ФСБ, який нині живе в Україні.

"І взагалі список складає близько 30 осіб", - заявив тоді Генпрокурор.

"Ми маємо цей список. Зараз цей список перебуває в руках СБУ і всі перераховані в ньому люди отримають належну охорону від тих, хто замовив їхню смерть", - заявив Луценко.

Наступного дня, 1 червня, той самий Луценко називає нову кількість фігурантів "списку Германа".

"В результаті цієї оперативної комбінації [імітації вбивства Аркадія Бабченка] слідство отримало список з 47(!) осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та екс- російські журналісти",- написав він у Facebook.

Борис Герман, якого звинувачують в організації вбивства Аркадія Бабченка, у своїх показах у київському суді 31 травня також згадав про список із "тридцяти осіб, який вони [неназвані замовники злочину, які начебто діяли через співробітника "особистого фонду Путіна" В'ячеслава Пивоварника] хотіли б знищити на території України".

Герман заявив, що цей список одразу після отримання "був переданий у контррозвідку".

Зустріч в СБУ

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що приблизно півтора десятка журналістів і громадських діячів були запрошені в СБУ, де із ними провели розмову - як висловився російський журналіст Євген Кисельов, який нині працює на українському телеканалі "Прямий" - "про нашу особисту безпеку".

Копирайт изображения Reuters Image caption СБУ попередило Євгена Кисельова про небезпеку

"Усі учасники зустрічі - відомі і публічні люди... Нас попередили, що ми перебуваємо у групі ризику і потенційно можемо стати мішенями бойовиків, які працюють під керівництвом спецслужб", - заявив у коментарі ТСН ще один учасник цієї зустрічі, популярний блогер і телеведучий Сергій Іванов.

Він додав, що із ним провели "певні слідчі дії" і запропонували надати охорону. Всі учасники зустрічі дали підписку про нерозголошення таємниці слідства.

Список на "Страна.ua"

5 червня критично налаштоване до української влади інтернет-видання "Страна.ua" розмістило список із 47 "журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів".

"Страна" не повідомила, звідки у редакції з'явився цей документ, і процитувала лише джерело в СБУ, яке твердило, що Борис Герман передав список своєму "куратору" в українській контррозвідці ще 21 травня, тобто за тиждень до інсценування вбивства Бабченка.

Адвокат Бориса Германа Євген Солодко демонстрував цей список журналістам ВВС за кілька годин до його публікації виданням "Страна.ua".

Спочатку СБУ не підтверджувала, що список, оприлюднений "Страна.ua", є справжнім.

"СБУ нічого нікому не передавала. Список - таємниця слідства, тому я з ним не знайома і тому не можу коментувати його автентичність", - заявила ВВС прес-секретар Служби безпеки Олена Гітлянська.

Проте вже ввечері того ж дня спецслужба заявила про відкриття кримінального провадження за фактом розголошення даних досудового розслідування.

"У публікації зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни", - заявили в СБУ.

Пізніше прес-центр СБУ підтвердив ВВС, що у документі, розміщеному на сайті "Страна.ua", вказані ті ж прізвища, що і в оригінальному списку, який було вилучено в ході спецоперації.

Хто у списку?

У "списку 47" містяться прізвища відомих і не дуже українських журналістів, письменників, блогерів, громадських активістів.

Одразу після його публікації київські коментатори звернули увагу на те, що в ньому немає самого Аркадія Бабченка.

Крім того, у списку, оприлюдненому "Страна.ua", журналіст Олексій Братущак фігурував під іменем Олександр.

Копирайт изображения Reuters Image caption Матвій Ганапольський на роботі у Києві

У списку є кілька журналістів, які емігрували до України з Росії: Євген Кисельов, Матвій Ганапольський, Айдер Муждабаєв, Єкатерина Сергацкова, Іван Яковина.

Водночас у ньому немає імен інших відомих емігрантів з Росії, які також активно критикують офіційну Москву: Іллі Пономарева, Володимира Федорина, Марії Гайдар.

Також у "списку 47" є три письменники, яких можна назвати живими класиками української літератури: Юрій Андрухович, Юрій Винничук і Василь Шкляр.

Київські коментатори, які аналізують "розстрільний список", визнають, що у ньому складно знайти певну логіку, якісь очевидні критерії, за якими його було складено.

"(У списку) багато людей, невідомий широкому загалу, а фото деяких з них навіть складно знайти в інтернеті. Звідси питання: навіщо їх було вбивати?" - питає видання "Українська правда".

"Ви вже вибачте мене учасники списку, але те, що оприлюднили, виглядає як список тих, на кого підписаний Петро Порошенко у Фейсбук", - іронізує журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Реакція фігурантів

Самі фігуранти "списку 47" реагували на факт свого перебування у списку по-різному.

Деякі з них утримуються від будь-яких коментарів з цього приводу.

Російський журналіст Матвій Ганапольський, який нині працює на українському телеканалі "Прямий", заявив ВВС, що надані Службою безпеки України дані переконали його у серйозності того, що відбувається, і він погодився на пропозицію, аби йому надали охорону.

Журналістка Соня Кошкіна, шеф-редактор видання "Лівий берег", навпаки, "ухвалила для себе наступне рішення: нікуди не ходити, нічого не підписувати, охорону не брати, у фарсі участі не брати".

Блогер Олена Яхно іронізує: "Шановне СБУ, я тут молоденьку удаю, а тепер через ваш витік всі знають мій вік".

А Лариса Ніцой, письменниця і щира прихильниця використання української у всіх сферах суспільного життя України, взагалі відмовилася спілкуватися із оперативниками СБУ, після того, як до неї звернулися російською.

"Вимагаю допиту державною мовою", - завершує вона емоційний пост, у якому описала свій похід у будівлю української спецслужби.на.