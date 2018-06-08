Чому ми їмо у неправильний час?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи варто нам їсти раніше, щоб бути здоровішими?

Нас уже неодноразово попереджали про небезпеки для здоров'я, що загрожують людям, що живуть не за своїм біологічним годинником. Чи правильно ми їмо згідно з нашими циркадними ритмами, і чи може зміна харчових звичок покращити здоров'я і допомогти схуднути?

Снідай як король

Що ви їли сьогодні вранці на сніданок чи ланч?

Швидше за все, не стейк з картоплею, курча каррі або що-небудь інше, що ви, як правило, їсте на обід.

Однак деякі вчені вважають, що споживати більшу частину наших щоденних калорій раніше - і загалом змістити прийоми їжі на більш ранній час - може бути корисним для нашого здоров'я.

Одне з досліджень виявило, що жінки, які намагаються схуднути, втрачають більше ваги, якщо обідають раніше, тоді як інше пов'язало пізні сніданки з вищим індексом маси тіла.

"Є дуже стара приказка - снідай як король, обідай як принц і вечеряй як жебрак, і я думаю, що в цьому є доля правди", - каже доктор Герда Пот, запрошений лектор з трофології у Королівському коледжі Лондона.

Зараз вчені намагаються дізнатись більше про те, що стоїть за цими результатами, і вивчають зв'язок між їжею і нашими біологічними годинниками, що отримав назву "хроно-харчування", у пошуку відповідей.

Коли ви їсте

Вам може здатися, що біологічний годинник - це певний механізм, що визначає, коли нам треба спати.

Але насправді годинники є буквально у кожній клітині тіла.

Вони допомагають нам виконувати щоденні задачі, наприклад прокидатись вранці, регулюють артеріальний тиск, температуру тіла і рівень гормонів тощо.

Тепер фахівці намагаються з'ясувати, чи наші харчові звички - зокрема нерегулярне харчування або ж занадто пізні вечері - є неприродними для наших внутрішніх ритмів.

Доктор Пот, що вивчає хроно-харчування, каже: "У нас є годинник, який визначає, що кожні 24 години для кожного метаболічного процесу є оптимальний час".

"Це говорить про те, що їсти багато ввечері - це, з точки зору метаболізму, не зовсім правильно, адже ваше тіло вже готується до ночі", - додає вона.

Доктор Джонатан Джонстон, викладач хронобіології та інтегративної фізіології в Університеті Суррея, зазначає, що, хоча дослідження показують, що наші тіла не дуже добре перетравлюють їжу ввечері, досі не зрозуміло, чому саме так відбувається.

Одна теорія полягає в тому, що це пов'язано зі здатністю організму витрачати енергію.

Є певні попередні свідчення того, що більша частина енергії, що йде на перетравлювання їжі, використовується вранці, тож на вечір її лишається менше, каже д-р Джонстон.

Належне розуміння зв'язку між тим, коли ми їмо, і нашим здоров'я є важливим, вважає він, тому що це може суттєво допомогти у боротьбі з епідемією ожиріння.

"Якщо ми зможемо дати пораду: "Насправді, вам не обов'язково так сильно міняти те, що ви їсте, якщо ви зміните те, коли ви їсте", ця маленька зміна може стати дуже важливою частиною покращення здоров'я у суспільстві", - говорить він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прийом їжі у фіксований час може допомогти людям з порушенням біологічного годинника - наприклад тим, хто працює позмінно

Крім того, час наших прийомів їжи також може мати наслідки для людей з порушеннями біологічних годинників, наприклад тих, хто працює позмінно. А вони, за оцінками, складають близько 20% робочої сили, говорить д-р Джонстон.

Дослідження на тваринах показали, що їжа в певний час може допомогти відновити циркадні ритми, і зараз дослідники вивчають, чи стосується це також і людей.

Під час дослідження 10 чоловіків д-р Джонстон з'ясував, що затримка часу їжі на п'ять годин явно змістила біологічний маркер їхнього внутрішнього годинника.

Хоча це було невелике дослідження, д-р Джонстон каже, що воно дозволяє припустити, що прийом їжі в певний час може стати частиною стратегії, яка допоможе людям з порушеннями біологічних годинників, що, як виявилося, є особливо шкідливим для здоров'я.

Більше питань

Тож чи варто нам усім почати їсти раніше?

Експерти кажуть, що є багато питань, які досі потребують відповіді.

Наприклад, який оптимальний час для того, щоб їсти, а коли краще уникати їжі?

Як це залежить від індивідуальних біологічних годинників - ранкового жайворонка, нічної сови або тих, що знаходяться десь посередині?

І чи є продукти, які особливо погано їсти в певний час?

Як д-р Джонстон, так і Д-р Пот кажуть, що докази свідчать, що ми повинні споживати більше калорій раніше протягом дня - наприклад, зробивши обід головною трапезою.

Проте професор Александра Джонстоун, дієтолог, яка зараз почала займатися хроно-харчування, ставиться до цього з обережністю.

За її словами, хоча існують дослідження, які показують, що перенесення прийомів їжі на більш ранній час може покращити наше здоров'я, вона хоче бачити більш чіткі пояснення того, чому саме так відбувається.

Але вона сподівається, що майбутні дослідження зможуть відповісти на це питання і допоможуть дати чіткі поради людям щодо того, коли вони мають їсти.

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