Apple блокує стеження за активністю користувачів Facebook

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У наступній версії операційних систем iOS і Mac компанія Apple намагатиметься блокувати роботу інструментів, які використовує Facebook для автоматичного відстежування активності своїх користувачів.

"Ми покладемо цьому край", - заявив на конференції розробників компанії Крейг Федерігі, старший віце-президент Apple з програмного забезпечення.

І додав, що веб-оглядач Safari тепер запитуватиме дозволу користувача пристрою перед тим, як дозволити цій соціальній мережі моніторити активність.

Найімовірніше, що це рішення призведе до посилення напруги між двома компаніями.

Генеральний директор Apple Тім Кук і раніше називав засоби Facebook "втручанням у приватність". А згодом Марк Цукерберг назвав цю думку "неглибокою".

На Всесвітній конференції розробників WWDC Apple заздалегідь повідомляє про свої багатомісячні плани в галузі програмного забезпечення.

Пан Федерігі розповів, що користувачі можуть навіть не здогадуватися про це, але їхні дії в інтернеті відстежує Facebook.

"Усі ми їх бачили - кнопки "Подобається", "Поділитися", поля для коментарів.

"Виявляється, їх можна використати для того, щоб стежити за вами, натискаєте ви на них чи ні".

Далі доповідач у презентації показав на екранний запит: "Чи хочете ви дозволити Facebook.com використовувати файли куки та доступні дані під час перегляду?"

Копирайт изображения Apple Image caption На конференції Apple говорили про Facebook

"Це дозволить вам вирішувати, чи зберігати конфіденційність своєї інформації", - пояснив він.

Один експерт із кібербезпеки дуже схвально відгукнувся про такий крок.

"Apple внесе зміни в ядро веб-оглядача - на диво великі зміни, що гарантують більшу конфіденційність", - прокоментував Кевін Бомонт.

"Зазвичай, якщо компанії щось і змінюють у плані конфіденційності, то ці зміни незначні, покрокові, вони не викликають великих зсувів на ринку.

"А тут Apple дозволяє користувачам побачити, коли на веб-сайті працює стеження. Власне, сам екранний запит як можливість дізнатися про це - вже початок нового етапу".

Експерт помітив, що компанія всерйоз налаштована видавати багато екранних запитів - навіть попри те, що надмірна їх кількість може дратувати користувача.

"Можливо, Apple робить ставку на те, що веб-сайти будуть утримуватись від трекінгу активності, і користувачам не доведеться постійно давати дозвіл на стеження за їхнім пристроєм", - додав він.

Також, за словами представників Apple, операційна система MacOS Mojave боротиметься з методиками "цифрових відбитків пристроїв", за допомогою яких рекламники намагаються відстежувати користувачів, які видаляють їхні файли куки.

Цей метод полягає в тому, щоб ідентифікувати комп'ютери за встановленими шрифтами та плагінами, а також іншими деталями конфігурації.

Щоб цьому протидіяти, Apple представить веб-сторінки, на яких буде менше детальної інформації про комп'ютер.

"В результаті ваш Mac стане схожим на будь-який інший Mac. Це значно ускладнить компаніям, що збирають дані, завдання ідентифікувати ваш пристрій", - пояснив пан Федерігі.

Пропустити Twitter допис , автор: @BenBajarin Key takeaway from WWDC today. Apple really dislikes the free service with advertising business model. — Ben Bajarin (@BenBajarin) 4 червня 2018 р.

Аналіз

Копирайт изображения Reuters

Дейв Лі, репортер з питань технологій у Північній Америці

Спроби Apple блокувати відстежування даних, поки користувач блукає мережею, боляче вдарять по компаніях, які покладаються на вашу особисту інформацію, заробляючи на ній свої мільярди.

А за Apple, звісно, потягнуться й інші. Тож, якщо ця ключова теза започаткує тренд, у Facebook з'являться причини для занепокоєння.

Для кожної демонстрації цих нових інструментів компанія використала Facebook та Instagram (яким володіє Facebook) - у ролі прикладів небажаних програм, діяльність яких треба блокувати чи принаймні обмежувати.

Тепер питання в тому, чи Facebook та інші рекламно-технологічні компанії спробують перехитрувати Apple і шукатимуть нові способи стежити за нашою веб-активністю.

Удосконалення Siri

Також компанія Apple модернізувала віртуального асистента Siri, який тепер зможе самостійно контролювати мобільні додатки сторонніх виробників, тож користувачеві не доведеться їх відкривати.

Нова функція "Ярлики" дозволить власникам пристроїв призначати різним командам власні кодові фрази.

Крім того, можна буде вибрати варіант, коли одна команда, наприклад, "Я їду додому", запускає низку дій.

Копирайт изображения Apple Image caption Користувачі можуть встановити власні голосові команди, щоб контролювати різні функції сторонніх додатків

Попри те, що Apple однією з перших технологічних компаній запропонувала смарт-асистента, за останні роки Siri, на думку багатьох, помітно відстає від своїх конкурентів.

Здається, нові функції Siri - це спроба розширити можливості, не потребуючи при цьому доступу до особистих даних, як це робить Android, щоб отримати максимум користі від роботи Google Assistant.

"Голосові асистенти, як-от Siri, надзвичайно важливі, бо вони стають знаряддям доступу до сервісів", - прокоментував Бен Стентон, аналітик консалтингової агенції Canalys.

"У таких справах, як замовлення таксі, їжі чи користування соціальною мережею, голос має потенціал рано чи пізно залишити далеко позаду сучасні крамниці додатків.

Копирайт изображения Apple Image caption Батьки зможуть побачити, скільки часу їхні діти витрачають на різні додатки

"Це розширює перспективи. Ось чому в голосових асистентів сьогодні інвестують такі великі кошти".

Базою для нової функціональності Siri став Workflow, інструмент автоматизації, який Apple придбала минулого року.

Інша важлива оголошена функція iOS 12 - Time Limit (Ліміт часу). Вона дозволятиме користувачам попередньо вибирати параметри часу, який вони можуть витратити на користування тим чи іншим додатком. А коли цей час буде вичерпано, на екрані з'явиться попередження.

Копирайт изображения Apple Image caption Apple окремо виділила служби Facebook на веб-сторінці, де пояснюється, яким чином у iOS 12 буде скорочено час, проведений перед екраном

Дорослі матимуть змогу збільшувати собі цей період. А от своїм дітям вони зможуть у цьому перешкоджати.

Пропустити Twitter допис , автор: @BradStone Apple's new parental monitoring tools look great and I can't wait to start constantly fighting with my kids about them. — Brad Stone (@BradStone) 4 червня 2018 р.

Також батьки зможуть побачити, скільки часу їхні діти витрачають на той чи інший додаток, заблокувати доступ до користування в певний час дня і обмежувати тип контенту, який можуть переглядати доступ неповнолітні.

"Люди знають, що їм не можна забагато шкідливої їжі, та все одно їдять. Так само і з телефонами: знають, що не можна цілий день дивитися на екран, але дивляться", - прокоментував Ніл Моустон з технологічної консалтингової агенції Strategy Analytics.

"Тож виробники пристроїв та програмних додатків мають обов'язок: подбати про те, щоб їхні продукти не викликали у споживачів залежності".

Аналогічні інструменти представила минулого місяця на I/O, власній конференції розробників, компанія Google.

Копирайт изображения Apple Image caption Користувачі тепер зможуть одночасно переглядати елементи доповненої реальності на різних пристроях, як було продемонстровано за допомогою моделі Lego

Інші анонси щодо iOS 12:

Мемоджі - анімовані смайлики, які можна зробити зовні схожими на власників пристроїв, подібно до технології AR Emoji, представленої в Galaxy S9 від Samsung

Функція Group Facetime, завдяки якій в одному аудіо- чи відеодзвінку можуть узяти участь до 32 осіб

Спільне користування доповненою реальністю -можна використовувати кілька пристроїв одночасно, і вони показуватимуть графіку, додану до реального світу, з різних кутів огляду

Копирайт изображения Apple Image caption Відтепер у одному відеочаті Facetime зможуть брати участь десятки людей, і деякі можуть мати вигляд анімованих смайликів

Наступна версія WatchOS, операційної системи, на якій працюють смарт-годинники Apple, також матиме нові функції.

Зокрема, це здатність автоматично визначати момент початку спортивного тренування. Тож якщо натиснути кнопку "Старт" на кілька хвилин пізніше, користувачу однаково буде зараховано всю активність.

Компанія також пообіцяла запустити Walkie-Talkie - годинниковий додаток для переговорів по рації між двома користувачами через 4G чи Wi-Fi.

Вперше цю можливість анонсували у вересні 2014 року, але відтоді, здавалося, про неї забули.

Для Apple TV також пообіцяли функцію, якою раніше зацікавили користувачів. Із Dolby Atmos сумісне аудіообладнання матиме поліпшене об'ємне звучання завдяки тому, що звук відбиватиметься від стелі.

Копирайт изображения Apple Image caption За словами представників Apple, у новому темному режимі зображення "увиразнюються"

А в наступній версії Mac OS буде представлено новий режим - Темний, для людей, що полюбляють усе чорне.

"Дехто з нас захоче запустити Темний режим просто тому, що він такий крутий. Емоджі в ньому виглядають суперово", - запевнив пан Федерігі.